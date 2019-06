Ein anspruchsvolles und gleichermaßen vielfältiges Programm mit viel musikalischem Esprit wurde in Grasberg geboten. (Christian Kosak)

Grasberg. Es war eine musikalische Reise auf den südamerikanischen Kontinent, die Kantorin Gerhild Lemke den Gästen in der vollbesetzten Kirche am Sonnabend geschenkt hatte. Ja, es war ein Geschenk mit unglaublich viel Temperament, Rhythmus und mitreißender Freude! Und diese war bei allen Beteiligten zu spüren. So hatte die Kantorin ein anspruchsvolles wie gleichermaßen vielfältiges Programm zusammengestellt. Denn neben Orgelkompositionen und einer Missa brevis aus dem 17. Jahrhundert, Volksliedern aus Bolivien, Peru und Argentinien, waren auch Kompositionen aus dem 20. Jahrhundert und Zeitgenössisches zu hören. Letzteres hatte der in Uruguay geborene, in Venezuela aufgewachsene und seit 20 Jahren in Bremen lebende Flötist und Komponist Efrain Oscher mitgebracht. Unterstützt wurde er dabei vom Ensemble Nuevo Mundo, welches ebenso die barocken Kompositionen instrumental mitgestaltete. Und schließlich den „Libertango“ von Astor Piazolla zelebrierte. Also ein Programm mit viel musikalischem Esprit.

Natürlich hatte auch die altehrwürdige Arp Schnitger-Orgel ihren Auftritt. Gleich zu Anfang stimmte Gerhild Lemke die Zuhörer mit barocken Kompositionen des Italieners Domenico Zipoli (1688-1726) und des Spaniers José de Torres (1670-1738) auf die südliche Hemisphäre ein. Um dann mit dem Kirchenchor in die „Missa in F“ von Zipoli mit ihrer Toccata, dem Kyrie und Gloria, der Fuga, dem Sanctus und dem Agnus Dei einzusteigen. Sichtlich festlich gestimmt, zugleich auch fröhlich beschwingt interpretierten die vielfarbigen Grasberger Vokalstimmen diese Missa brevis, unterstützt von den Streichern des Ensembles und dem Basso continuo des Orgelpositivs, den Kreiskantorin Caroline Schneider-Kuhn übernommen hatte. Für barocke Kompositionen unerlässlich. Domenico Zipoli, ein Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs, wirkte als Organist und Komponist und schuf während seiner Zeit in Rom Messen und Oratorien. Nachdem er dem Jesuitenorden beigetreten war, übersiedelte er im Jahre 1717 nach Argentinien, wo er weiterhin als Musiker wirkte und sich große Anerkennung erwarb. Seine „Missa in F“ war ein erster Höhepunkt des Abends.

Donnernder Applaus

Dem sogleich ein zweiter folgte. Nämlich die Uraufführung der „Baroqueana Sudamericana Nr.2“ von Efrain Oscher, die er eigens für dieses Konzert komponiert hatte. Ein Stück aus drei Sätzen bestehend, das moderne wie traditionelle Elemente vereint, denn Astor Piazollas Klangstrukturen schimmerten durch. Und dem Oscher seine Referenz erwies, indem er den ersten Satz, dem Allegro, das Piazozollato anfügte! Eigentlich möchte der Mitvierziger mit seinen Kompositionen Geschichten erzählen. Und so könnte man meinen, dass er hier eine kleine Geschichte südamerikanischer Tanztraditionen vorstellte. Denn Piazolla steht für den Tango Nuevo, der Zamba wiederum ist ein traditioneller Tanz aus Argentinien und der Milonga als Tanzgattung ein fröhlicher Vorläufer des Tango Argentino. Beide letzteren bildeten mit Zamba Affetuosa und Presto Milonguero den zweiten und dritten Satz dieses Stückes, das dann auch in der Instrumentalbegleitung erweitert werden musste. Reichten zwei Violinen, ein Violoncello und ein Kontrabass für die barocken Kompositionen aus, kamen nun eine Bratsche und eine Gitarre hinzu. Und natürlich die Querflöte von Oscher, die bisweilen die erste Stimme übernahm, sich über die Streicher legte und virtuose Phrasierungen erklingen ließ. Wie auch die Streicher gelegentlich ins Pizzicato wechselten. Diese temperamentvolle Uraufführung honorierte das Publikum mit donnerndem Applaus.

Passend zum Thema dieses Abends hatte Gerhild Lemke einige der „Tangos ecclesiasticos“ aus dem Jahre 1999 des Schweizer Organisten und Komponisten Guy Bovet (geboren 1942) ausgesucht und an der Schnitger-Orgel interpretiert. Etwa unter dem Motto: Moderne trifft Barock. Denn viel Kraftvolles, Rhythmisches, bisweilen Dissonantes war von Orgelempore zu vernehmen. Schließlich kamen die Grasberger Chorstimmen noch einmal mit Volksliedern aufs Podium, die bunt und melodiereich waren. Das peruanische „El Condor Pasa“ war unzweifelhaft der Favorit, auch der des Publikums. Und in diesem Teil des Abends kam dann auch die rhythmusgebende Cajon zum Einsatz, an die Caroline Schneider-Kuhn gewechselt war. Spätestens da wippten die Füße mit. Nachdem dann noch einmal zwei Kompositionen von Efrain Oscher zu hören waren, bildete Piazollas „Libertango“ den krönenden Abschluss. Doch nicht ganz. Nachdem der Applaus abgeebbt war, sangen Chor und Publikum noch einmal in der deutschen Übersetzung das „El Condor Pasa“, auch diesen letzten Teil souverän geleitet von Gerhild Lemke. Bleibt nur noch anzumerken, dass die Grasberger Schnitger-Orgel eine „Schwester“ im brasilianischen Mariana hat. Also war dieser wunderbare, südamerikanische Abend in der Findorffkirche bestens verortet.