Helena Fürwentsches, Anna Winkelmann und Meike Artmann von den Grünen (von links) setzen sich dafür ein, dass das Spielplatz-Angebot in Lilienthal vielfältiger wird. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Lilienthaler Grünen haben eine Offensive für die Spielplätze im Gemeindegebiet gestartet. Gut zu Gesicht stehen würde der Kommune ihrer Ansicht nach der Bau eines inklusiven Spielplatzes, auf dem Kinder mit Handicap genauso ihren Spaß haben können wie alle anderen auch. Auch für einen naturnahen Spiel- und Erlebnisraum setzen sie sich ein. Ob es so weit kommt, muss sich zeigen. Mit dem Vorstoß wollen sich nun erst einmal die anderen Ratsfraktionen intensiver beschäftigen. Eines deutet sich allerdings schon an: Die Idee, im Amtsgarten generationsübergreifende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, wird von der Mehrheit skeptisch bis ablehnend betrachtet.

Im Ausschuss für Baudienste wurde über das Thema in dieser Woche erstmals politisch beraten. Helena Fürwentsches und Anna Winkelmann stellten den Antrag der Grünen vor. Sie selbst sind nicht Mitglieder des Gemeinderates, beteiligen sich aber an dem Mentoring-Programm, das die Grünen auf Kreisebene gestartet haben. Gedacht ist es für Menschen, die sich überlegen, in der Kommunalpolitik mitzumischen. Die Zugehörigkeit zu einer Partei ist keine Voraussetzung für die Teilnahme, doch inzwischen haben sich die beiden Lilienthalerinnen den Grünen angeschlossen. Ihre Mentorin ist Ratsfrau Meike Artmann.

Erste Praxiserfahrungen kommunalpolitischer Art haben Fürwentsches und Winkelmann nun gesammelt, indem sie die selbst erarbeiteten Vorschläge in der Ausschuss-Runde präsentierten. 40 Spielplätze gibt es im Gemeindegebiet, die Kindergärten und Schulen nicht mitgezählt. Die Gemeinde sei mit ihren Spiel- und Sportanlagen vergleichsweise gut aufgestellt, dennoch gebe es Optimierungsbedarf, finden die beiden. Denn bislang fehlt es auf den Spielplätzen an Möglichkeiten der Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Diese Lücke im Angebot solle geschlossen werden. Gut vorstellen können sich die Grünen, dabei die Diakonische Behindertenhilfe einzubeziehen. Gute Beispiele sind für die Initiatorinnen der gerade erst eröffnete „Spielplatz für kleine Helden“ in Flensburg oder der „Landeplatz“ in Friedehorst, wo der erste Teil in Betrieb gegangen ist.

Auch wollen die Grünen den Kindern mehr Möglichkeiten geben, die Natur als Spielraum zu nutzen. Kinder könnten dort noch mehr als auf konventionellen Spielplätzen auf Entdeckungstour gehen, im Gelände gebe es noch ganz andere Bewegungsabläufe und Möglichkeiten zur Interaktion. Zudem sei die Schaffung einer solchen Spiellandschaft nicht unbedingt mit hohen Investitionen verbunden. Vorbild ist für die Grünen die Kinderwildnis, wie sie in Bremen nahe dem Café Sand vor zehn Jahren eingerichtet worden ist.

Geht es nach den Antragstellern, könnte auch der Amtsgarten zu einem zentralen Spiel- und Erholungsbereich für alle Generationen aufgewertet werden. „Das ist eine tolle Fläche: zentrumsnah gelegen, mit Einzelhandel in der Nähe, der momentan eingewachsen und versteckt wirkt“, sagte Helena Fürwentsches. Die Initiatoren halten es für möglich, dass in der Parkanlage mobile Spiel- und Bewegungsgeräte installiert werden, die immer dann abgebaut werden können, wenn dort größere Veranstaltungen anstehen. Im Ausschuss schrillten bei den Vertretern der anderen Fraktionen allerdings die Alarmglocken: Marcel Habeck (CDU) und John Hansen (FDP) wollen den Amtsgarten mit Blick auf die Veranstaltungen und Freiluftkonzerte nicht antasten, auch SPD-Ratsfrau Andrea Vogelsang meldete Bedenken an. Ingo Wendelken (Querdenker) befürchtet, dass bei einer Nutzung des Amtsgartens durch die verschiedenen Gruppen Konflikte entstehen könnten. Die Grünen versichern indes, dass es nur um einzelne Geräte geht, für die nicht viel Platz benötigt werde. Keinesfalls wolle man den Amtsgarten komplett in Beschlag nehmen.

Darüber wird politisch noch zu reden sein, was auch für die Idee gelten dürfte, bei den Spielplätzen mehr auf Qualität statt Quantität zu setzen und im Zweifel auf Plätze zu verzichten, die allzu öd und in die Jahre gekommen sind und auf denen sich ohnehin kaum noch Kinder tummeln. Die Grünen haben die Vorstellung, dass man solche nicht mehr benötigte Flächen in Bauland verwandeln könnte und mit dem Verkaufserlös dann andere Spielplatzprojekte mitfinanzieren könnte - neben Fördergeldern und Zuwendungen, die auch mit in Betracht gezogen werden. Von der CDU/FDP-Gruppe kam schon mal das Signal, dass das mit ihr nicht zu machen sei. Die Spielplatzflächen müssten in der Hand der Kommune bleiben, auch mit Blick auf einen Generationswechsel in den Quartieren. Wenn jüngere Familien nachziehen, könnte der Bedarf an solchen wohnortnahen Spielmöglichkeiten plötzlich wieder steigen. Wichtig sei es, kurze Wege zu den Spielplätzen zu gewährleisten, so Marcel Habeck.

Einen Prüfauftrag für die Vorschläge an die Gemeindeverwaltung zu empfehlen, dazu konnte sich der Ausschuss am Ende noch nicht durchringen. Aus der Bauabteilung des Rathauses kam von deren Chef Stephen Riemenschneider die klare Ansage, dass die Verwaltung nicht über die „Man-Power“ verfüge, tief in die Materie einzusteigen und ein Spielplatz-Konzept für die Gemeinde zu entwickeln. Wenn das gewollt sei, müsse so etwas extern in Auftrag gegeben werden, wie teuer das sei, könne er jedoch nicht abschätzen, sagte Riemenschneider. Der Antrag wurde erst einmal zurückgestellt und soll im nächsten Baudienste-Ausschuss und erfolgter interner Beratung in den Fraktionen erneut auf die Tagesordnung kommen.