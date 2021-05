Für "Die Drei von der Müllabfuhr" haben Jörn Hentschel, Uwe Ochsenknecht, Rüdiger Meyer und Aram Arami (von links) eng zusammengearbeitet. (Britta Krehl)

Grasberg. So manche Dinge im Leben sind nicht planbar. Im besten Fall können sie aber als Inspiration für weiterführende Projekte dienen. Diese Erfahrung hat der Grasberger Messebauer Rüdiger Meyer in den vergangenen Monaten gemacht. Das ausgerechnet er irgendwann mal als Double in einer Fernsehproduktion mitwirkt, hätte er sich wohl nicht träumen lassen. Der Inhaber des Unternehmens RM Logistik hat schon viele kreative Ideen in die Tat umgesetzt und jetzt seine Leidenschaft für die Filmbranche entdeckt.

Als für die TV-Filmreihe „Die Drei von der Müllabfuhr“ ein Fahrer mit Lkw-Führerschein gesucht wurde, nahm ein Bekannter, der dort die Produktionsleitung hat, Kontakt zu ihm auf. „Da etwas Ähnlichkeit zum Schauspieler Jörn Hentschel besteht, kam er auf mich zu und fragte, ob ich mir so etwas vorstellen kann“, erzählt Meyer, der damals gerade auf dem Weg nach Österreich war. Nach ein wenig Bedenkzeit sei er auf eine Autobahnraststätte gefahren und habe mit seinem Smartphone ein paar Fotos von sich geknipst, die er anschließend seinem Bekannten schickte. „Die Bilder wurden in der Maske gezeigt und dann war der Deal perfekt“, freut sich Meyer.

Zwischen Anruf und erstem Drehtag lagen gerade einmal vier Wochen. „Anfangs war ich ziemlich aufgeregt, weil ich ja auch meinen Job gut erledigen wollte. Dank des guten Teamplays war die Aufregung aber nach dem ersten Drehtag abgelegt“, schildert er. Schließlich hat man ja nicht täglich die Gelegenheit, an der Seite von prominenten Schauspielern wie Uwe Ochsenknecht und Aram Arami als Double in Erscheinung zu treten.

„Das erste Mal, als ich aus der Maske kam und Jörn Hentschel gegenüber stand, war schon witzig. Bist du ich?, fragte er mich.“ Sich äußerlich zu verändern und in eine andere Rolle zu schlüpfen, habe ihm immer großen Spaß bereitet. Da er meist immer als Erster am Set war, weil er das Auto dorthin mitbrachte, war er auch immer früh in der Maske, weshalb ihn nie jemand ohne Perücke sah. Als er mal an einem freien Tag am Cateringwagen stand, habe ihn daher niemand erkannt. „Alle dachten, es seien meine echten Haare", amüsiert sich Meyer.

Mehr zum Thema Vom Messebau zum Film Man darf die Hoffnung nicht aufgeben Die Corona-Pandemie setzt dem Grasberger Unternehmen von Rüdiger Meyer hart zu. Der Messebauer und seine Mitarbeiter lassen die Köpfe dennoch nicht hängen. Sie wollen ... mehr »

Von den 42 Drehtagen hat Meyer an 20 Tagen seine Rolle als Double von Jörn Hentschel wahrgenommen. Seine Aufgabe war es, das Müllfahrzeug durch Berlin zu lenken. „In Berlin gibt es viele enge Gassen. Uwe Ochsenknecht ist mit mir sechs Wochen durch Berlin gefahren.“ Die Hauptstadt ist Meyer durch Messen und Transporte vertraut. Außerdem habe er dort Freunde und sei deshalb auch privat in Berlin unterwegs. „Ich freue mich aber immer, wenn ich der Stadt den Rücken zudrehen kann und in meiner geliebten Heimat zurück bin“, sagt Meyer.

Bevor er als Müllwagenfahrer am Set zum Einsatz kam, gab es für ihn eine gründliche Einweisung, bei der ihm sämtliche Funktionen am Fahrzeug erklärt wurden. „Ich habe mich gewundert, dass man so viele Schalter bedienen muss, um große oder kleine Eimer aufzunehmen. Das war etwas völlig Neues für mich“, berichtet der erfahrene Transporteur. Doch nicht nur als Fahrer musste er alles im Blick haben, sondern auch als Ersatzdarsteller von Jörn Hentschel. „Zwischen uns gab es immer wieder Absprachen, beispielsweise ob die Jacke in der jeweiligen Szene zugeknöpft oder offen sein soll. Beim nachfolgenden Schnitt muss eben alles zusammenpassen“, so Meyer, der nach seiner Dreherfahrung Filmszenen aus einer ganz anderen Perspektive sieht.

Laut Meyer sei er nur bei Außenaufnahmen zum Einsatz gekommen. „In den Straßen Berlins wurde mit Drohnen gefilmt, wenn ich mit dem Auto gefahren bin“, berichtet er und fügt hinzu, dass ihn dies stark beeindruckt hätte. Als noch beeindruckender habe er jedoch die Begegnung mit Schauspieler Martin Brambach empfunden. „Da war ich schon sehr nervös, als ich ihm gegenüber stand. Ich bin „Tatort“-Fan und mag ihn als Schauspieler sehr gern“, verrät er. Bei einer Zigarette sei man dann ins Gespräch gekommen.

Ebenfalls unvergesslich ist für ihn der Abschiedstag vom Film-Team, der ihm einen Mix aus Freude und Staunen beschert hat. Meyer war im Begriff nach Hause zu fahren, als Regisseur Hagen Bogdanski das geschäftige Treiben gestoppt und sich mit einer Ansprache an alle Beteiligten gewandt habe. Mit einer Flasche Sekt wurde das überraschte Schauspiel-Double von der gesamten Mannschaft verabschiedet. „40 Leute vor mir – mitten in Berlin – und alle klatschen“, erinnert sich Meyer sichtlich gerührt. Im September werden in Berlin die nächsten Folgen der TV-Reihe gedreht, wobei das Double bereits für die nächsten Folgen angefragt wurde.

Seine Fernseherfahrung hat ihn zu weiteren Ideen inspiriert. Für Meyer steht fest, dass er sein geplantes Maskenmobil in die Praxis umsetzen will. Eine Produktionsfirma hat bereits ihr Interesse daran angemeldet. Im Juni soll der Umbau des Fahrzeugs, in dem vier Schminkplätze eingerichtet werden, abgeschlossen sein. Geplant ist der regelmäßige Einsatz dieses Maskenfahrzeugs. „Seit der Zeit am Filmset fahren wir mit RM Logistik auch Requisiten für den Film. Wir haben sogar schon selber Requisiten gebaut“, berichtet Meyer und ergänzt, dass das Unternehmen auch die Logistik für Filmproduktionen übernimmt. „Dies ist quasi eine Erweiterung des Tagesgeschäftes.“

Weitere Informationen

Ausgestrahlt werden die nächsten Folgen von „Die Drei von der Müllabfuhr“ am Freitag, 7. und 14. Mai jeweils um 20.15 Uhr in der ARD.