Der Prototyp im Praxistest. Gebaut wird der Mähkorb für eine ökologische Gewässerunterhaltung bei der Grasberger Firma Michaelis Maschinenbau. (Manfred Tschöpe)

Die „Woche der Umwelt“ findet in Berlin im Schlosspark Bellevue vor der Haustür des Bundespräsidenten statt. Zu dieser Umweltschau können sich Firmen rund um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit bewerben. Das tat auch die Grasberger Firma Michaelis Maschinenbau GmbH. Und sie überzeugte die Jury mit einer neuartigen Mähkorbtechnik für eine ökologische Gewässerunterhaltung, informiert das Hamburger Ingenieurbüro Tschöpe. Mit dem Hamburger Spezialisten für ökologische Gewässerunterhaltung hat die Grasberger Firma zusammen an dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt gearbeitet. Allerdings müssen die Grasberger sich mit der Projektpräsentation länger als geplant gedulden. Die für Juni geplante sechste Auflage der Umweltschau wurde aufgrund der Corona-Krise verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Erstmals wurden im Jahr 2002 auf der „Woche der Umwelt“ Innovationen und Produkte rund um Umwelttechnik, Energieeffizienz, Ressourcenschutz, Klimaschutz, Bildung, Naturschutz, Gewässerschutz, Digitalisierung, Bodenschutz, Biodiversität und Mobilität sowie Bauen und Wohnen gezeigt. Für die Ausgabe 2020 habe es 440 Bewerbungen gegeben, so der Ingenieur Manfred Tschöpe. Die Grasberger Firma und er sollen bei der Leistungsschau in der Hauptstadt einer von 190 Ausstellern sein.

Der Ansatz des Gemeinschaftsprojekts mit der Grasberger Firma ist, so Tschöpe: „mehr Biodiversität durch eine unterstützende Mähkorbtechnik zu ermöglichen“. Ausgangspunkt war die europäische Wasserrichtlinie, die den Blick auf Gewässer geändert habe: Galten sie früher als Abfluss, werden sie jetzt ökologisch beachtet. Tschöpe erzählt: „Ich war jahrelang auf der Suche nach einer Maschinenbaufirma, die bereit war, mit mir einen anderen Mähkorb zu entwickeln.“ In der Grasberger Firma Michaelis fand er diesen Partner.

Der neue Mähkorb könne bereits ab Profilbreiten von 90 bis 100 Zentimetern auch in schmaleren Gewässern eingesetzt werden, erklärt Tschöpe. Ziel sei es, unter anderem „den Ufersaum als wichtige Lebensraum zu schonen“. Zudem könne damit „die vom Naturschutz geforderten kleinteiligeren Eingriffe technisch und wirtschaftlich umgesetzt werden“.

Erste erfolgreiche Versuche mit dem neuen Mähkorb habe es bereits gegeben. Manfred Tschöpe kündigt an: „Derzeit wird aus den Ergebnissen von Feldversuchen beim Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor (GLV) und aus Demonstrationen im Ammerland und in Hamburg ein Prototyp konstruiert, der neue Maßstäbe in der Ökologisierung der Gewässerunterhaltung ermöglichen soll.“ Im Oktober werde der Mähkorb in den Verkauf gehen. Die Geschäftsführung der Michaelis Maschinenbau GmbH schreibt mit Blick auf die Umweltwoche: „Die Zusammenarbeit mit der DBU und dem Ingenieurbüro Tschöpe ist hervorragend. Und wenn wir als Fachleute für Mähkorbtechnik einen Beitrag leisten können, die Gewässerunterhaltung ökologischer zu machen, so freut es uns und unsere Mannschaft ganz besonders.“