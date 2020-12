Neben der Baugrube liegen 20 Meter lange Korbgeflechte aus schweren gedrehten Eisenstangen und warten auf ihren Einsatz. Sobald die Bohrung beendet ist, wird der Spezialkorb in die Erde gelassen. Dann wird betoniert. (CARMEN JASPERSEN)

Ein grelles Pfeifen zieht über die Großbaustelle an der Borgfelder Allee. Wenn Osman Hankic sein 140 Tonnen schweres Bohrpfahlgerät in Bewegung setzt, wird es laut. „Der Innentopf fördert den Sand aus dem Mantelrohr“, erklärt Brückenbauingenieur Heiko Schüür vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) und brüllt dabei gegen ohrenbetäubenden Lärm an. „Der Aushub ist relativ leicht, weil es sich überwiegend um Sandschichten handelt“, berichtet Schüür weiter. Fünf schwere Rohre werden in das Bohrloch geschoben, um die 19 Meter tiefe Gründungsgrube zu stützen.

Osman Hankic bei der Arbeit. Fünf schwere Rohre stützen die Baugrube. (CARMEN JASPERSEN)

Neben der Baugrube liegen 20 Meter lange Korbgeflechte aus gedrehten Eisenstangen und warten auf ihren Einsatz. Sobald die Bohrung beendet ist, wird der Spezialkorb in die Erde gelassen. „Dann wird betoniert“, erklärt der Brückenbauer. 20 Kubikmeter Beton passen in ein Bohrloch. So entsteht Tag für Tag ein Pfahl. 54 insgesamt. Mitte Januar sollen die Gründer fertig werden.

Die Gründer, das sind der Spezialtiefbaugeräteführer Osman Hankic, sein Sohn Robin, der als Bauhelfer mit anpackt und Polier Daniel Owusu – gerade füllen sie Wasser ins Bohrloch. Das Gründen mit Pfählen ist eine der ältesten Gründungsmethoden, berichtet Jörg Strudthoff. Der Bauingenieur führt die Bauaufsicht und wacht mit Argusaugen über das Geschehen auf der Flutbrückenbaustelle. Durch ein sogenanntes Kontraktor-Rohr wird Beton in die Erde geleitet. „Die Betonsäule steigt von unten nach oben an. Das ist wichtig“, sagt Strudthoff. „Wenn man das nicht so rum machen würde, würde man den Beton ins Wasser schmeißen und er würde sich entmischen!“ Nach einem Tag ist der Stahlbeton fest. Das eiserne Korbgeflecht ragt dann nur noch ein Stück aus dem Boden. „Auf den rausragenden Stangen wird später das Brückenfundament gegossen.“

Thomas Fährrolfes bei Vermessungsarbeiten. (CARMEN JASPERSEN)

Rieke Arfmann leitet die Vermessungen im Baufeld nebenan. Sie vermisst den ersten Spundwandkasten auf der Baustelle. Das Baufeld umfasst sechs Pfähle und ist nach Arfmanns Berechnung etwas über zehn mal vier Meter groß. „Später gucken die Gründungspfähle wie Stelzen aus der Erde und die Grube ist voller Wasser“, erklärt Struthoff. Darauf wird im Januar das Fundament gegossen.

„Die neue Konstruktion soll mindestens 100 Jahre halten, genauso wie die alte“, erklärt Schüür weiter. 20 000 Fahrzeuge seien täglich über die alte Flutbrücke gerollt. Zuletzt wurde der Schwerlastverkehr umgelenkt, weil die alte Brücke zu marode war. Ab 2022 soll alles wieder wie gewohnt fließen.