Sie sind zuckersüß, machen den Angehörigen des Tierschutzvereins aber jede Menge Arbeit: die Katzen im Katzenhaus in Lilienthal. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Gemeinde Grasberg soll ihren Zuschuss für den Tierschutzverein Lilienthal, Worpswede und Grasberg verdoppeln. Das haben die Fraktionen im Grasberger Planungsausschuss beschlossen. Ehe sich die CDU zu einer entsprechenden Empfehlung an den Gemeinderat durchringen konnte, war aber eine für Grasberger Verhältnisse ungewöhnlich lange Diskussion notwendig.

Der Tierschutzverein nimmt den drei Gemeinden eine hoheitliche Aufgabe ab; er nimmt Fundtiere auf und gibt sie ihren Besitzern zurück, wenn diese ermittelt werden können. Dafür erhält er seit 2013 einen Zuschuss von 50 Cent je Einwohner. Für Grasberg ergibt das einen Betrag von 3845 Euro im Jahr. Jetzt hat der Verein beantragt, den Zuschuss auf 1,55 Euro pro Einwohner zu erhöhen. Das ergäbe für Grasberg 12 000 Euro im Jahr, mehr als dreimal so viel wie bisher. Der Gemeinderat in Worpswede ist dem Wunsch des Vereins nachgekommen, Lilienthal zahlt inzwischen einen Euro pro Einwohner. Schon das wäre sehr viel, meinte Axel Schloo (CDU) – wegen der Corona-Krise müsse die Gemeinde mit Einnahmeeinbußen rechnen.

Auf Schloos Frage hin legte Sven Peters, Vorsitzender des Tierschutzvereins, dar, dass der Verein im vorigen Jahr 150 bis 170 Katzen aufgenommen habe, 50 mehr als im Jahr zuvor. Dieses Jahr setze sich der Trend fort. So rechne man mit 200 Katzen, doppelt so viele wie sonst. Die Tierarztkosten stiegen extrem, sagte Peters, und im Quarantänebereich müssten die Mitarbeiter Schutzkleidung tragen und ständig putzen. „Wir mussten uns wegen Corona sogar schon unser Desinfektionsmittel selbst zusammenmischen.“

Viele Katzen nicht kastriert

Die Kastrationsaktion sei also im Sande verlaufen, vermutete Axel Schloo. Das musste Sven Peters bestätigen. In Grasberg herrsche für Tiere, die Ausgang hätten, Kastrationspflicht, aber nicht alle Halter hielten sich daran. Er habe schon erlebt, dass auf einem Hof neun Katzen lebten, alle unkastriert. Der Besitzer habe ihm gesagt, lieber wolle er sie in der Regentonne ertränken, als sie kastrieren zu lassen. Es komme auch wegen Inzucht zu Mutationen; er habe schon eine Katze mit drei Ohren gesehen.

Axel Schloo erkundigte sich noch weiter nach den Rahmenbedingungen. So hatte es im Antrag des Vereins geheißen, die fünf Vorstandsmitglieder seien 24 Tage pro Jahr mit Vorstandssitzungen beschäftigt. Die Erstellung des Dienstplans für das Katzenhaus sei mit dreieinhalb Stunden pro Woche angegeben. Laut Silvio Stallbaum, Rechtsanwalt des Vereins, ergebe sich allein durch die Versorgung der Fundtiere ein Defizit von 46 000 Euro, abzüglich der Zuschüsse habe man bei den Sachkosten eine Unterdeckung von 22 000 Euro. „Ehrenamtlich geht es nicht mehr“, sagte Stallbaum. Der Verein müsse 25 000 Euro im Jahr für zwei Teilzeitkräfte ansetzen.

„Wir sind nicht die Polizei“

Seit diesem Jahr werden für eine Vermittlung einer Katze 120 Euro berechnet, erklärte Sven Peters. Das fand Alpers zu niedrig, Privatleute verlangten für gewöhnliche Hofkatzen 350 Euro. Besitzer entlaufener Tiere, die der Tierschutzverein aufnehme, sollten wenigstens Pensionskosten zahlen. Außerdem sollte der Verein Katzenjunge einziehen, wenn er von ihrer Existenz erfahre. Sie selbst habe Angebote für Katzenbabys gesehen, die es gar nicht geben dürfe. „Da umgehen die Leute die Kastrationspflicht und machen damit auch noch Geld.“ Aber sein Verein dürfe die Tiere nicht ihren Besitzern wegnehmen, sagte Peters. „Das wäre glatter Diebstahl, wir sind nicht die Polizei.“ Laut Rechtsanwalt Stallbaum könne der Verein auch die Vermittlungsgebühr nicht beliebig heraufsetzen. Dann würde er professionell Handel betreiben und seine Gemeinnützigkeit verlieren.

Einem Euro Zuschuss pro Einwohner könne sie zustimmen, sagte Sabine Alpers, und auch Karl-Heinz Thimm (SPD) fand, das müsse genügen. Dann werde die CDU schweren Herzens zustimmen, kündigte Axel Schloo an. Bürgermeisterin Marion Schorfmann griff Alpers' Anregung auf: Die Verwaltung werde mit den Fraktionen und dem Tierschutzverein beraten, ob es wieder eine Kastrationsaktion mit ermäßigten Preisen geben soll. Und der Verein solle überlegen, ob er für die Herausgabe verlaufener Fundtiere eine Aufwandsentschädigung erhebe. Da er eine hoheitliche Aufgabe erfülle, sei er dazu berechtigt. Der Ausschuss empfahl sodann einstimmig, den Zuschuss Grasbergs auf einen Euro pro Einwohner zu erhöhen: 7800 Euro im Jahr.