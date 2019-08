Die Band Blind Foundation tritt am Mittwoch im Streuobstwiesengarten der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal auf. (Lindenthal)

Lilienthal. Der Name ihrer Band ist Programm, denn zwei der vier Musiker sind blind. Inklusion wird hier gelebt, doch die Musik steht im Vordergrund. Das Repertoire von Blind Foundation reicht von Pop, Rock und Blues bis hin zu Funk und Soul. Auch mit ihren eigenen Arrangements stehen sie auf der Bühne. Das Quartett gastiert nun wieder im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals in Lilienthal. Die vier Musiker aus Frankfurt treten am Mittwoch, 21. August, um 19 Uhr im Streuobstwiesengarten an der Martinskirche, Diakonische Behindertenhilfe, Moorhauser Landstraße 3a, auf. Deutsche wie englische Titel stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Das Gartenkultur-Musikfestival ist ein Gemeinschaftsprojekt unter dem Dach des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen. Die Behindertenhilfe ist Gastgeber eines von 45 Open-Air-Festivalkonzerten, die seit 16 Jahren immer im August stattfinden.

Der Streuobstwiesengarten ist Herzstück der Diakonischen Behindertenhilfe. Mithilfe des Naturschutzbundes (Nabu) Lilienthal entstand rund um die Martinskirche ein Refugium alter Apfelsorten und seltener Wildblumen. Dieser Raum für zahlreiche Insekten- und Vogelarten ist eine Ruheoase und ein Begegnungsort. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Martinskirche und im Martinssaal statt.

Außerdem sollen die Gäste an diesem Abend mit feinen und frischen Speisen aus der „Freundlichen Küche“ verwöhnt werden. Unterstützt wird sie von ortsansässigen Partnern, die das Angebot von Speisen und Getränken abrunden. Wer Lust hat, kann es sich bei dem Konzert auf der Wiese gemütlich machen und auch eigene Leckereien verzehren.

Wer keine Gelegenheit hat, das Konzert zu besuchen oder Lust auf mehr hat, den erwarten bis zum 31. August noch weitere Veranstaltungen in Bremen und umzu, auch in Grasberg. Am Freitag, 30. August, gastieren das Blasorchester und das Projektorchester Grasberg um 19 Uhr im Findorffhof, Am Schiffgraben 7. Die abendliche Hof-Serenade dürfte auf der historischen Museumsanlage eine besondere Atmosphäre entfalten. Der Eintritt ist frei. Karten sind unter Telefon 04208/91 94 62 erhältlich. Infos gibt es auch im Internet unter der Adresse www.bo-grasberg.de.

Alle Festival-Termine sind im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de zu finden.