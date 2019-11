Damit im Kindergartenjahr 2020/2021 die jüngsten Grasberger einen Krippenplatz bekommen können, planen Kommune und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) die Erweiterung der DRK-Kita Gefkensweg. (Julian Stratenschulte/dpa)

Grasberg. Die jüngsten Grasberger brauchen Platz. Im August hat die neunte Grasberger Krippengruppe ihren Betrieb aufgenommen. Doch die Gemeindeverwaltung rechnet weiterhin mit einem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Um diesen für das Kindergartenjahr 2020/2021 abzudecken, könnte die DRK-Kita Gefkensweg zu einer Vier-Gruppen-Einrichtung erweitert werden. Bezahlen kann das die Kommune nicht, Grundschulanbau und Turnhallensanierung erlauben keine weiteren Kreditaufnahmen, so Kämmerer Heiko Hartwig. Aber es habe Vorgespräche mit dem Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als möglichem Investor gegeben. Darüber, über Haushaltsfragen und die Erweiterung der Grundschule wird der Ausschuss für Schule und Bildung am Dienstag, 12. November, ab 19 Uhr im Rathaus in der Speckmannstraße diskutieren.

Die kalkulierten Baukosten für die Erweiterung der DRK-Kita Gefkensweg liegen bei 1 326 500 Euro. Dieser Betrag könnte nach einer Beispielrechnung anschließend „über einen gesondert abzuschließenden Mietvertrag durch Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen seitens der Gemeinden Grasberg“ mit jährlich 82 000 Euro refinanziert werden, so der Vorschlag der Verwaltung.

Mit den Plänen für eine neue Krippengruppe steht Grasberg an einer ähnlichen Stelle wie vor einem Jahr. Seinerzeit habe der Gemeinderat der Verwaltung aufgrund knapper Kassen den Auftrag erteilt, die Möglichkeiten für eine Krippengruppe in Bestandsimmobilien der Kommune zu prüfen, so Kämmerer Hartwig. Die Wahl fiel aufgrund der Nähe zur Kommunalen Kita in der Speckmannstraße auf das Erdgeschoss des bisherigen Jugendzentrums Neo Tokio. Zehn Krippenplätze sind dort entstanden. An die Richtigkeit dieser Entscheidung glaubt Bürgermeisterin Marion Schorfmann auch weiterhin. Diese Gruppe habe die Kommunale Kita als Unterbau für den Kindergartenbereich gebraucht. Heute kämen Kinder meist nicht erst im Kindergartenalter in die Einrichtungen, sondern bereits im Krippenalter. Sie blieben dann bis zur Einschulung.

„Wir gehen davon aus, dass wir die zehnte Krippengruppe benötigen werden“, sagt auch Kämmerer Hartwig. Die Verwaltung rechnet auf Basis der zurückliegenden drei Jahre inklusive Neubauten und Zuzügen im Ortskern mit durchschnittlich 47 möglichen Neuanmeldungen. Diesen stehen laut Gemeindeübersicht 34 freie Krippenplätze zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 gegenüber. Im Kindergartenbereich stehen in Grasberg für 2020/2021 235 Plätze sowie vier Plätze in Integrationsgruppen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Weiteranmeldungen gebe es noch 25 freie Plätze. Die Erfahrungen der vergangenen drei Kindergartenjahre zeigten jedoch, dass es durchschnittlich einen Bedarf für 38 Neuanmeldungen gegeben habe. Trotz dieser ebenfalls steigenden Nachfrage für Kindergartenplätze sieht Hartwig „Handlungsbedarf eher im Krippenbereich“.

Plan mit Puffer

Da mit dem Neo Tokio die letzte vorhandene Bestandsimmobilie genutzt worden sei, bringt die Verwaltung jetzt wieder jene Einrichtung ins Spiel, die sie gemäß Hartwig schon vor einem Jahr favorisiert habe: die DRK-Kita Gefkensweg. Die Kita könnte von zwei auf vier Gruppen erweitert werden. Die Erweiterung um zwei Gruppen sei außerdem sinnvoll, denn die neu entstehenden zugehörigen Nebenräume – der Mindeststandard für Personalräume und Küche – sei bereits ab drei Gruppen vorzuhalten.

Nach derzeitigem Stand könnte Grasberg für die im Erweiterungsbau anzusiedelnden zwei Krippengruppenräume mit 20 Krippenplätzen eine Landeszuwendung in Höhe von 240 000 Euro erhalten. Neu eingerichtet wird davon aber nur eine Krippengruppe, betont Bürgermeisterin Schorfmann. Als Nummer zwei zähle die bereits in der Einrichtung vorhandene Krippengruppe, die dann in den Erweiterungsbau zöge. Dadurch entstünde auch die Option für eine weitere Kindergartengruppe. „Das ist der Puffer, den wir im Laufe des Jahres benötigen“, so Schorfmann.

„In Grasberg haben wir unglaublich gute Rahmenbedingungen“, sagt die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin des DRK Osterholz, Annette Döge. Vier Kindertagesstätten betreibt das DRK im Ort. Dem bescheinigt Döge außerdem eine vorbildliche Planung von Kita-Plätzen. Diese habe gezeigt, dass der Bedarf im Ortszentrum bestehe, dort aber für einen Neubau keine freien Grundstücke vorhanden seien. Aus diesem Bedarf seien die Überlegungen zur Erweiterung der Kita Gefkensweg entstanden.

Noch aber ist nichts entschieden. „Wir sind noch ganz am Anfang unserer Überlegungen“, sagt Döge. Sie rechnet seitens des DRK mit einer Entscheidung noch in diesem Jahr. Geben die Grasberger Politiker am Dienstag grünes Licht, könnte der Erweiterungsbau der Kita Gefkensweg bereits am 28. November in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften in die nächste Runde gehen.