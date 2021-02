Kim Kolja Fürwentsches (Grüne Lilienthal)

Lilienthal. Offiziell ist es noch nicht, aber das Signal ist eindeutig: Der Ortsverband der Lilienthaler Grünen wird mit Kim Kolja Fürwentsches einen eigenen Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl im September ins Rennen schicken. Der Herausforderer für Amtsinhaber Kristian Tangermann (CDU) errang nach Angaben seiner Partei bei einer virtuellen Sitzung am Sonnabend eine klare Mehrheit unter den Mitgliedern.

Der 37-Jährige ist ursprünglich Nautiker, nach dem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung ist er inzwischen bei der Wasserschutzpolizei in Bremen tätig. In Lilienthal lebt er seit rund zweieinhalb Jahren, seine Ehefrau Helena Fürwentsches ist als Beisitzerin Mitglied im Ortsvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. „Lilienthal ist super, nach meiner Zeit auf See haben meine Familie und ich einen wunderbaren Ort gefunden, um sesshaft zu werden", sagt der frisch gebackene Kandidat über seinen neuen Heimathafen. Die Richtung der Gemeindeentwicklung und deren Vereinbarkeit mit dem Klimaschutz sowie Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten seien für ihn vorrangige Themen der Ortspolitik, der er "frischen Wind" verpassen möchte.

Die endgültige und dann auch rechtskräftige Abstimmung über den Kandidaten hofft der Ortsverband zeitnah per Briefwahl erledigen zu können. Dafür müsse aber zunächst noch die Umsetzung der „Covid-19-Bewerberaufstellungsverordnung“ des niedersächsischen Innenministeriums abgewartet werden, so die Grünen.