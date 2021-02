CDU, FDP und Querdenker in Lilienthal wollen die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) Lilienthal mit dem Flächenmanagement in der Gemeinde betrauen. Die Grünen sorgen sich um die Transparenz. (Patrick Pleul/dpa)

Lilienthal. „Die Gemeindeentwicklung muss transparent sein.“ Das fordert der Lilienthaler Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. Er lehnt den Vorschlag ab, den die CDU/FD P-Gruppe und die Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat überprüft haben wollen. Deren Idee ist es, die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) Lilienthal zu stärken und sie mit dem Flächenmanagement in der Gemeinde zu betrauen. Investoren, so heißt es, sollen mit ihren Anliegen nicht mehr an der KWE vorbeikommen.

Arne Lorenz Gellrich, Co-Sprecher der Lilienthaler Grünen, befürchtet, dass Planvorhaben künftig im dunklen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen vonstattengehen könnten und die Öffentlichkeit und wirksame Möglichkeiten des Einspruchs außen vor bleiben. Wie wichtig die Öffentlichkeit bei Planungen ist und wie sehr sie die Politik herausfordern kann, hat den Grünen die Auseinandersetzung um das Baugebiet an der Mauerseglerstraße im vergangenen Jahr gezeigt. Es gab Bürgerproteste, und am Ende wurden die Planungen eingestellt, auch wenn letztlich andere Gründe für das Scheitern verantwortlich gemacht wurden. Nachdem es wie berichtet Vorwürfe wegen versuchter Bestechung eines Mitglieds des Gemeinderats gab, hatte die Politik das Vorhaben gestoppt.

Die Grünen machen geltend, dass die Volksbank zu 25 Prozent an der KWE beteiligt ist. Die Gesellschafter seien zur Verschwiegenheit verpflichtet und unter ihnen herrschten teils Abhängigkeitsverhältnisse. „Wenn die KWE über das Flächenmanagement der Gemeinde entscheiden soll, kann man sich schon fragen, ob dies die Abschaffung demokratischer Kontrolle beflügelt“, sagt Arne Lorenz Gellrich im Namen des Ortsverbandes.

Für die Grünen ist dem vorgeschlagenen Prüfauftrag zu entnehmen, dass die Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung künftig entscheidend über die KWE organisiert werden soll. Folglich würde man sich dort auch Themen des Baurechts und zum Beispiel der Schaffung oder Änderung von Bebauungsplänen widmen. Der öffentliche Austausch und die Beratung darüber gehören für die Grünen jedoch originär in den Gemeinderat, nicht nur die Entscheidung, ob ein Baugebiet beschlossen wird oder nicht. Die Grünen befürchten einen „Demokratierückbau“.

Nach Einschätzung der Grünen dürfte der Vorstoß zur KWE rechtlich kaum haltbar sein. Darüber hinaus sei er höchst unsportlich, intransparent und bürgerunfreundlich. „Wir distanzieren uns deutlich von einem solchen Vorgehen, wie von der CDU/FDP-Gruppe und den Querdenkern vorgeschlagen", sagt Helena Fürwentsches, Beisitzerin im Grünen-Ortsverband.