OHZ: Ausstellungseröffnung "Kirchen im Landkreis Osterholz" (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich habe nicht geglaubt, dass sich dieser Raum tatsächlich in meiner Kirche in Hambergen befindet“, verriet Landrat Bernd Lütjen in seiner Begrüßung zur Fotoausstellung im Foyer des Landkreises. „Aber dann stellte ich fest, dass ich ausgerechnet in diesem Raum tatsächlich noch nie gewesen war.“ Auf besagtem Bild von Klaus Geffken ist das Uhrwerk der St. Damiani und Cosmae Kirche zu sehen. Ein Einblick, der Kirchenbesuchern meist verborgen bleibt.

Nicht nur der Geburtstag des Moorkommissars Jürgen Christian Findorff jährt sich 2020 zum 300. Mal. Auch der Kirchenkreis hat Geburtstag: Er besteht in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert. Anlass genug für Landrat Bernd Lütjen, im vergangenen Jahr zu einem Fotowettbewerb „Kirchen“ im Landkreis Osterholz aufzurufen. Dabei sollten nicht nur die Außenaufnahmen von Kirchen auf die Speicherkarte und den Film gebannt werden, auch das Gebäudeinnere, die Kirchenumgebung oder interessante Details in und an Kirchen und aus ihrer Umgebung waren als Motive zugelassen. Die zwölf schönsten Fotos, ausgesucht von Superintendentin Jutta Rühlemann und Fotograf Rüdiger Lubricht, fanden dabei ihren Platz im Kalender des Landkreises.

Über 200 Einsendungen habe der Landkreis zur Auswahl erhalten, bemerkte Bernd Lütjen, und wie immer hatte die Jury die schwere Aufgabe, nicht nur die 60 Motive für die Fotoausstellung, sondern auch die zwölf Aufnahmen für den Kalender des Landkreises auszuwählen. Immerhin war das Thema mit seinen verschiedenen Möglichkeiten weit gefächert.

Moorkommissar Jürgen Christian Findorff hatte im Zuge der Besiedelung des Moores selbst viele Kirchen in der Region geplant und deren Bau geleitet. Ihm kam es dabei in erster Linie darauf an, für die Bevölkerung der neuen Moordörfer sichere Versammlungsorte zu schaffen. Seine Kirchen hatten daher oftmals keinen Kirchturm. Der wurde dann vielerorts erst nachträglich, in wirtschaftlich besseren Zeiten, angebaut.

„Jeder kann zu seiner Kirche Geschichten erzählen, und das ist das Schöne“, resümierte Landrat Bernd Lütjen, und die ausgestellten Fotos geben ihm recht. Die Fotografinnen und Fotografen haben in ihren Bildern festgehalten, was sie an, in und um die Gotteshäuser für besonders bemerkenswert halten. Ob bunte Fensterbilder, die im Schein der Sonne ihre Farben glühen lassen, oder Kirchen, die sich mächtig aus dem Dunst frühmorgendlicher Nebel erheben – von goldverzierten Altären bis zu moosbedeckten alten Grabsteinen, von mehreren Hundert Jahre alten Gebäuden bis zu modernem Kirchenbau spiegelten die Aufnahmen auch die großartige Geschichte der Kirchenarchitektur in dieser Region wider.

„Kirchen sind ein Zeichen des Zusammenlebens von Menschen. Die St. Willehadi Kirche datiert aus dem achten Jahrhundert, die Friedenskirche in Scharmbeckstotel ist gerade 25 Jahre alt“, sinnierte denn auch Superintendentin Jutta Rühlemann über die Geschichte und den Zweck christlicher Gebäude im Land- und im Kirchenkreis. „Besonders schön finde ich es, dass wir mit unserem Kalender keine konfessionellen Grenzen gesetzt haben. Auch die katholische Kirche Heilige Familie ist hier zu finden.“

Die Fotoausstellung im Foyer des Kreishauses ist während der Öffnungszeiten der Verwaltung noch bis zum 9. April zu sehen.