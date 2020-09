Staatssekretär Peter Tauber (r.) startete beim Besuch der Logistikschule der Bundeswehr am Standort Garlstedt auch selber einen Bergepanzer. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Peter Tauber strahlt über das ganze Gesicht. Dem parlamentarischen Staatssekretär macht der Besuch in der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt sichtlich Spaß. Anzug hin oder her: Unvermittelt klettert der CDU-Politiker durch die kleine Öffnung in einen Bergepanzer und lässt sich den Fahrerplatz erklären. Dann darf er den 12-Zylinder-Motor des beeindruckenden Gefährts starten – wenn auch nur kurz. Der Antrieb brüllt auf, eine Abgaswolke bildet sich am Heck. Peter Tauber freut sich fast wie ein kleines Kind über das Erlebnis.

Tauber gilt als ein Bundeswehr-Kenner. Seit seiner Zeit im Grundwehrdienst beim Panzergrenadier-Bataillon 152 in Schwarzenborn ist der heute 46-Jährige der Bundeswehr verbunden geblieben. 2019 wurde er zum Hauptmann der Reserve befördert. Entsprechend fundiert sind in Garlstedt jetzt seine Nachfragen. Die Soldaten finden, Tauber sei einer, der weiß, wovon er redet. Das kommt in der Truppe offenbar an. Entsprechend wird der Staatssekretär, der die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer berät und unterstützt, bei seinem Besuch aufgenommen. Peter Tauber spricht mit Stammsoldaten und Lehrgangsteilnehmern.

Er lässt sich einzelne Ausbildungsinhalte erläutern und probiert vieles selber aus. So dreht er eine kleine Runde mit dem neuesten geschützten Berge- und Kranfahrzeug. Schulkommandeur General André Erich Denk erklärt, dass dieses Fahrzeug in enger Abstimmung zwischen einer Abteilung der Logistikschule und dem Hersteller entwickelt wurde. Dadurch konnten wichtige Details berücksichtigt werden, die nun beim realen Einsatz helfen. Die Schule sei ein ruhiger Ort, der auch nötig sei, um gute Ausbildung machen zu können, findet Tauber. Was dort vermittelt werde, sei „State of the Art“ der Logistik.

Die Lehrgangsteilnehmer bekämen dort die Grundlagen für ihren Dienst. „Die Schule ist schon etwas Besonderes. Auch deshalb habe ich mich lange auf den Besuch gefreut“, sagt der Ministerialbeamte. „Ich finde es toll, wie die Logistikschule mit den aktuellen Herausforderungen umgeht – Stichwort Corona.“ Die Zahl der Lehrgangsteilnehmer sei pandemiebedingt noch nicht hoch genug. Die Soldaten, die aber derzeit in Ausbildung seien, bekämen alles, was sie bräuchten. Tauber zollt Schulleiter und Ausbildern dafür seinen Respekt.

„Soldaten leben, glaube ich, sehr stark von Bildern“, sagt der Staatssekretär. „Man kann alles im Sandkasten machen oder auf der Betonplatte. Aber am Ende muss man – von den Witterungsbedingungen bis hin zum Umfeld – die Szenarien so gestalten, dass sie ein realistischen Bild ergeben.“ Soldaten müssten ihre Aufgaben nicht nur in der Theorie, sondern auch im Ernstfall beherrschen. Tauber lobt: „Das ist mit Blick auf die Einsatzrealität hier an der Logistikschule toll abgebildet. Das ist ein wirklich einsatznahes Umfeld.“