Mit den blau-gelben Metronom-Zügen kann man an den vier November-Sonnabenden kostenlos nach Hamburg fahren. Damit gibt der Verkehrsverbund HVV die Mehrwertsteuersenkung weiter. Die Regelung gilt allerdings nicht für die Bahnhöfe Sottrum und Rotenburg. (Archivfoto). (Holger Hollemann)

Rotenburg. An allen vier November-Sonnabenden ist die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) kostenlos. Damit will der Verbund die Mehrwertsteuersenkung an seine Kunden weitergeben, was aus technischen und organisatorischen Gründen nicht über eine pauschale Senkung aller Fahrpreise umgesetzt werden könne, wie es in einer Mitteilung heißt.

Kostenlos sind die Fahrten nach Hamburg allerdings nur innerhalb der Tarifringe A bis F, und das bedeutet für den Landkreis Rotenburg, seit Dezember Mitglied im HVV: Die Bahnhöfe Sottrum und Rotenburg sind von den Gratistouren ausgenommen, wie ein HVV-Sprecher auf Anfrage bestätigt: „Sie müssten in Scheeßel oder Lauenbrück zusteigen.“

Auch Visselhövede ist sozusagen HVV-Mitglied zweiter Klasse, kostenlos in die große Hansestadt geht es allenfalls vom benachbarten Soltau aus. Der Sprecher erklärt das mit dem komplexen Tarifsystem und damit, dass man in Sottrum, Rotenburg und Visselhövede keine HVV-Einzelkarten kaufen könne, sondern nur Zeitkarten.

Weitere Angebote des HVV zur Kompensierung der ausbleibenden Mehrwertsteuersenkung: Vom 1. September bis zum 31. Dezember können Zeitkarteninhaber täglich ab 11 Uhr eine Person beliebigen Alters und drei Kinder bis einschließlich 14 Jahren kostenlos mitnehmen. Dies gilt für alle Zeitkarten, also beispielsweise auch für Wochen-, Teilzeit- und Seniorenkarten sowie für Semester-Tickets.

Ergänzungskarten zur Zeitkarte und Schnellbus- sowie Erste-Klasse-Zuschläge gelten auch für alle entsprechend dieser Regelung mitgenommenen Personen. Auf alle via App, HVV-Card oder im Online-Shop gekauften Einzel- und Tageskarten gibt es sieben Prozent Rabatt (statt bisher drei Prozent).

Auf der Homepage des Hamburger Verkehrsverbunds www.hvv.de ist eine Karte mit den Tarifzonen hinterlegt.