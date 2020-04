Dicke schwarze Rauchwolken stiegen aus dem stillgelegten Zevener Schlachthof auf. (Feuerwehr)

Zeven. Bei dem Großbrand im ehemaligen Zevener Schlachthof ist laut Eigentümer einen Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das berichtet die Polizei auf Anfrage. Das Feuer sei vermutlich bei Abbrucharbeiten entstanden, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. „Die Arbeiter haben den Brand nicht in den Griff gekriegt und dann die Feuerwehr alarmiert.“

24 Feuerwehren aus dem Kreisgebiet waren bei der Brandbekämpfung im ehemaligen Schlachthof in Zeven beteiligt. Wie berichtet, war der Gebäudekomplex am Dienstag durch einen Großbrand vernichtet worden. Das große Gebäude, in dem schon Abrissarbeiten begonnen hatten, war am Nachmittag aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Mit dem DRK waren insgesamt 340 Rettungskräfte im Einsatz, so Tim Gerhard, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr.

Als die ersten Kräfte eintrafen, stand der vordere Bereich des Gebäudes bereits voll in Flammen. „Das Feuer hatte sich schon durch das Dach gefressen, und eine tiefschwarze Rauchwolke zog durch das angrenzende Industriegebiet“, so Gerhard. In dem Gebäude hätten sich keine Personen mehr aufgehalten. Es seien noch weitere Feuerwehren nachalarmiert worden, um die nötigen Gerätschaften und Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Aus der Samtgemeinde Tarmstedt waren die Wehren Hepstedt und Wilstedt hinzu gerufen worden, so der Tarmstedter Ortsbrandmeister Adrian Nötzel.

So kamen im Verlauf des Einsatzes drei Drehleitern, mehrere Schlauchwagen für die Wasserversorgung und mehrere mobile Wasserwerfer zum Einsatz. Mit dem Gerätewagen Messtechnik wurden im Bereich Zeven-Aspe Luftmessungen vorgenommen. Diese ergaben aber keine Schadstoffe in der Luft. Die letzten Einsatzkräfte seien gegen 23 Uhr abgezogen worden.

Aktualisiert am 23. April, 9.14 Uhr.