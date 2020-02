Arne Segelken und Jörg van den Berg (von links) mit dem Museumssiegel für die Große Kunstschau in Worpswede. (JASPERSEN)

Worpswede. Die Plakette ist eher unscheinbar, gerade mal kuchentellergroß prangt die nagelneue Emaille am Eingang der Großen Kunstschau: das Museumsgütesiegel des Museumsverbands für Niedersachsen und Bremen. Der Prozess aber, der hinter dieser Zertifizierung steht, sei ein umfangreicher und mühsamer, aber auch einer, der dem Haus selbst wichtige Impulse gebe, wie Arne Segelken und Jörg van den Berg betonen. Beide sind als Geschäftsführer der Kulturstiftung Landkreis Osterholz für das Museum verantwortlich, van den Berg ist zudem der künstlerische Leiter des Hauses. Gemeinsam mit Matthias Jäger vom Museumsverbund haben sie in der vergangenen Woche das Siegel aus der Landeshauptstadt abgeholt.

Die Teilnahme sei so etwas wie ein Zwang zur Selbstreflexion, betonen die Beteiligten. Die Bewerbungsunterlagen füllen einen dicken Aktenordner, rund eineinhalb Jahre habe man immer wieder daran gearbeitet und sei so tief in die Strukturen des eigenen Betriebs eingetaucht. Auch das Verfahren selbst, mit dem Segelken bereits bei der vorherigen Prämierung der Großen Kunstschau und den ebenfalls zwei Auszeichnungen für den Barkenhoff zu tun hatte, werde immer wieder angepasst. Ziel des Verbands ist nach eigener Aussage, die Museumslandschaft insgesamt zu professionalisieren.

Allen Häusern in Bremen und Niedersachsen steht die Teilnahme offen, vom großen Landesmuseum bis hin zu ehrenamtlich geführten, kleineren Sammlungen. Es gibt keine festgelegte Anzahl der Siegel, die jährlich und mit einer Dauer von sieben Jahren vergeben werden: Jeder, der den Anforderungen genügt, bekommt die Auszeichnung. In diesem Jahr waren das sieben Institutionen. Die Parameter für die Häuser sind gleich, unabhängig von deren Größe. Überraschenderweise seien auch die Antworten und die Problemstellungen ähnlich, hat Arne Segelken beobachtet. Für ihn und Jörg van den Berg ist dabei ebenso wichtig, dass es zum Austausch mit den Mitbewerbern kommt und so Netzwerke entstehen können.

Nach Segelkens Erfahrungen meistern rund 50 Prozent der Bewerber die Anforderungen. Die sind mit zahlreichen Fragen an die Teilnehmer verbunden, die von der Bausubstanz über Details wie Alarmsysteme oder Situation des Depots bis hin zu inhaltlichen Themen wie das Leitbild, der Umgang mit der eigenen Sammlung oder das Marketingkonzept reichen. Das alles wird zunächst in Fragebögen erfasst, dann aber folgen Besuche der Prüfkommission vor Ort. „Die gehen bis in letzte Zimmer“, berichtet van den Berg, der deren Arbeit als eine Mischung aus Kontrolle und Beratung beschreibt. Es gebe qualifizierte Rückmeldungen zu den Defiziten vor Ort, was wiederum für die eigene Arbeit enorm wertvoll sei. Man müsse so auch im Kleinen immer wieder das große Ganze mitdenken. Außerdem biete der ausrichtende Museumsverband auch wertvolle Fortbildungen für die Mitarbeiter an.

Fehlende Forschung als großes Manko

Die große Kunstschau hat das Siegel zuletzt 2012 erhalten, es gibt mit der erneuten Verleihung jetzt also fast einen nahtlosen Übergang. Schon bei der damaligen Bewerbung war deutlich geworden, dass es dem Haus an einem klaren Leitbild fehlte. Anders als Barkenhoff, Kunsthalle oder Haus im Schluh gibt es nicht den einen klaren, historisch gewachsenen Bezugspunkt. Van den Berg möchte diesen durch einen stärkeren Bezug auf Bernhard Hoetger herstellen. Dazu passt die Sanierung und anstehende Neuorientierung des Kaffee Worpswede, das zukünftig enger mit dem Museum verzahnt und so als architektonisches Gesamtgebilde wahrgenommen werden soll. Inhaltlich haben er und Segelken ein Papier mit zehn Leitsätzen erarbeitet, das kurz vor der Veröffentlichung steht. Im Kern rückt es den Austausch und Diskurs über Kunst in die Mitte, das Museum soll der Ort dafür werden.

Gleichzeitig wollen die Verantwortlichen Kontexte aufzeigen. Wie in seinen Ausstellungskonzepten will van den Berg die Beziehungen zwischen dem Künstlerdorf und der Außenwelt demonstrieren oder auch erst herstellen, er spricht von der „Relevanz Worpswedes als Erkenntnisort“. Er und Segelken sind sich im Klaren darüber, dass sie dabei immer den Spagat zwischen musealem Anspruch und touristischer Nachfrage meistern müssen. Als eine „bleierne Erwartungshaltung“ beschreibt der künstlerische Leiter Letzteres, aber es sei eben auch das Standbein des Hauses – „und das gehört genauso zum Körper wie das Spielbein.“

Als echtes Manko empfindet der gesamte Museumsverbund, dass es in seinen Häusern so gut wie keine Forschung gibt. Das sei ihnen auch bei der Prämierung der Großen Kunstschau noch einmal klargemacht worden, berichtet Matthias Jäger. Man habe aktuell zwar ein Volontariat anbieten können, eine dauerhafte Finanzierung einer solchen Stelle sei aber nicht in Aussicht. Aber man hofft, dass das Siegel an der Haustür auch für potenzielle Geldgeber in dieser Hinsicht ein positives Signal aussendet.