Noch bietet sich die neue Ausgleichsfläche an der Eickedorfer Wörpe als gleichförmiges Weideland dar – in drei bis fünf Jahren soll sie wieder ein lebendiger Naturraum werden, so Stefan Ritthaler von der Grasberger Verwaltung. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Junge Bäume säumen einen Tümpel. Ein paar Meter weiter fließt die Wörpe träge vorbei. Die Wiese davor gleicht noch Weideland mit satt grünem Futtergras. In drei bis fünf Jahren soll an dieser Stelle jedoch ein genauso unberührter Lebensraum für Flora und Fauna entstanden sein. Um das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück hat die Gemeinde Grasberg ihren Kompensationsflächenpool entlang der Wörpe vor wenigen Monaten aufgestockt sowie um ein weiteres zwei Hektar großes Stück Land am Wörpeufer gegenüber des Wiesendamms – eine bei Sportlern, Spaziergängern und Hundehaltern beliebte Strecke. Dort sollen Naturschutz und Naherholung miteinander vereint werden.

Anwohner einbeziehen

In die Planung, wie die Kompensationsfläche gestaltet werde könne, wolle die Verwaltung die Anwohner des Wiesendamms mit einbeziehen, sagt der Grasberger Verwaltungsstellvertreter Stefan Ritthaler. Die Kompensationsfläche war daher auch Thema auf der Anwohner- und Eigentümerversammlung für die Wiesendammer von der Wörpeseite zur Neupflanzung von Straßenbäumen. Ebenfalls zur Sprache kam ein mögliches neues, hinter der Kompensationsfläche gelegenes Gewerbegebiet.

„Wir versuchen, den unmittelbaren Nahbereich der Wörpe zu schützen, indem wir Grundstücke kaufen“, erklärt er das Projekt mit dem Ziel: „Einen grünen Schutzsaum für Pflanzen und Tiere an die Wörpe zu legen.“ Seit 2011 kauft Grasberg daher Grünstreifen entlang der Wörpe, die als Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen dienen. Der Gedanke dahinter: Wird der Natur an einer Stelle etwas weggenommen, muss es ihr an anderer zurückgegeben werden. „Möglichst unmittelbar in der Nähe“, betont Ritthaler.

Nicht immer aber mache der Ausgleich auf dem eigenen Grundstück Sinn, etwa, wenn ein Landwirt für einen neuen Stall auf seinem Grundstück eine Birkenfläche anpflanze, die vielleicht wenige Jahre später der nächsten Erweiterung auf dem Hof weichen müsse. Dann besser gleich einen nachhaltigen Ausgleich an der Wörpe schaffen, zumal der Ausgleich für Baumaßnahmen im selben Naturraum bleiben müsse. Das macht dann die Grasberger Ausgleichsflächen auch für private und kommunale Bauherren aus Lilienthal, Worpswede oder Hambergen interessant.

Auf Verordnungen oder Naturschutzgesetze haben die Grasberger nicht erst gewartet, um ihren Naturraum Wörpe zu schützen, so Ritthaler. Und: „Wir konnten das machen, weil Menschen uns freiwillig Land verkauft haben“, egal wo er gefragt habe, sei er auf Verständnis der Landwirte getroffen. Das finde er gut, denn es müsse auf partnerschaftliche Weise laufen. Schließlich profitieren alle von dem Ziel: „Wir wollen eine langfristige Perspektive für die Wörpe erarbeiten.“ Der Fluss soll auch wieder Lebensraum für Meerneunauge, Flussneunauge oder Fischotter sein.

Der Dünger verwächst

Beim Kauf der Flächen geht Grasberg finanziell in Vorleistung und entwickelt diese anschließend in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Landkreises. In der Zusammenarbeit mit einem biologischen Fachbüro sieht Ritthaler den Vorteil, dass die Kompensationen professioneller gestaltet und begleitet werden können. Der anschließende Quadratmeterpreis als Kompensationsfläche variiere je nachdem, ob die Kompensation aus einem Bebauungsplan, einem Gewerbegebiet oder einer landwirtschaftlichen Maßnahme resultiere. Mit dem Kauf solch einer Kompensationsfläche werde auch deren Nachhaltung an Grasberg übergeben.

Bis jedoch auf einer Futtergraswiese oder auf Maisland wieder ein artenreicher Lebensraum mit feuchten Hochstaudenfluren wie dem weiß blühenden Mädesüß geworden ist, vergehen zwischen drei und fünf Jahre. Aushagerung heißt das, was in dieser Zeit geschieht, wenn die im Boden gespeicherten landwirtschaftlichen Nährstoffe mittels Pflanzen und deren Maat ohne nachfolgende Düngung reduziert werden. Der Dünger verwächst.

Was in Eickedorf und gegenüber des Wiesendamms nach der Aushagerung entstehen soll, dafür habe die Gemeinde aktuell noch keine Pläne, so Ritthaler. Bei allem Naturschutz aber vergisst Grasberg auch nicht die ursprüngliche Funktion der Wörpe: Entwässern. Auch wenn der Anblick des sommerlich dezimierten Wasserlaufs kaum darauf hindeutet. Entwässerung bleibe immer erste Priorität, sagt Ritthaler. Daher stimme sich die Kommune in der Gestaltung des Wörperandes auch mit dem GLV (Gewässer- und Landschaftspflegeverband) Teufelsmoor ab.

Zur Sache

Pflicht zum Ausgleich

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutscher Bundestags schrieb 2018 über die Ausgleichsverpflichtungen nach dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz: Durch Eingriffe in die Natur und Landschaft werden Beeinträchtigungen hervorgerufen, die kompensiert werden müssen, um den dauerhaften Erhalt der Natur und Landschaft in Deutschland sicherzustellen. Zumeist erfolgen die Eingriffe im Zusammenhang mit baulichen Vorhaben. Der Gesetzgeber hat auf Bundesebene eine Reihe von Regelungen zu Ausgleichsmaßnahmen getroffen.