Dörte Gedat soll nach dem Willen der Grünen Bürgermeisterin in Schwanewede werden. (Iris Messerschmidt)

Schwanewede. Der Schwaneweder Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen hat in seiner Wahlkonferenz einstimmig Dörte Gedat als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im November nominiert. In einer Vorstellungsrunde stellte Dörte Gedat die künftigen Herausforderungen für die Gemeinde Schwanewede und ihre ambitionierten Ziele dar, woran sich ein angeregter Austausch und die geheime Wahl anschlossen. Über die Themen Bildung in Kita und Schule, Artenschwund und Klimawandel, die Bedeutung und Stärkung von Ehrenamt, Kultur, Jugendarbeit, Leben im Alter und Mobilität sowie die Nachnutzung des Kasernengeländes habe sie detailliert ihre kreativen Ideen vorgestellt, heißt es vom Vorstand der Grünen. Das einstimmige Wahlergebnis sei von allen Anwesenden begrüßt worden. „Mit Dörte haben wir eine sehr erfahrene, kompetente und engagierte Kandidatin“, freute sich Andrea Hecht vom Vorstand des Ortsverbandes.

Dörte Gedat ist seit 1996 Ratsfrau im Gemeinderat Schwanewede und seit 2001 Kreistagsabgeordnete. Schnell sei sie in beiden Fraktionen zur Vorsitzenden gewählt worden und habe diese Funktion seitdem ununterbrochen inne. „Dörte verfügt über eine große Sachkenntnis in allen die Gemeinde betreffenden Themen. Beim Thema Kita und Bildung hat sie durch ihre langjährige Arbeit in dem Bereich besondere Einblicke und Fachwissen. In der Fraktion profitieren wir immer wieder von ihren Kenntnissen“, sagt Andrea Hecht, die auch im Gemeinderat sitzt.

„Mich als Neuling beeindruckt das ehrenamtliche Engagement von Dörte. Sie ist nicht nur seit frühester Jugend politisch aktiv, sondern hat auch Leistungssport betrieben und war viele Jahre als Übungsleiterin tätig. Das zeigt ihre große Leistungsbereitschaft. Wer sich so vielseitig einbringt, lernt hart für eine Sache zu arbeiten und mit Rückschlägen umzugehen“, ergänzt Simon Kase vom Vorstand.

Dörte Gedat habe ihre eigenen Erfahrungen im Ehrenamt. Sie wisse, wie wichtig das Ehrenamt für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde sei. Auch deshalb wolle sie als Bürgermeisterin das Ehrenamt stärken und den ehrenamtlich Tätigen ihre Wertschätzung zeigen. Darüber hinaus interessiere sie sich für globale, nationale, föderale und eben auch kommunale Themen. Das sei auch dem Schwaneweder Ortsverband der Grünen sehr wichtig.

„Global denken – lokal handeln“ – das alte Motto der Grünen habe nie an Bedeutung verloren und sei aktueller denn je. „Unpolitische Kirchturmpolitik oder zaghafte Unentschlossenheit reichen nicht aus und würden unverantwortlichen Stillstand bedeuten. Das wird künftigen Generationen auf die Füße fallen. Mit Dörte wird diese Gemeinde für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt sein“, ergänzen Hecht und Kase.

Dörte Gedat bedankte sich für das große Vertrauen und die Unterstützung und versprach: „Mit ganzer Kraft werde ich mich für ein soziales, ökologisches und friedlich freundliches Schwanewede für alle Menschen einsetzen.“ Der Schwaneweder Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen hat den Wahlvorschlag mittlerweile beim Gemeindewahlleiter eingereicht. Damit ist Dörte Gedat offizielle Kandidatin für die Wahl am 15. November dieses Jahres.

Im Übrigen hat Christina Jantz-Herrmann (SPD) ebenfalls ihre Kandidatur erklärt. Die Christdemokraten haben – wie berichtet – mit Dieter von Bistram mittlerweile ebenfalls einen Kandidaten, den sie in den Wahlkampf schickt. Die Möglichkeit, sich als Einzelbewerber noch um das Bürgermeisteramt zu bemühen, haben Interessierte noch bis zum Oktober. Sofern er oder sie bis dahin die erforderliche Stimmenanzahl zur Unterstützung hat, muss bis zu diesem Zeitpunkt eine entsprechende Bewerbung beim Gemeindewahlleiter eingegangen sein. Das ist in Schwanewede Jens Bunk. Auf Nachfrage der Redaktion, welche Wahlvorschläge bereits im Rathaus eingegangen seien, erklärte er: „Derzeit gibt es dazu keine Stellungnahme der Gemeindewahlleitung.“