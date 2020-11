Die Grünen halten die Ampel an der Entlastungsstraße in Höhe der Einmündung zur Gutenbergstraße nicht für ausreichend und fordern einen Vollausbau. (Christian Kosak)

Lilienthal. Zur Ampel an der Lilienthaler Entlastungsstraße in Höhe des Friedhofs soll ein weiteres Kapitel der politischen Beratungen aufgeschlagen werden. Zur nächsten Sitzung des Baudienste-Ausschusses am Montag, 23. November, hat Grünen-Fraktionschefin Erika Simon einen Antrag mit der Forderung eingereicht, dass die jetzige Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer endlich durch eine Signalanlage für den kompletten Kreuzungsbereich ersetzt wird. Auch für den Fall, dass die Gemeinde damit bei der Straßenverkehrsbehörde abblitzt, haben die Grünen einige Vorschläge parat, wie sich ihrer Ansicht nach die Sicherheit an diesem Knotenpunkt erhöhen ließe.

Zuletzt hatte die Ampel an der Kreuzung Entlastungsstraße/Gutenbergstraße/Zur Mittelwiese im September für Gesprächsstoff gesorgt. Gegenüber der WÜMME-ZEITUNG hatten Anwohner von zahlreichen Beinahe-Unfällen berichtet, von Autofahrern, die immer wieder das Rotsignal ignorieren, wenn für Fußgänger und Radfahrer eigentlich freie Bahn angezeigt wird. Auch zahlreiche Leserbriefschreiber bestätigten den Eindruck, dass es sich um eine gefährliche Ecke handelt - nicht zuletzt verbunden auch mit dem Hinweis auf den tödlichen Unfall einer Radfahrerin im Jahr 2013. Die junge Mutter war überfahren worden, als sie bei Grün mit ihrem Kind die Entlastungsstraße überqueren wollte. Eine 82-jährige Autofahrerin hatte das Rotsignal übersehen.

Nach dem tragischen Unfall haben sich Polizei, Verkehrsbehörde und andere Fachleute mit der Verkehrssicherheit an der Kreuzung befasst. Bei der rund 100 Meter vor der eigentlichen Kreuzung in Richtung Bremen aufgestellten Vorschaltampel wurden die Einstellungen verändert. Blieb sie bis dato dunkel, wenn niemand den Ampelknopf für Fußgänger drückte, zeigte die Ampel für die Autofahrer nun Grün an. Auch wurde dafür gesorgt, dass sich das gelbe Blinksignal als Vorwarnung um fünf Sekunden verlängert.

All das reicht aus Sicht der Grünen nicht aus - zumal Erika Simon darauf verweist, dass die Lilienthaler Gemeindepolitiker schon 2018 und nochmals 2019 den Bau einer Vollampel beschlossen haben. Aus der Zusicherung, am Ende des Jahres 2019 werde die neue Kreuzungsampel installiert, ist nichts geworden. Im August teilte die Verwaltung laut Erika Simon der Politik mit, dass sich Landkreis und Polizei querstellen, weil der Verkehrsfluss auf der Entlastungsstraße durch eine solche Ampelanlage zu sehr gehemmt werde. Stattdessen schlug man vor, an der Gutenbergstraße eine Haltelinie und ein Stoppschild aufzustellen, um die Gefahren einer Kollision beim Einbiegen in die Entlastungsstraße zu verkleinern.

Die Grünen halten von diesen Empfehlungen nichts, für sie ist die Vollampel nach wie vor die erste Wahl. Sollte diese weiter am Veto der Straßenverkehrsbehörde im Osterholzer Kreishaus scheitern, fordern die Grünen, dass an der Gutenbergstraße wenigstens Bewegungsmelder installiert werden, die die Fußgängerampel umschalten, sobald sich Autos oder Fußgänger der Einmündung nähern.

Mehrere Forderungen

Zudem schlagen die Grünen vor, dass die Grünphase für Fußgänger deutlich verlängert wird, damit auch ältere Leute ohne Probleme die Straße überqueren können. Tempo 50 auf einem etwa 300 Meter langen Abschnitt, einen festen Blitzer in Richtung Bremen sowie regelmäßige Abstandsmessungen zwischen dem Gewerbegebiet in Höhe der Einmündung Beim neuen Damm und der Gutenbergstaße gehören ebenfalls zum Forderungskatalog.

Die Grünen argumentieren, dass der Verkehr im Kreuzungsbereich zugenommen hat, unter anderem dadurch, dass sich DHL-Logistik an der Gutenbergstraße angesiedelt hat. Außerdem gebe es eine zunehmende Zahl an Fußgängern und Radfahrern, die zur Naherholung die Wege im Bereich Mittelwiese aufsuchen.

Die Kritik der Anwohner und der auch mit klaren Vorwürfen an die Verwaltung verbundene Antrag der Grünen hat die Lilienthaler Bauabteilung veranlasst, sich mit dem Anliegen noch einmal an die Verkehrsbehörde zu wenden. Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider will den Vorschlag offiziell prüfen lassen und erwartet einen förmlichen Bescheid. Bisher, so sagte Riemenschneider zuletzt, sei noch keine Antwort aus dem Kreishaus eingegangen. Er hoffe auf eine Reaktion bis zur Ausschusssitzung am 23. November. Dort wolle er dann berichten.

Zur Sache

Themen für den Bauausschuss

Im Ausschuss für Baudienste stehen am Montag, 23. November, noch weitere Punkte auf der Tagesordnung: Ein Hauptthema wird die Frage sein, welche Straßen und Wege die Gemeinde in den kommenden Jahren sanieren soll. Die Verwaltung wird einen Vorschlag zum Programm für 2021 bis 2025 vorlegen, zu dem der Fachausschuss an diesem Tag eine Empfehlung abgeben soll. Auch die vorgeschlagenen Haushaltsansätze für den Fachbereich Baudienste im kommenden Jahr stehen zur Diskussion. Dem Auschuss sollen zudem der Jahresabschluss 2019 sowie der Wirtschaftsplan 2021 der Lilienthaler Entsorgungsbetriebe vorgelegt werden. Thema wird ebenso die Umgestaltung der Grünfläche am Falkenberger Kreuz sein. Die Verwaltung hat dazu Vorschläge erarbeitet. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Lilienthaler Rathaus.