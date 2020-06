Die Grünen wollen untersuchen lassen, wie die Moorgebiete im Landkreis Osterholz im großen Stil wiedervernässt werden können. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Die Kreistags-Grünen haben in ihrem Einsatz für die Verringerung von Treibhausgasen eine weitere Abstimmungsniederlage einstecken müssen. Der Umweltausschuss des Osterholzer Kreistags lehnte es auf seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit ab, 50 000 Euro für eine Studie zum Moorschutz bereitzustellen. Das Gutachten sollte nach den Vorstellungen der Bündnisgrünen einen sogenannten Transformationspfad für die Moorlandschaft skizzieren, also Alternativen zur bisherigen Agrarnutzung, Austrocknung und Ausgasung der Moore im Kreisgebiet aufzeigen. Einzig Linken-Vertreter Reinhard Seekamp schloss sich dem Antrag von Grünen-Fraktionschefin Dörte Gedat an.

Die Kreisverwaltung hatte erklärt, Priorität müsse wegen drohender Bußgeldzahlungen zunächst die EU-konforme Sicherung der Naturschutzgebiete haben (der WESER-KURIER berichtete am 23. Mai). Für die FFH-Flächen seien außerdem Managementpläne aufzustellen, die ihrerseits zum Moorschutz beitrügen. Umweltdezernent Dominik Vinbruck erhob zudem formale Einwände: Der Kreistag habe es im Dezember schon einmal abgelehnt, in diesem Jahr Geld für eine Moorschutz-Studie einzuplanen; aus rechtlichen Gründen könne das Thema nicht so bald wieder auf die Agenda. Dörte Gedat widersprach, schließlich gehe es nun um den Haushalt 2021.

Dass die Moore riesige Potenziale als CO2-Speicher haben, war zwischen Vinbruck und Gedat unstrittig. Doch während der Umweltdezernent warnte, er sehe hohe Hürden im Bereich der Wasserwirtschaft, erklärten Gedat und der Umweltschützer Hans-Gerhard Kulp, genau darin bestehe die Zukunftsaufgabe. „Wir dürfen damit nicht erst in ein paar Jahren anfangen und brauchen dafür die Hilfe von außen“, erklärte Gedat. Die Teufelsmoor-Region sei nach den trockenen Sommern „ein landesweiter Hotspot ersten Ranges“. Es gebe dort zurzeit zwei oder drei Zentimeter Landzehrung pro Jahr. „Das können wir gar nicht mehr gutmachen“, mahnte Gedat Es reiche nicht aus, nun einige Millionen in abgesackte Straßen zu stecken. Dringlich sei etwa auch eine andere Steuerung der Ritterhuder Schleuse.

Bemühungen ernten Lob und Kritik

Vinbruck hatte indes auf lokale Wiedervernässungsprojekte und die Flurbereinigung verwiesen; der Landkreis schiebe das Thema nicht auf die lange Bank, betonte der Dezernent. Axel Miesner (CDU) nickte: „Da läuft schon sehr viel, das ist vorbildlich.“ Dem Biologen Kulp platzte daraufhin der Kragen: „Sie reden von 15 Hektar Ahrensfelder Moor. Im Teufelsmoor geht es um 20 000 Hektar, auf denen jährlich 400 000 Tonnen CO2 freigesetzt werden.“ Hinzu komme ein CO2-Ausstoß von zehn Tonnen pro Kopf und Jahr, so der BUND-Kreisvorsitzende: „Von dem, was auf einem Hektar frei wird, davon können Sie dreimal um die Erde fliegen.“

Es sei unabdingbar, die organischen Böden auch bei einer Bewirtschaftung möglichst nass zu halten; die EU-Agrarpolitik sei zurzeit leider so ausgerichtet, dass sich Landwirte auf Vernässung gar nicht umstellen könnten, stellte Kulp fest. Es brauche andere Wertschöpfungsketten und das sei ein gesellschaftlicher Prozess. Nur weil eine Naturschutzbehörde allein nicht viel ausrichten könne, dürfe sie das Thema nicht nachrangig behandeln. „Es gibt Anfragen von Versandhändlern und Busunternehmen für freiwillige Kompensationen im Moorschutz, aber wir haben nichts, was wir denen anbieten können“, ärgerte sich Kulp. Der Landkreis müsse zumindest das Signal für einen beginnenden Paradigmenwechsel setzen: sozial, ökonomisch, hydrologisch, naturschutzfachlich.

Björn Herrmann (SPD) entgegnete, bei den Haushaltsberatungen 2021 sei die SPD gesprächsbereit. „Wir müssen aber auch realistisch sein; es gibt sehr viele Stellschrauben.“ Auch Axel Miesner erklärte, das Nein der CDU gelte nur bis zur Etatdebatte im Spätherbst; dann sehe man weiter. Dominik Vinbruck warnte, mit einer 50 000-Euro-Studie werde es auch nicht getan sein. „Das ist ein riesiges Feld, bei dem wir erheblich in privaten Flächenbesitz und die Flächennutzung eingreifen.“ Ansätze für ein anderes Management der Ritterhuder Schleuse werde die Verwaltung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte vorlegen, so Umweltdezernent Vinbruck in Richtung Gedat.

Mehr Solardächer und Biotopverbund

Grüne und Linke hätten sich zudem auch für das in Aufstellung befindliche Regionale Raumordnungsprogramm mehr Verbindlichkeit gewünscht, beispielsweise verpflichtende Haus- und Dachbegrünungen für Großbauten in künftigen Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten. Mehr Solardächer und Biotopverbundflächen sowie die Versickerung des Oberflächenwassers und die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung seien ebenfalls in den RROP-Entwurf einzuarbeiten, forderten die Grünen. Die Ausschussmehrheit sah das anders und folgte der Verwaltung: Statt diese Ziele dem Planungsbüro aufzugeben, das den RROP-Entwurf anfertigen wird, soll über die Machbarkeit nun im weiteren Aufstellungs- und Beteiligungsverfahren noch weiter diskutiert werden.

Das von den Grünen geforderte Radverkehrssystem-Konzept wird es ebenfalls nicht so bald geben. Die Verwaltung hatte dazu erklärt, es seien die Belange verschiedener Baulastträger und Verkehrsbehörden zu berücksichtigen; mit ihnen sowie mit dem ADFC und dem Kommunalverbund stehe man bei einzelnen Maßnahmen ohnehin im Dialog. Die Verwaltung werde einen Vorschlag unterbreiten, um kontinuierliche Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger zu erreichen. Das bringe mehr als ein Konzeptpapier.

Zur Sache

Anregungen und keine Verbote

Umstritten waren im Umweltausschuss des Kreistags nahezu alle Bestandteile des Grünen-Antragspakets zum Klimaschutz. Auch die Punkte, die Besitzer von Haus und Garten angehen. Der Landkreis, so hatten es die Grünen beantragt, solle die Bürger zum Verzicht auf Glyphosat auffordern und gegen Grundeigentümer vorgehen, die auf ihren Grundstücken große Schottergärten angelegt haben. Die Niedersächsische Bauordnung besagt: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“

Aus Sicht von Dominik Vinbruck lässt sich daraus kein striktes Schottergarten-Verbot ableiten, auf dessen Einhaltung die Behörde mit Aussicht auf Erfolg pochen könnte. Auch könnte es weitere Pflanzenschutzmittel geben, die ähnlich bedenklich seien wie Glyphosat. Derlei sollte der Landkreis den übergeordneten Stellen und den Fachleuten überlassen, meinte Vinbruck. Jäger und Jurist Jürgen Schindler bekräftigte zum Thema Schottergärten: Die Bürger könnten ebenso gut darauf pochen, dass bauliche Anlagen in Gärten oder zur Freizeitgestaltung ja zulässig seien.

Nach Überzeugung der Grünen handelt es sich zwar nicht um Geschmacksfragen, doch sie stimmten am Ende ebenso wie die Linkspartei der Kompromissformel zu, welche die Reizwörter Schotter und Glyphosat umschifft: Das Bauamt regt demnach alle Bauwilligen „mit einem ansprechenden Informationsblatt zu einer naturnahen Gartengestaltung an“.