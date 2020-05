Dort unten sitzen die Nager noch immer. Die vermeintliche Schädlingsbekämpfung hat außer Ärger nichts gebracht. Die Adolphsdorferin Beate Grimm warnt ihre Mitmenschen vor der Betrugsmasche der falschen Kammerjäger. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Ratten und Mäuse gibt es auf dem Lande reichlich. Auch im Garten von Beate Grimm und ihrem Mann. Ihr Haus im Moor steht auf Pfählen. Darunter leben und vermehren sich auch einige der Nager. Zeit, etwas zu unternehmen, befand die Adolphsdorferin und handelte. Doch sie geriet bei ihrer Internetsuche nach einem Kammerjäger an eine Betrügerfirma. Statt der Ratten und Mäuse wurde sie nur einen Haufen Geld los. Grimm hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet und warnt ihre Mitmenschen vor dieser Masche.

Zunächst habe sie beim Landkreis angefragt, ob man ihr eine Firma zur Schädlingsbekämpfung nennen könne. Die Behörde könne keine Auskunft geben, erfuhr Grimm, was Landkreissprecherin Jana Lindemann bestätigt: „Der Landkreis Osterholz ist verpflichtet, sich neutral zu verhalten. Daher wird allgemein keine Empfehlung ausgesprochen.“

Also suchte Beate Grimm selbst nach Schädlingsbekämpfern, entschied sich für einen Anbieter und rief dort an. Schon eine Minute, nachdem sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte, habe eine Frau zurückgerufen. Das war um 9.30 Uhr. Sie avisierte den Schädlingsbekämpfer für 12.30 Uhr. Um kurz nach 12 Uhr habe ein Mann angerufen und ihr gesagt, es werde eine halbe Stunde später, schildert Beate Grimm den Fortgang des Geschehens. Und dann habe er pünktlich vor der Tür gestanden. Mit dabei eine Gartenspritze zum Pumpen. Derart ausgerüstet habe sie den Kammerjäger zur Terrasse geführt, unter der die Tiere hausen.

Ein wenig irritiert sei sie schon gewesen. „Ich habe mich gewundert, weil der eine Flüssigkeit dabei hatte“, erzählt Grimm. Sie kenne es, dass gegen Ratten Körner ausgelegt werden. Auf ihre diesbezügliche Frage habe der Kammerjäger erklärt, mit der Flüssigkeit würden die Ratten „ausgegast“. Beate Grimm und ihr Mann glaubten es. „Wir haben auch keine Ahnung“, sagt sie.

So also versprühte der vermeintliche Kammerjäger sein „pinkfarbenes Wasser“. Die Rechnung für den „Schädlingsnotdienst“ füllte der Rattenfänger in seinem Block sofort aus. 330 Euro kamen unterm Strich heraus. Beate Grimm zahlte bar – wegen Corona habe sie nicht zur Bank gehen wollen.

Kurz nachdem der Kammerjäger weg war, habe sich wieder die Frau von der Firma gemeldet und nachgefragt, ob der Mitarbeiter da gewesen sei und ob sie gleich bezahlt hätten. Da sei ihr Mann stutzig geworden, so Grimm. Das Paar betrachtete die Rechnung von einem Abreißblock genauer und ihm sei klar geworden: „Das stinkt doch zum Himmel!“ Ein Firmenname fand sich nicht darauf, stattdessen stand dort, dass die Steuernummer der Firma aus Herne sei in Bearbeitung. In der E-Mail-Adresse fand sich der Hinweis: "Haustechnik Rutkowski“.

Gruß aus Herne

Beate Grimm suchte per Telefon nach dieser Firma. Beim zweiten Anruf wurde sie fündig. In Herne habe ihr eine Frau bestätigt, dass sie Anrufe aus der ganzen Bundesrepublik erhalte – mal wegen einer Dachrinne, mal wegen Rattenbekämpfung. Und sie habe den Adolphsdorfern geraten, Anzeige zu erstatten. Was das Paar auch umgehend getan hat. Das aber genügt Beate Grimm nicht. Sie sagt: „Davor muss man andere Leute schützen.“

Die Polizeiinspektion Osterholz ermittelt, bestätigt Helge Cassens, stellvertretender Pressesprecher und Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Noch gebe es keine Hinweise auf die Täter. Die Grimms sind nach seiner Aussage kein Einzelfall, auch andere Menschen säßen Betrügern auf. „Das ist eine Betrugsmasche von unzähligen Betrugsmaschen, die es gibt“, sagt Cassens. Einzig das Ziel all der Betrügereien ändere sich nicht: Die Täter haben es auf das Geld argloser Menschen abgesehen.

Polizei rät zur Vorsicht

Schutzlos sei man Betrügern nicht ausgeliefert. Als Präventionsbeauftragter der Polizei rät Cassens beispielsweise, bei Firmen mit 0800er-Telefonnummern „sehr, sehr vorsichtig“ zu sein. Er sagt: „Auf der sicheren Seite ist man, wenn man eine örtliche Firma beauftragt.“ Etwa aus dem Landkreis oder dem benachbarten Landkreis. Die Information, ob es sich tatsächlich um eine regionale Firma handelt, lasse sich im Impressum der Internetseite herausfinden. Oder man fragt alternativ bei Berufsverbänden nach einer Firma an.

Desweiteren rät Cassens, die Zahlungsmodalitäten vorab zu klären und nicht sofort zu bezahlen. Wucherpreise seien ein weiteres Indiz, dass etwas faul sein kann, beispielsweise wenn für eine kurze Arbeitszeit 400 Euro verlangt werden. Cassens betont: „Man hat das Recht, so eine Rechnung überprüfen zu lassen.“ Etwa bei Verbraucherzentralen. Und wer sich betrogen fühlt, solle nicht zögern, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Wie schnell die Betrüger neue Geschäftsfelder finden, zeigt derzeit auch die Corona-Pandemie. Kaum war sie da, habe es im Internet die ersten betrügerischen Maschen mit den Masken gegeben, die nie geliefert wurden. Aber auch die Idee falscher Onlineshops sei nicht brandneu, so Cassens.

Informationen zur Prävention gibt es online unter www.polizei-beratung.de oder bei den Verbraucherzentralen.