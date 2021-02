Das Gewerbegebiet am Wörpedorfer Rinmg soll nach Willen der Grasberger Grünen nicht mehr wachsen. Die Fraktion beantragt eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um dort Moorgrund vor der Versiegelung zu bewahren. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Die Grasberger Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen will eine ökologische Ausrichtung neuer Gewerbegebiete in Grasberg erreichen. Dies hat sie bereits mittels eines Antrags auf die nachhaltige Gestaltung des geplanten Gewerbegebiets an der Wörpedorfer Straße getan. Damit einher geht ein zweiter Antrag an die Gemeinde, über den die Fraktionsvorsitzende Sabine Alpers informiert. Darin setzt sich die Fraktion für eine Flächennutzungsänderung für das Areal nördlich des Gewerbegebiets Wörpedorfer Ring ein. Derzeit sind die mehr als 70.000 Quadratmeter im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) noch als „Vorranggebiet für industrielle Anlagen und Gewerbe“ ausgewiesen. Nach dem Willen der Grünen soll daraus eine „klimaökologisch bedeutsame Fläche“ werden.

„Für die Ausweisung neuer Gebiete sollten alte Vorranggebiete aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und in klimaökologisch bedeutsame Flächen umgewandelt werden“, heißt es in dem Antrag, der Anfang März im Bau- und Planungsausschuss diskutiert werden soll. Mit dem geplanten Gewerbegebiet an der Wörpedorfer Straße bestehe daher keine Notwendigkeit mehr, die Fläche nördlich des Gewerbegebiets Wörpedorfer Ring weiterhin als Vorranggebiet für industrielle Anlagen und Gewerbe im RROP auszuweisen.

Schutz für Moorfläche

Als Tauschhandel will Alpers den Antrag nicht verstanden wissen. Vielmehr gehe es darum, so viel Fläche wie möglich vor der Versiegelung zu schützen. Allen sei klar, dass die Fläche am Wörpedorfer Ring wegen des Moorbodens nicht als Gewerbegebiet infrage gekommen sei. Die Grünen führen zudem in ihrem Antrag an, dass bei einer Moormächtigkeit von bis zu fast fünf Metern deren Bebauung zu einem immensen Torfabbau führe. Dies sei aus ökologischer Sicht nicht vertretbar, da Moorgebiete wichtige CO2-Speicher sind.

„Gerade in Zeiten des Klimawandels ist jeglicher Abbau von Torf, Torfgemischen sowie eine Steigerung der Bodenversiegelung zu vermeiden, da nur unversiegelte Bodenflächen in der Lage sind, extreme Klimaschwankungen durch Wasseraufnahme beziehungsweise Wasserdurchlässigkeit und natürliche Temperaturregulierungen aufzufangen“, argumentieren die Grünen.

Zudem ließen sich auch aus einer unversiegelten Moorfläche ein Nutzen ziehen. Möglich mache das die neue Moorstrategie der Bundesregierung, so Alpers. Beispielsweise gebe es Geld dafür, die Moorfläche als CO2-Speicher zu nutzen. „Da sehe ich für Grasberg eine Menge Potenzial.“ Anders beim Gewerbe. Mit dem neuen Gewerbegebiet West sieht Sabine Alpers die Grasberger Einnahmen aus Gewerbesteuern als ausreichend an. Es dürfe nicht das Ziel einer Ortsentwicklung sein, „zu Dreivierteln aus Gewerbe zu bestehen“.