Auf der Suche nach passenden Fach- und Führungskräften für seine Kunden reist der Headhunter Marko Mock gerne und viel – pro Jahr 80 000 Kilometer, was zwei Äquatorumrundungen entspricht. (Undine Mader)

Grasberg. Angst vorm Springen, die kennt Marko Mock nicht. Bungee-Jumping ist eines seiner Hobbys. Neben der Weltkarte in seinem Büro hat er Urkunden seiner Sprünge an die Wand gepinnt. In der Karte stecken jede Menge Nadeln mit roten und blauen Köpfen. Sie markieren Reiseziele, berufliche und private. 80 000 Kilometer pro Jahr in Flugzeug, Auto und Zug – der Grasberger ist gerne unterwegs und wagte im Januar 2007 einen zukunftsweisenden Sprung. Er gründete die Firma Marko Mock Consulting. Personalberatung steht auf der Internetseite, im Gespräch bevorzugt er die Bezeichnung Headhunter. „Ich jage Köpfe“, lacht er, „das tue ich tatsächlich.“ Seine Tätigkeit ist aber nicht zu verwechseln mit den Jobs der Kopfgeldjäger aus Westernfilmen – Mock bringt Menschen zueinander, weltweit. Er sucht und vermittelt Abteilungsleiter, Geschäftsführer und Vorstände an Firmen der Lebensmittelbranche.

Den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns hat der gebürtige Bremer in einer großen Getreidefirma gelernt. Direkt nach der Ausbildung sei er 1987 gefragt worden, ob er für die Firma nach Südamerika gehen wolle. Vier Wochen später saß er im Flugzeug nach Peru. Drei Jahre arbeitete er dort. An die hundert Länder sollten auf dem Reiesplan folgen. Englisch, Französisch, Spanisch, Portugisisch, Italienisch spricht er fließend, plus Alltagsfloskeln von Türkisch bis Arabisch.

Seinen ersten Kontakt mit einem Headhunter, jener Spezies von Personalberatern, die per Direktansprache für Firmen gezielt geeignete Kandidaten aufspürt, hatte Mock erstmals 1990 nach seiner Rückkehr aus Peru. Der Tiefkühlkosthersteller Frosta suchte einen Exportleiter. Acht Jahre blieb er das, dann ließ er sich nach Österreich zu einer Firma für Tiefkühltruhen abwerben. Von der Branchenkenntnis profitiert er bis heute. Denn: „Netzwerken ist mein Ding.“ Kommunizieren bereite im Spaß, viele tausend Menschen kenne er.

Im weiteren Berufsleben begegnete Mock noch einigen Headhuntern. Nicht alle waren gut, sagt er. Schlimmer noch, sie waren nicht auf die Gespräche vorbereitet. Irgendwann entschied Mock: „Das kannst du besser.“ Zwei Wochen nach der Firmengründung hatte er den ersten Auftrag aquiriert. Sein Traum von der Selbstständigkeit war wahr geworden. „Ich will für meine Erfolge und Misserfolge immer selbst verantwortlich sein“, begründet Mock diesen Schritt.

Im akkurat gebügelten Hemd zur Anzughose sitzt da ein Alpha-Tier am Tisch. Mock lacht. Diese Bezeichnung kann er nehmen, wie anders auch ließe sich einer nennen, der mit neun Jahren in eine neue Schulklasse kam und zwei Monate später dort der Bandenchef war.

In seiner Consulting-Firma arbeitet Marko Mock mit einer festangestellten Kraft und vier freiberuflichen Recruitern. Sie übernehmen die Erstansprache potenzieller Kandidaten. Wer infrage kommt, steht in dem Profil, das Mock zuvor nach einem Kundengespräch entwickelt hat. Dafür geht er in den Firmen bis ans Fließband, einfach, um zu spüren, welche Atmosphäre dort herrscht. Denn: „Für mich ist Nachhaltigkeit entscheidend.“ Das bedeutet, dass seine Kunden wiederkommen und dass die von ihm vermittelten Kandidaten ihn weiter empfehlen. Zweifel scheint ihm ein weiteres Fremdwort. „Ich bin felsenfest überzeugt, den richtigen Kandidaten auf die richtige Stelle zu liefern“, sagt Mock. Nur dreimal habe in den vergangenen 14 Jahren die Garantieklausel gegriffen und ein Kandidat sei während der Probezeit aus dem Unternehmen ausgeschieden. In solch einem Falle müsse er kostenlos nachbesetzen.

Mocks Strategie: Er beobachtet genau, hört auf sein Bauchgefühl und achtet auf Körpersprache. Wenn er beispielsweise einen Kandidaten frage, wie die Anreise war, interessiert ihn weniger der Inhalt als die Tatsache, wie positiv oder negativ dieser auf die Welt blickt. Spricht Mock mit Kandidaten, fällt dessen Rückmeldung nicht immer kuschelig aus. „Ich muss nicht nett sein“, sagt er, „ich muss nur ehrlich sein.“ Er versteht sich als Spiegel, als Vermittler zwischen Selbst- und Fremdbild. Weil aber nichts unabänderlich ist, setzt Mock nicht nur auf Headhunting. Er habe auch eine Beratungsfunktion, er coacht auch Bewerber und Vertriebsprofis. Die Ehrlichkeit geht noch weiter. Wenn er spüre, dass eine Firma und er nicht zueinander passen, dann bedanke er sich für den Kaffee und gehe. Denn: „Ich vertrete nur die Firma, wo ich mich wohl fühle.“

Rund 40 Vermittlungen realisiert Marko Mock pro Jahr. Im Moment seien es wegen Corona „ein paar weniger“. Projekte wurden wegen Kurzarbeit gestoppt, ziehen sich länger hin oder wurden in den Herbst verschoben. Das bedeutet für ihn Umsatzeinbußen. Nicht die erste Krise in seinem Berufsleben. Während der Finanzkrise 2008/2009 war er schon mal ganz unten. Aber er hat überlebt in einer Branche, die er als Haifischbecken bezeichnet. Freundschaften gebe es dort nicht, nur Wettbewerb. Sein Element. „Ich will gewinnen“, sagt Marko Mock und sein zweiter Vorname laute Ehrgeiz.

Er fordert viel. Genau so viel, wie er von sich selber verlangt: „Ich gebe immer 120 Prozent.“ Sieben Tage in der Woche ist er erreichbar. Was sei schon dabei, am Sonntag mal ‚ne halbe Stunde zu telefonieren, fragt er. Der Kandidat möchte betreut werden. Da erzählt einer, der mit seinem Job seine Passion lebt und in dessen Zukunftsplanung das Wort Ruhestand nicht vorkommt. Mocks Arbeitstage enden selten vor 22 oder 23 Uhr. Das Wort Stress kenne er trotzdem nicht. Ein Ruhepol ist ihm das Haus mit Bauerngarten vor der Terrasse. Aber bloß nicht zu viel Ruhe: Morgens liest er eine halbe Zeitungsseite erst einmal kopfüber. Dann sei das Hirn garantiert wach.

Zur Sache

Fünf Tipps von Marko Mock „für oder gegen einen Jobwechsel“:

1) Nicht im Affekt handeln! Erst die eigene Situation in Ruhe analysieren! Was stört Sie? Was wollen Sie wirklich? Liegt es am Chef, am Kollegen, am Gehalt oder an den Aufgaben? Können Sie die Situation eventuell mittels eines direkten Gespräches mit den Beteiligten verbessern?

2) Ist eine Weiterentwicklung beim aktuellen Arbeitgeber möglich?

3) Job-Hopper oder Veränderungsmuffel? Beachten Sie, wie lange Sie schon im Unternehmen sind. Im Alter zwischen 20 und 29 sollte man mindestens drei Jahre im selben Unternehmen bleiben, im vierten Lebensjahrzehnt mindestens vier Jahre, und so weiter.

Anderseits gilt ein Arbeitnehmer bei einer Verweildauer von zehn und mehr Jahren meist schon als unflexibel, eventuell sogar unvermittelbar, nicht in der Lage sich schnell in ein neues Umfeld einzuarbeiten.

4) Entwickeln Sie eine Such-und Bewerbungsstrategie! Welche beruflichen Chancen gibt es? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Wie mobil sind Sie? Sammeln Sie Stellenangebote, und kontaktieren Sie evtl. einen Personalberater bzw. Headhunter Ihres Vertrauens. Aktualisieren Sie Ihre Bewerbungsunterlagen.

5) Man sieht sich immer zweimal im Leben! Auch wenn Sie froh sind einen neuen Arbeitsplatz gefunden zu haben, hinterlassen Sie bitte keine verbrannte Erde. Schon im Vorstellungsgespräch für den neuen Job bleiben Sie professionell, reden nicht schlecht über das aktuelle Unternehmen oder Kollegen, Vorgesetze usw. Das sickert immer irgendwo durch. Wenn Sie dann gekündigt haben, bewahren Sie Haltung bis zum letzten Tag! Und gehen mit erhobenem Kopf aus der Tür!