Die Weihnachtsgeschichte in zwölf Stationen gibt es an Heiligabend in Grasberg. Rüdiger Heiß spielt den ruppigen Wirt der überfüllten Herberge. (Christian Kosak)

Grasberg. Der Nieselregen stört Rüdiger Heiß nicht. Bei der Probe für das Grasberger Krippenspiel hebt er abwehrend die Hände und auch die Maske kann die Wucht des Satzes nicht bremsen: „Schert euch weg!“, donnert er den Menschen auf dem Weg entgegen. Die Herberge sei voll. Der Unmut ist aber nur gespielt. Heiß stellt einen der Wirtsleute dar, die zwischen Gemeindehaus und Findorffkirche die Weihnachtsgeschichte zum Leben erwecken – in Dauerschleife, im Schichtsystem und mit Hygienekonzept.

Die drei oder vier Sätze sitzen bei Rüdiger Heiß gleich beim ersten Mal. Als Mitglied des Grasberger Familientheaters ist er improvisationserfahren. Heiß ließ sich nicht lange fragen, ob er mitmachen will. „Ich habe Lust darauf“, erzählt er und Theater gab es in diesem Jahr keines. Das Krippenspiel ist ein kleiner Ersatz. Zumal Kirche für ihn zu Weihnachten dazu gehöre.

Durchgang dauert 20 Minuten

Seit Juli haben acht Menschen an dem Grasberger Konzept für Heiligabend getüftelt, erzählt Diakonin Kerstin Tönjes. Sie steht bei der ersten und einzigen Probe für diese Szene mit im Regen und weist die anderen Wirtsleute ein. Jeder von ihnen wird die Besucherinnen und Besucher 1,5 Stunden weiter schicken, wie es in der Weihnachtsgeschichte die schwangere Maria und ihr Mann erfahren haben. Das klingt lange und nach vielen Wiederholungen pro Schicht. „Das wird immer das Gleiche“, sagt Heiß lachend, „aber auch wieder nicht das Gleiche.“ Die Lust am Improvisieren blitzt hinter der Maske hervor. Nach dieser Station schreiten die Besucher durch einen Lichterbogen mit der Überschrift „Zur selben Zeit an einem anderen Ort“ – Szenenwechsel auf das Hirtenfeld.

Ein Durchgang dauert etwa 20 Minuten. Die Besucher werden an zwölf Stationen nicht nur den ruppigen Wirtinnen und dem Wirt begegnen, sondern auch Hirten am Feuer lagern sehen, auf Engel treffen, Musik und Sologesang hören und im eigens für dieses Krippenspiel gebauten Stall die Krippe sehen, die sonst zu Weihnachten in der Kirche vor dem Altar steht. Dort ende das Krippenspiel mit einem coronakonformen Segen. Tönjes demonstriert, wie ihr der Empfänger dazu den Rücken kehren soll.

Maximal 60 Familien können das Spiel pro Stunde erleben, so Tönjes. Mit Maske und mit mehr als zwei Meter Abstand. Das ganze Gelände vom Wartebereich über den Parkplatz am Gemeindehaus bis zum Weihnachtsspiel im Einbahnstraßensystem werde mit Strichen markiert, Ordnungsengel wachen zusätzlich über die Einhaltung der Abstandsregeln.

Anmeldung muss sein

Überhaupt steht Sicherheit an diesem Heiligabend an erster Stelle. Für die 70 Mitwirkenden und Helfer des Krippenspiels habe die Kirchengemeinde FFP-2-Masken angeschafft, so Tönjes. Das Spiel erleben kann auch nur, wer sich zuvor angemeldet hat. Dabei gelten folgende Zeitfenster: 14 bis 14.30 Uhr für Gehbehinderte und Senioren, 14.30 bis 15.30 Uhr für Familien mit Kleinkindern, 15.30 bis 17 Uhr für Familien mit Kindern im Grundschulalter, 17 bis 18.10 Uhr Familien mit älteren Kindern.

Nach der Probe instruiert Tönjes die Wirtsleute: „Bringt euch warme Sachen mit und wenn es gießt, einen Schirm.“ Die Konfirmandinnen Siri Meyer und Lilith Sahr spielen mit, „weil es nichts anderes gab“ als Konfirmandenprojekt. Anja Schumacher hatte als Jugendliche beim Grasberger Krippenspiel mitgespielt. Später passten die Probenzeiten nicht mehr zum Beruf. Aber in diesem Jahr ist das anders. Es gibt nur diese eine Probe. „Da mache ich mit“, sagte sich Schumacher, zumal es typisch Kirchengemeinde Grasberg sei, „ein bisschen Abwechslung in das Leben der Menschen zu bringen.“

Rüdiger Heiß stimmt ihr zu. Und die Runde ist sich einig, dass sie mit dem Krippenspiel den Besuchern zeigen will: „Es gibt noch etwas Schönes in dieser Zeit“. Sie wollen mit ihrem Einsatz Trost geben und jeder seinen Beitrag dazu leisten, den Grasberger Heiligabend „so schön wie möglich“ zu machen.

Zur Sache

Anmeldungen für das Krippenspiel

in der Speckmannstraße 40 sind per E-Mail möglich an Kerstin.Toenjes(at)evlka.de oder telefonisch unter 04208/3508 zu folgenden Zeiten: Sonnabend, 19. Dezember, 16.30 bis 17.30 Uhr, und Dienstag, 22. Dezember, 10 bis 11 Uhr. Mit der Anmeldebestätigung gebe die Kirchengemeinde die genaue Uhrzeit an, zu der das Krippenspiel besucht werden könne. Wer mit dem Auto anreisen will, wird gebeten, etwas weiter weg zu parken, denn der Parkplatz am Gemeindehaus ist Eingangs- und Wartebereich.