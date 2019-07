Zwei Wildbienen sammeln auf einer Sonnenblume Nektar. Die Insekten sind für die Bestäubung enorm wichtig. (Roessler/dpa)

Landkreis Rotenburg. „Ersthelfer für die Vielfalt – Kindergartenkinder schützen die heimische Natur“ heißt ein Projekt, das die Nabu-Umweltpyramide Bremervörde im Frühjahr gestartet hat. Ziel sei es, schon Kindergartenkinder für die Natur und den Artenschutz zu begeistern, heißt es von dem Umweltverband, der von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung unterstützt wird. Ziel sei es, über die Qualifizierung des pädagogischen Personals von Kindergärten und eine altersgerechte Umweltbildung des Nachwuchses schon „die Kleinsten für den Wert unserer heimischen Artenvielfalt zu sensibilisieren“, sagt Maren Meyer-Grünefeldt, die Leiterin der Nabu-Umweltpyramide.

Die Umweltschützer seien mit ihrer Idee bei den Gesprächen in den Einrichtungen auf sehr offene Ohren gestoßen, so Meyer-Grünefeldt. Das Interesse an Natur und Artenschutz sei groß. Und die Erzieherinnen und Erzieher seien „hoch motiviert, die Kinder zu Krabbeltierfreunden, Blumenentdeckern, Ernährungsforschern und Naturbaumeistern auszubilden“. Jedes dieser vier Module endet mit einer größer angelegten praktischen Aktion. So werden die Kinder gemeinsam eine Wildbienennisthilfe für ihren Kindergarten bauen und mit der Aussaat von heimischen Wildblumen zur Vielfalt im Blütenangebot beitragen. Die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden und sich ebenfalls engagieren. So würden im Laufe des Projektes mindestens 250 Kinder und deren rund 500 Eltern angesprochen, heißt es in der Nabu-Mitteilung.

Das Projekt sei auf zehn Kindergärten ausgelegt und somit nun ausgelastet. Wer nicht ins Projekt aufgenommen wurde, aber Interesse an der Thematik habe, könne sich in einem vom Nabu entworfenen Leitfaden zum Projekt Anregungen holen.

Praktische Tipps zum Schutz der Wildbienen enthält auch eine Broschüre des Umweltverbands BUND. Manfred Radtke vom Kreisverband Rotenburg verweist darauf, dass bereits die siebte Auflage seiner Broschüre “Gefährdete Wildbienen – Nisthilfen bauen und Lebensräume schaffen” gedruckt wurde. Die 9000 Exemplare der sechsten Auflage seien innerhalb von acht Monaten vergriffen gewesen, daher habe er noch mal 10 000 Broschüren nachgelegt. Die Gesamtauflage betrage damit schon 50 000 Exemplare. Wer Interesse an der Broschüre hat, kann sich bei Manfred Radtke unter 04261/ 69 67 melden oder eine E-Mail schicken: manfred.radtke@bund.net.

Die BUND-Kreisgruppe habe in diesen Tagen auch die 21. Muster-Nisthilfe aufgestellt. Nach den Sommerferien sollen im Kreisgebiet noch mindestens sechs weitere an Schulen, Kitas und Rathäusern aufgestellt werden. „Bis April 2021 sollen es insgesamt 45 Nisthilfen werden“, so Radtke. Die Kosten teilen sich die Bingo-Umweltstiftung, Landkreis und BUND. Es könnten sich gerne noch weitere Interessenten melden. Auch nach Beendigung der Aktion, so Radtke, werde es sicher Möglichkeiten einer vollständigen oder teilweisen Finanzierung geben.