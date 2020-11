Der Moorboden unter Grasberg setzt den Ortsstraßen regelmäßig zu. Welche Bereiche im Jahr 2021 saniert werden sollen, wird im Rathaus diskutiert. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Für die Unterhaltung ihrer Straßen kann die Gemeinde Grasberg nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht für 2021 wieder wie in den Vorjahren mit 250 000 Euro für einplanen. Ein Teil des Geldes wird wieder für Schotter und ähnliches Material zur Beseitigung von Gefahrenstellen oder Ausbesserung von Schlaglöchern sowie für Verkehrszeichen ausgegeben, so die Verwaltung. Zudem soll wie bereits festgelegt die Wörpebrücke Mühlendamm im kommenden Jahr für voraussichtlich 96 000 Euro saniert werden. Für weitere Straßen bleiben demnach rund 135 000 Euro übrig.

An welchen Stellen mit diesem Geld 2021 Grasberger Straßen oder vielmehr Teilstücke repariert werden sollen, darüber wird an diesem Donnerstag, 19. November, ab 20 Uhr in der öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses im Rathaus, Speckmannstraße 30, gesprochen.

Auf der Sanierungsliste der Verwaltung stehen: die Sanierung eines weiteren Teilbereichs der Neu-Rautendorfer Straße im Abschnitt zwischen der Mittelsmoorer Straße und der Huxfelder Straße, die Beseitigung von Gefahrenstellen am Müllersdamm, die Beseitigung von Gefahrstellen am Gehweg entlang der Straße Wiesendamm und Ausbesserung der Regengosse sowie die Sanierung eines ersten Teilabschnittes der Rautendorfer Straße – beginnend ab der Kreuzung Meinershauser Straße in Richtung Mittelsmoorer Straße.