In der Gemeinde Grasberg müssen abermals Dutzende Bäume fallen. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Baumfällungen auf dem Gebiet der Gemeinde Grasberg gehen in eine weitere Runde. Nach Informationen aus dem Rathaus sollen in der Rautendorfer Straße in den nächsten Tagen gleich mehrere Dutzend Bäume gefällt werden. Nach Angaben von Stefan Ritthaler, dem Allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin, sind die Bäume im Zuge des Breitbandausbaus in dieser Straße derart geschädigt worden, dass die Verkehrssicherheit an dieser Stelle nicht mehr gegeben ist. So müsse die Gemeinde nun tätig werden, um ihrer Sicherungspflicht nachzukommen.

Die Fällentscheidung ist das Ergebnis einer gutachterlichen Untersuchung der Bäume an der Rautendorfer Straße. Für zwei Drittel dieser Bäume liege nun eine Experteneinschätzung vor. Ritthaler zufolge stehen zwischen der Mittelsmoorer Straße und dem Ende der Rautendorfer Straße etwa 200 Bäume, von denen 50 fallen sollen. Alle diese Bäume seien von dem öffentlich bestellten Sachverständigen als verkehrsunsicher und nicht erhaltenswert eingestuft worden. Es handele sich ausschließlich um Birken.

40 Rettungsversuche

Den Angaben zufolge sind noch 40 weitere Bäume geschädigt worden. In diesem Fall wolle man zunächst durch einen Kronenrückschnitt versuchen, die Bäume zu entlasten und so erhalten zu können. Ritthaler weist darauf hin, dass man diese Herangehensweise wählt, weil sich in der Rautendorfer Straße ein hochwertiger Baumbestand mit vielen Eichen und Linden befindet. Diese Baumarten seien regenerationsfähiger als die Birken. „Daher möchten wir diesen Rettungsversuch unternehmen, der ein gutes Maß zwischen der vorrangigen Verkehrssicherungspflicht und dem Baumschutz bietet“, so der Verwaltungsvertreter. In einigen Wochen soll dann auch das Gutachten für den Baumbestand im weiteren Straßenverlauf zwischen der Mittelsmoorer und der Meinershauser Straße vorliegen. Dort stünden noch einmal etwa hundert Bäume.

Erst Mitte Dezember hatten seitens der Gemeinde angeordnete Baumfällungen in der parallel zur Rautendorfer Straße verlaufenden Neu-Rautendorfer Straße für Aufsehen gesorgt und den Unmut von Anwohnern hervorgerufen. Damals mussten etwa 150 Bäume am Straßenrand fallen, die nach einer Experteneinschätzung im Zuge der Verlegung von Breitbandkabeln so stark geschädigt wurden, dass sie nicht mehr standsicher waren. Kritiker bezweifelten die Notwendigkeit der Fällungen, die Gemeinde wiederum verwies auf die Gutachten.

Fällungen auch in der Brutzeit

Die neuerlichen Fällungen in der Rautendorfer Straße werden aller Voraussicht nach bis in den März oder April hinein dauern. Zwar seien Baumfällungen ab März wegen der Brutzeit eigentlich nicht mehr erlaubt. Da aber die Verkehrssicherheit infrage stehe, könne die Gemeinde laut dem Rathausvertreter die Fällungen ganzjährig anordnen.

Die Schäden sollen nach und nach kompensiert werden, wie Ritthaler auf Nachfrage betont. Jeder gefällte Baum soll von der für den Breitbandausbau verantwortlichen EWE ersetzt werden. In diesem Punkt sei man sich mit dem Unternehmen einig. Es könne allerdings sein, dass die Bäume nicht genau dort gepflanzt werden, wo bisher welche standen. Das Unternehmen bezahlt auch die Gutachten und die Fällungen. Darüber hinaus ist man sich Ritthaler zufolge mit dem Unternehmen einig, dass als Ausgleich für die Schäden nach dem Breitbandausbau irgendwo in der Gemeinde weitere Bäume gepflanzt werden sollen.