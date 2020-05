In den Kirchen in der Region, wie hier in Achim, geht der Betrieb wieder los. Auch die Häuser in Borgfeld und Lilienthal öffnen wieder ihre Türen. (FOCKE STRANGMANN)

Borgfeld/Lilienthal. Die Borgfelder Kirchengemeinde bereitet sich auf den Gottesdienst am kommenden Sonntag vor. „Es wird wieder Andachten in kleinem Rahmen geben.“ Das teilt der Borgfelder Pastor Clemens Hütte mit. Die Gottesdienste finden im Mai jeweils sonntags um 11.30 Uhr statt, sowie an Christi Himmelfahrt. Die Andachten werden von Orgelmusik begleitet, verzichtet werden muss indes auf gemeinsames Singen. Die Öffnung der Kirche sei nur unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften möglich: das Tragen von Gesichtsmasken sei obligatorisch sowie die Einhaltung von Abstandsregeln. Die Kirchenbänke werden entsprechend markiert sein. Die Zahl der Besucher ist begrenzt. Diese werden namentlich in eine Liste eingetragen. Außerhalb der Gottesdienste kann die Borgfelder Kirche sonntags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besucht werden, sowie montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Auch in der Lilienthaler Klosterkirche wird ab Sonntag, 10. Mai, zu folgenden Zeiten zur stillen Andacht geöffnet: Sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 15 bis 17 Uhr.