Kaputt, aber nicht kaputt genug. Die Wörpe-Brücke im Mühlendamm wird nun doch später saniert als bislang geplant. (Christian Kosak)

Grasberg. Die Reparatur der Wörpebrücke in Eickedorf wird um mindestens ein Jahr verschoben. Stattdessen soll eine Straße umfassender als ursprünglich geplant saniert werden. Der Planungsausschuss der Gemeinde befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Straßenbauarbeiten für dieses Jahr. Dafür sind 250 000 Euro vorgesehen.

„Nur“ 250000 Euro seien es, beklagte sich der Ausschussvorsitzende Klaus Feldmann (CDU) – man hätte gern das Doppelte in den Haushalt eingestellt, das sei aber nicht möglich gewesen. „Ohne Hilfe des Landes kann das hier nicht weitergehen“, so Feldmann; die Findorffdörfer müssten am Leben erhalten bleiben, und dazu seien befahrbare Straßen nötig. Am Kirchdamm, der Kreisstraße 10 von Grasberg nach Worpswede, könne davon kaum noch die Rede sein, an manchen Stellen sei die Geschwindigkeit inzwischen auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. „Der Landkreis schnackt jahrelang davon, dass die K10 erneuert wird, aber es passiert nichts.“

Passieren soll, so lautete zumindest der Verwaltungsvorschlag, etwas an fünf Gemeindestraßen: Für Restarbeiten an der Schmalenbecker Straße sind 30 000 Euro vorgesehen, für die Neue Straße 27 000 Euro, für die Neu Rautendorfer Straße zwischen Huxfeld und Schmalenbeck 36 000 Euro, für Am Ützenbarg 26 000 Euro, für den Rotdornweg 12 000 Euro. Das macht zusammen mit 14 000 Euro Ingenieurskosten 145 000 Euro, die Grasberg für Straßenreparaturen ausgeben will. Hinzu kommen 96 000 Euro für die Wörpebrücke des Mühlendamms in Eickedorf.

Brücke noch verkehrssicher

Diesem Verwaltungsvorschlag wolle seine Fraktion nicht uneingeschränkt folgen, sagte Henning Detjen (CDU). Um alle Straßen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe zu sanieren, seien 700 000 Euro nötig. Die Wörpebrücke dagegen sei immerhin verkehrssicher. Ihre Reparatur könne um ein Jahr verschoben werden. Mit dem eingesparten Geld solle man lieber die Straße Am Saatmoorgraben sanieren (53 000 Euro) und den Rest für ein größeres Stück der Neu Rautendorfer Straße verwenden, möglichst das von Meinershausen bis Mittelsmoor.

Karl-Heinz Thimm (SPD) war zunächst skeptisch. Wenn die Brückenreparatur um ein Jahr verschoben werde, könne sie noch teurer werden, befürchtete er. Aber, so Axel Schloo (CDU), vor einem Jahr habe ein Gutachter gesagt, dass keine Einsturzgefahr bestehe und die Brücke auch bei der nächsten Kontrolle keine Sicherheitsmängel aufweisen werde. Auch Sabine Alpers (Grüne) fand die Sanierung des Saatmoorgrabens dringlicher, denn diese Straße sei in desolatem Zustand. Aber man solle noch einmal einen Gutachter zur Brücke befragen. Die Kompletterneuerung der Brücke würde mehr als eine Million Euro kosten, sagte Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Dort laufe Regenwasser in die Fugen hinein und halte sich dort – ob eine Sanierung dieses oder nächstes Jahr sinnvoller sei, sei schlecht zu sagen. Sicher sei, dass die Bauarbeiten für die Straßen schnell ausgeschrieben werden müssten, deshalb solle der Ausschuss einen Beschluss fassen.

Ingenieur Jürgen Schlichting unterstützte das: Die Rissbildung bei Straßen und Brücken entstehe durch Wechsel von Frost und Tauwetter, weil sich eingedrungenes Wasser ausdehne, wenn es gefriere. Aber Frost habe man in diesem Winter nicht mehr zu erwarten und wohl auch im nächsten nicht. Es sei aber illusorisch, dass mit dem Geld, das für die Brücke eingeplant sei, die Neu Rautendorfer Straße komplett zu sanieren sei, denn dabei handele es sich noch um 1640 Meter, die 235 000 Euro kosten würden. Für das komplette Stück zwischen Meinershausen und Mittelsmoor kalkulierte Schlichting 80 000 statt der veranschlagten 43 000 Euro.

Dann solle man den Verwaltungsvorschlag ändern, beantragte Henning Detjen: Die Reparatur der Wörpebrücke wird verschoben, falls der Gutachter nicht davon abrät, die Neu Rautendorfer Straße wird zwischen Meinershausen und Mittelsmoor saniert, aber nicht zwischen Huxfeld und Schmalenbeck, und neu aufgenommen wird die Straße Am Saatmoorgraben. Dem stimmte der gesamte Ausschuss zu.