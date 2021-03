Sara Kuhlemann (links) vom Pflegezentrum Grasberg demonstriert an Kollegin Johanna Liewald einen Schnelltest. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Gemeinde Grasberg bietet ihren rund 90 Beschäftigten ab diesem Mittwoch einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest an. Auf zwei Tage verteilt, können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Kitas ebenso testen lassen wie Rathausangestellte und Bauhofmitarbeiter. Dafür hat sich die Kommune das Pflegezentrum Grasberg ins Boot geholt. Der Dienst habe bereits Erfahrungen, begründet Stefan Ritthaler. Der Allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin hat das Grasberger Testkonzept ausgearbeitet, von dem er betont, dass es ein freiwilliges Angebot sei.

Mittwochs vor Dienstbeginn werde von nun an in den Kitas getestet. „Alles andere macht wenig Sinn“, begründet Ritthaler. „Damit wir wenigstens an dem einen Tag in der Woche ausschließen können, dass sich Corona verbreitet.“ Donnerstags wird im Rathaus getestet. Die Grasberger Verwaltung hat sich „ganz bewusst für ein eigenes Konzept entschieden, das außerhalb des klassischen Gesundheitssystems steht“, sagt Ritthaler. Dieses könne einerseits zeitlich flexibler auf den Tagesablauf der Verwaltung angepasst reagieren, andererseits erspare die Kommune damit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der jeweiligen Arztpraxis mühsame Abrechnungsmodalitäten. Zudem wolle Grasberg die Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitssystems für die ab April angekündigten Bürgertests freihalten.

300 bis 400 Tests pro Woche

Zwischen 300 und 400 Corona-Schnelltests pro Wochen führen Astrid Genslein und ihr Team vom Pflegezentrum Grasberg seit November durch. Ein Test gehe schnell. Genslein sagt: „Wichtig ist, dass man weiß, wie es geht.“ So dürfe das Teststäbchen nicht die Zunge berühren. Nach 15 Minuten zeigt der Schnelltest das Ergebnis an. Bislang sei noch keines positiv gewesen, so Genslein. Käme es dazu, greife der behördliche Weg mit Meldung an das Gesundheitsamt des Landkreises und Quarantäne. Die Schnelltests besorgt sich Astrid Genslein im medizinischen Großhandel. Ein Testset koste zwischen fünf und zehn Euro. Wie für die Angestellten der Kommune sind diese Tests auch für ihre Patienten und deren Angehörige kostenlos. Genslein wirbt dafür, diese Offerte anzunehmen.

Die Allgemeinheit muss noch warten. „Zu den Bürgertestungen lässt sich kein genauer Zeitpunkt benennen“, so die Sprecherin des Landkreises Osterholz, Jana Lindemann, auf Nachfrage. Was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse angeht, sagt sie: „Die Genauigkeit ist bei den verschiedenen zugelassenen Schnelltests nicht einheitlich.“ Insgesamt aber seien sie ungenauer als der im Labor durchgeführte PCR-Test, welcher jedoch länger dauere. Für die Grasberger Schnelltests spricht Stefan Ritthaler von einer 95-prozentigen Zuverlässigkeit.

Der Gedanke hinter den Corona-Schnelltests: „Jede nicht erkannte Infektion trägt negativ zum weiteren Verlauf der Pandemie bei und sollte daher vermieden werden“, so Lindemann. In anderen Bundesländern habe sich verstärktes Testen bisher nicht maßgeblich auf den Inzidenzwert ausgewirkt. Dies sei aber nicht auszuschließen, da möglicherweise ohne eine Testung einige Corona-Infektionen mit geringen oder gar keinen Krankheitssymptomen nicht nachgewiesen würden. Gerade dieser Nachweis aber könne dazu führen, dass der Anteil unbekannter Ansteckungsorte sinke und so mittelfristig auch den Inzidenzwert positiv beeinflusse.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund verweist in seinem aktuellen Rundschreiben bezüglich der Corona-Schnelltests auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, in dem es heiße, dass die ergänzte nationale Teststrategie bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden solle. Derzeit gehe das Land davon aus, dass der Test-Anspruch flächendeckend mit Arztpraxen, Apotheken und Zahnarztpraxen abgedeckt werden könne, gegebenenfalls ergänzt durch Angebote aus der Privatwirtschaft. „Der Aufbau eines gemeindlichen Testzentrums ist somit aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich, kann aber freiwillig zusammen mit dem Gesundheitsamt vorgenommen werden.“