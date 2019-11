Jeder Euro zählt. Grasberg muss mehr Einnahmen generieren, Steuererhöhungen sollen helfen. (Daniel Reinhardt/dpa)

Grasberg. Im nächsten Jahr kommen die Hauseigentümer, Mieter und Gewerbetreibende in Grasberg noch darum herum, aber im übernächsten Jahr werden auch sie sich daran beteiligen müssen, das Haushaltsdefizit der Gemeinde zu verringern. 2021 sollen die Grund- und die Gewerbesteuer erhöht werden. Das empfahl jetzt der Finanzausschuss in seinen Haushaltsberatungen. Im kommenden Jahr fehlen der Gemeinde 727 000 Euro in der Kasse.

Im Ergebnishaushalt, der die Kosten der laufenden Verwaltung plus Zuschüssen und Abschreibungen enthält, betragen die Erträge laut Entwurf 12,36 Millionen, die Aufwendungen aber 13,08 Millionen Euro. Das ergibt ein Defizit von 727 000 Euro. Noch nicht eingerechnet ist bei den Erträgen die Bedarfszuweisung des Landes. Hier rechnet Kämmerer Heiko Hartwig wieder mit einer Zahlung von 450 000 Euro. Weil Grasberg aber Bedarfszuweisungen erhält, muss die Gemeinde diverse Auflagen erfüllen. Erst im vorigen Jahr wurde die Gewerbesteuer auf 380 Prozent erhöht. Aber auch die Kommunalaufsicht des Landkreises mache Sparvorschriften, so Hartwig. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt dürfe nur fünf Prozent der Gesamterträge ausmachen; in Grasberg seien es 5,9 Prozent. Zwar sei zu erwarten, dass die Kreisumlage nächstes Jahr um einen halben Prozentpunkt gesenkt wird. „Das rettet uns aber nicht“, sagte Hartwig.

Auch bei der Kredittilgung kann Grasberg vorerst die Auflagen nicht erfüllen. Der Landkreis verlangt, dass die Hälfte der Tilgung von langfristigen Investitionskrediten aus Überschüssen der laufenden Verwaltung erwirtschaftet wird. Dort klafft aber – ohne Abschreibungen und Zuschüssen – ein Loch von 240 000 Euro. Benötigen würde die Gemeinde einen Überschuss von 225 000 Euro.

„Wir müssen unsere Einnahmen erhöhen, dürfen aber unsere Bürger nicht übermäßig belasten“, meinte der Kämmerer. Deshalb solle im übernächsten Jahr die Gewerbesteuer von 380 auf 400 Prozent erhöht werden. Für mittlere Betriebe bedeute das eine Mehrbelastung von 600 Euro im Jahr. Die Grundsteuer soll von 440 auf 480 Prozent steigen, etwa 52 Euro mehr im Jahr für ein normales Einfamilienhaus. Diese Erhöhung sei „nicht so schön“, fand Heiner Peper (SPD), aber auch seine Fraktion sehe keine andere Lösung. Und verglichen mit Nachbarkommunen liege Grasberg mit seinen Steuern im Mittelfeld, meinte Jan Middelberg, während Patrick Wendelken lobte, dass nächstes Jahr der Betrag für Straßenreparaturen fast verdoppelt wurde auf 250 000 Euro. Damit wurde der Haushalt einstimmig dem Gemeinderat, der in der nächsten Woche tagt, zur Annahme empfohlen.

Bevor am Donnerstagabend über den Haushaltsentwurf diskutiert wurde, waren einige kleinere Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Wie jedes Jahr hat die Verwaltung die Kosten für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude aufgelistet. Die betragen insgesamt 130 000 Euro. Am teuersten ist mit 47 000 Euro der Findorffhof, wo am Hauptgebäude die Firsteindeckung erneuert werden muss. Das Backhaus bekommt einen neuen Fachwerkgiebel. Die Aufstellung sei schlüssig und klar, sagte Patrick Wendelken (CDU), womit sie einstimmig gebilligt wurde.

Einstimmig fielen auch alle weiteren Beschlussempfehlungen aus. Die Verwaltung hat auch dieses Jahr wieder minutiös die Kosten der Feuerwehr und des Bauhofs errechnet. Dabei kam heraus, dass die Arbeitsstunde eines Mitarbeiters des Bauhofs 36,23 Euro kostet. Die Fahrzeuge und großen Geräte kommen auf einen Stundensatz von 30 bis 60 Euro.

Ungleich höher sind die Kosten pro Betriebsstunde bei den Feuerwehrautos. Hier ist das große Löschgruppenfahrzeug LF 20 der Grasberger Ortswehr mit 1700 Euro am teuersten. Die kleineren Fahrzeuge, die häufiger ausrücken, liegen bei 700 bis 1000 Euro, die Einsatzstunde der Feuerwehrleute bedeutet einen Gegenwert von 20,60 Euro. Man solle berücksichtigen, dass darin nur Ausbildung und Ausrüstung enthalten seien, denn die freiwillige Feuerwehr erhalte ja keinen Lohn, sagte der Ausschussvorsitzende Joachim Bauer (CDU) – manchmal werde Lohnausfall geltend gemacht, ergänzte Bürgermeisterin Marion Schorfmann, aber die meisten Arbeitgeber zögen ihren Angestellten, die bei der Feuerwehr seien, Fehlzeiten wegen Einsätzen nicht vom Lohn ab.

Jan Middelberg (Grüne) fragte, ob die Brandversicherungen bereit wären, höhere Sätze zu erstatten. Von derartigen Überlegungen riet Kämmerer Heiko Hartwig dringend ab: Es dürfe nicht zwei verschiedene Tarife – für Versicherungen und für Privatleute – geben, und die Höchstsätze, also die tatsächlichen kalkulatorischen Kosten, könne man Privatleuten nicht in Rechnung stellen, auch wenn sie Verursacher eines Einsatzes seien.

Der TSV Dannenberg möchte nächstes Jahr ein neues Umkleidehaus hinter den Tennisplätzen an der Neu Dannenberger Straße bauen, was 700 000 Euro kosten wird. Für ein Darlehen hat der Verein beantragt, dass die Gemeinde auf 20 Jahre eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 200 000 Euro übernehmen soll. Da in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Bürgschaft für den TSV gute Erfahrungen gemacht wurden, hatte der Ausschuss keinen Bedenken, auch diesmal zuzustimmen. Außerdem wird mit dem Deutschen Roten Kreuz ein neuer Mietvertrag für den für nächstes Jahr geplanten Anbau am Kindergarten Gefkensweg abgeschlossen.