Wolfgang Goltsche und Brigitte Neuner-Krämer vom Osterholzer Kreisvorstand der Grünen wollen einen eigenen Ortsverband der Partei in Worpswede etablieren. Dort hat bislang vor allem die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) grüne Positionen vertreten. (Louis Kellner)

Worpswede. „Wir wären nie auf die Idee gekommen, einen Worpsweder Ortsverband zu gründen“, beteuern Wolfgang Goltsche und Brigitte Neuner-Krämer vom Osterholzer Kreisvorstand der Grünen. Aber es gibt ein großes „Aber“, was dazu führt, dass sie nun genau das tun, was sie eigentlich gar nicht wollten: in Worpswede einen Ortsverband gründen. Man kann sagen, Bündnis 90/Die Grünen haben ein Luxusproblem, denn vor allem im Künstlerdorf haben sie große Mitgliedergewinne. Dem müsse man Rechnung tragen, so der Kreisvorstand.

Man habe sich ein „moderates Wachstum“ zum Ziel gesetzt, berichtet Goltsche. Das hat auch lange Zeit geklappt. Über Jahre lagen die Grünen kreisweit bei gut 100 Mitgliedern, man gewann dann wie beabsichtigt im mittleren einstelligen Prozentbereich hinzu, Anfang 2019 war die Partei bei 126 Mitstreitern angekommen. 2019 explodierten die Neuanmeldungen: Ende des Jahres hatten sich 172 Menschen im Landkreis Osterholz den Grünen angeschlossen, allein in Worpswede gab es 20 Parteieintritte, sodass das Künstlerdorf nun 31 Grünen-Mitglieder hat. Sie treffen sich an einem Stammtisch, initiiert von Dieter Viefhues, ansonsten aber haben sie aber keine Parteistruktur vor Ort, sondern nur den Kreisverband im Hintergrund. 18 Worpsweder stellten nun von sich aus den Antrag auf Gründung eines Ortsverbands.

Keine gemeinsame Wahlliste

Die Zugewinne ihrer Partei sieht Brigitte Neuner-Krämer auch nicht primär auf regionaler Ebene begründet. Grüne Themen der Lokalpolitik, wie etwa der Widerstand gegen den Wallbau am Schießstand Waakhausen, hätten eher eine untergeordnete Rolle bei den Neueintritten gespielt, so ihre Analyse. Vielmehr profitiere die Partei vor Ort von der globalen Diskussion um den Klimawandel.

Die Kreis-Grünen hielten sich aus gutem Grund bisher in Worpswede zurück, denn seit Jahrzehnten vertritt dort die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) grüne Positionen, viele der UWG-Mitglieder sind selber in der Öko-Partei oder stehen ihr zumindest nahe. Es sei eine gute und verlässliche Partnerschaft entstanden, betont auch Neuner-Krämer, die wolle man auf gar keinen Fall beenden. Dennoch begibt sich die Partei nun in eine Konkurrenzsituation zur UWG, denn wenn beide Gruppierungen bei der Kommunalwahl antreten, müssen sich nicht nur die Wähler entscheiden: Das Kommunalwahlgesetz schreibt vor, dass Kandidaten nicht Mitglied bei zwei konkurrierenden Parteien sein dürfen. Ist man sich inhaltlich auch weitgehend einig, bei der nächsten Wahl würde man zwangsläufig gegeneinander antreten.

Auch die Idee einer gemeinsamen Liste UWG/Die Grünen ist aus Sicht der Kreischefs nicht praktikabel, denn ein solches Bündnis müsse laut Wahlgesetz kreisweit antreten. Außerhalb Worpswedes aber gibt es keine UWG, insofern wäre es den Wählern im Rest des Kreises nicht vermittelbar, so Goltsche.

Als Erster hat der UWG-Vorsitzende Jochen Semken reagiert und sein grünes Parteibuch zurückgegeben. Laut Kreisvorstand der einzige Austritt in Worpswede. Wolfgang Goltsche bedauert das, er sieht sich aber in einer Zwickmühle: Einerseits setzt er auf die gewachsenen Strukturen der UWG und möchte sie nicht schwächen, auf der anderen Seite sieht er sich in der Pflicht, Parteimitglieder vor Ort so zu betreuen und einzubinden wie überall sonst auch. Die Arbeit ohne einen Ortsverband sei mühevoll, selbst wenn es nur darum gehe, einen Infostand anzumelden oder Plakate aufzuhängen, so die Erfahrung.

Goltsches Rechnung läuft darauf hinaus, dass die UWG sicher einige Stimmen an die Grünen verlieren werde, man aber in der Summe stärker als die Wählergemeinschaft alleine dastehen werde. Er prognostiziert, dass die Grünen Wähler erreichen, die nicht die UWG gewählt hätten. „Gerade junge Leute, die neu nach Worpswede ziehen, können mit der UWG möglicherweise nicht viel anfangen“, so der Vorsitzende. Auf der anderen Seite zieht er durchaus in Betracht, dass auch die UWG aufgrund ihrer Verwurzelung und Vernetzung in Worpswede Stimmen holt, die sonst nicht an die Grünen gingen. Er findet, dass daraus eine Win-Win-Situation entstehen kann, denn wenn beide Parteien im Rat vertreten seien, werde man weiter eng zusammenarbeiten. Das ist zumindest sein Wunsch.



Die Gründungsversammlung des Grünen-Ortsverbands Worpswede findet am Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr im Hotel Worpsweder Tor an der Findorffstraße 3 statt. Jeder Ortsansässige, der bis dahin der Partei beigetreten ist, ist stimmberechtigt.