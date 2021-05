Landkreis Osterholz. Mit einer großen Anfrage aus 91 Bestandteilen hat sich die Grünen-Landtagsfraktion Ende März an die Landesregierung gewendet. Wie die Loxstedter Abgeordnete Eva Viehoff mitteilt, habe man mit der Drucksache 18/8876 unter anderem auch den Landkreis Osterholz mit dem Teufelsmoor und dem Pennigbütteler Moor im Sinn. Die Große Koalition in Hannover solle darlegen, was sie tue, um klimaschädliche Emissionen aus Mooren und Moorböden zu senken. Denn das Bundesumweltministerium feile seinerseits gerade an einer nationalen Moorschutzstrategie (wir berichteten).

Eva Viehoff, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Loxstedt. (Sven Brauers)

Damit sei Niedersachsen gefordert, binnen vier Jahren Konzepte für die Moorentwicklung und Biotopvernetzung vorzulegen. Schließlich, so Viehoff, befänden sich rund 70 Prozent aller deutschen Hochmoore zwischen Harz und Nordsee. Im Cuxland bestehen fünf Prozent der Kreisfläche aus Mooren. „Intakte, naturnahe Moore sind Hotspots der Artenvielfalt und wirken gleichzeitig als gigantische CO2-Speicher", erklärt die Grünen-Politikerin. Tatsächlich aber seien viele Moorgebiete in einem schlechten Zustand, würden entwässert, abgetorft und landwirtschaftlich genutzt.

Langer Atem nötig

Die Folge: Torfzehrung und die Freisetzung des schädlichen Kohlendioxids. Eva Viehoff behauptet: „Zwölf Prozent der niedersächsischen Treibhausgas-Emissionen stammen aus Mooren und Moorböden.“ Schutz und Renaturierung seien eine Langzeitaufgabe, denn ein lebendiges Moor wachse gerade mal um einen Millimeter jährlich. Viehoff sagt, sie rechne damit, dass die Landesregierung die acht Din A 4-Seiten in einigen Wochen beantworten werde.