Die Schroeterschule in Lilienthal - im Rat gab es jetzt wieder einmal reichlich Streit um deren Zukunft. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Für ein paar Tage schien es so, als habe sich Lilienthals Politik in Sachen Schroeterschule auf einen breiten Konsens verständigt. Zwei Arbeitstreffen hatte es im Mai zur Frage Neubau und Prüfung der Sanierungskosten gegeben, und die Gemeindeverwaltung verkündete danach, dass das weitere Verfahren abgestimmt worden sei. Davon war allerdings auf der Sondersitzung des Gemeinderates am Dienstagabend nichts mehr zu sehen. Als Ratsvorsitzende Tanja Ruczynski gegen 20 Uhr die Rednerliste schloss, lagen vier Anträge auf dem Tisch. Der Gemeinderat zeigte sich so zerstritten, als habe es zuvor nie gemeinsame Gespräche gegeben. Es kam zur Kampfabstimmung, bei der die CDU/FDP-Gruppe mit den Stimmen des Bürgermeisters und der Querdenker ihren Vorschlag durchsetzte. Die unterlegenen Fraktionen schäumten vor Wut und warfen der Gegenseite vor, mit ihrem Alleingang alle Ansätze zur Kompromisslösung untergraben zu haben.

Streit hin oder her: Nach dem Willen der Ratsmehrheit soll nun eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Erweiterung der in die Jahre gekommenen Grundschule in Auftrag gegeben werden. Gleichzeitig wird auch ein Neubau weiter durchgeplant, und zwar in einer Variante, deren Kosten bisher auf 13,4 Millionen Euro taxiert werden. Auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung soll der Gemeinderat entscheiden, was mit der Schroeterschule weiter passiert.

Der Streit entzündete sich vor allem an den Vorstellungen der CDU/FDP-Gruppe zum Neubau und daran, dass es zuvor keinerlei Ansagen gegeben hatte. Im Verwaltungsausschuss unmittelbar vor der Ratssitzung wäre dazu die Gelegenheit gewesen, doch Christdemokraten und Liberale wollten die Debatte ausschließlich im Rat führen. Dass Union und FDP nun die zweitteuerste Neubauvariante vorantreiben wollen, brachte die SPD, Grüne und Linke auf die Palme, sahen sie darin doch eher einen Versuch, „die Neubauvariante sterben zu lassen“, wie es SPD-Ratsfrau Britta Weber formulierte. Sie vermuten einen taktischen Winkelzug dahinter: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sanierung der Grundschule am Ende die wirtschaftlichste Lösung sei, steige bei einem Vergleich mit einer relativ teuren Schule natürlich, zumal dann, wenn nur der Aufwand für eine Teilsanierung berücksichtigt werde. Die Sozialdemokraten und Grünen sind überzeugt, dass sich der Neubau gegenüber einer Sanierung rechnen dürfte, wenn man auf eine leicht „abgespeckte“ Variante setze und die Zahlen dem Aufwand für eine Kernsanierung gegenübergestellt werden.

„Wir fühlen uns veräppelt und vorgeführt“, hielt SPD-Mann Jens Erdmann den Christdemokraten entgegen. Oliver Blau verstand die Welt nicht mehr: Man habe in vielen Stunden mühselig eine Kompromisslösung erarbeitet, die nun kurzerhand aus den Angeln gehoben werde, obwohl man gerade der CDU damit habe entgegen kommen wollen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte vergeblich darauf gedrängt, den Sanierungsaufwand für die Vergleichbarkeit so exakt wie möglich zu benennen, um „keine Hintertürchen offen zulassen“, wie er es formulierte. Es gehe um eine Kernsanierung des Altbaus. Auch Erika Simon (Grüne) war von dem Vorschlag der CDU/FDP-Gruppe wie vor den Kopf gestoßen: Es sei unverständlich, warum gerade jene plötzlich den kostspieligeren Neubau favorisieren, obwohl sie kurz davor noch darüber geklagt hätten, wie sehr der Haushalt der Gemeinde belastet werde. Zwischendurch habe die CDU die Neubaupläne deswegen ganz auf Eis legen wollen.

In den Reihen von CDU und FDP verstand man die ganze Aufregung nicht. Es sei völlig legitim, wenn eine Fraktion erst zur Ratssitzung ihre Anträge stelle, sagte Fraktionsvorsitzender Rainer A. Sekunde. Für die Überprüfung der großzügigeren Variante hatte sich vor allem FDP-Mann John Hansen stark gemacht, der mit seinen CDU-Kollegen die Ratsgruppe bildet. Er hält die von der SPD favorisierte „abgespeckte“ Neubauvariante für einen „faulen Kompromiss“, weil damit zu viele Abstriche bei der Umsetzung des pädagogischen Konzepts gemacht werden müssten.

Frustriert verabschiedete sich die SPD letztlich auch von dem von der Verwaltung skizzierten Kompromiss. Sie beantragte den Neubau der Grundschule in etwas verkleinerter Form, der laut bisheriger Schätzung rund 12,5 Millionen Euro kosten würde. Die Sanierungskosten-Ermittlung und Wirtschaftlichkeitsberechnung hielt sie angesichts der Debatte für verzichtbar. Der Antrag scheiterte.

Das galt auch für den Antrag der Linken-Fraktion, die ebenfalls kurzfristig einen eigenen Antrag auf den Weg gebracht hatte. Ihr Vorschlag sah vor, einen Neubau der Schroeterschule zu bewerkstelligen und zugleich alte Teile der Schule stehen zu lassen, um dort einen vierten Klassenzug unterbringen zu können. Damit verbinden sie das Ziel, sich den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal sparen zu können. Dies macht aus ihrer Sicht Sinn, weil die Schülerzahlen laut der Prognosen ab 2025 wieder sinken sollen. Am Ende stimmten nur die beiden Linken-Ratsherren selbst für den Antrag.