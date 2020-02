Björn Herrmann, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, fordert pragmatische Lösungen für die Mobilität im ländlichen Raum. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Fraktionschef Björn Herrmann will mit den Sozialdemokraten beim Klimaschutz raus aus der Defensive. „Mein Klima, dein Klima - das bringt uns doch nicht weiter“, sagt der SPD-Abgeordnete. Der Dezember-Kreistag wirkt noch nach. Seinerzeit hatten Grüne und auch Linke die großen Fraktionen mit dem Klima-Thema vor sich her getrieben. „Als ob wir nicht längst wüssten, wie man Nachhaltigkeit buchstabiert.“ Herrmann ärgert sich noch heute darüber, auch wenn am Ende die Mehrheit gegen die symbolische Ausrufung eines Klimanotstands stimmte. Die wäre für den Fraktionsvorsitzenden bloßer Aktionismus gewesen.

Die Frage, die SPD und auch Union auf den Nägeln brenne, wäre damit aus Herrmanns Sicht auch nicht beantwortet worden: Wie lässt sich in einem ländlich strukturierten Landkreis die Mobilität klimafreundlich und sozialverträglich umorganisieren? „Wir glauben, dass es besser ist, pragmatisch da ranzugehen“, sagt Herrmann und verweist auf eine Auspendler-Quote von mehr als 50 Prozent. Dem SPD-Politiker schwebt ein Bündel von Einzelmaßnahmen vor, die einander ergänzen und im Zusammenspiel wirken. Herrmann kündigt dazu für die kommenden Wochen und Monate politische Initiativen und Anträge an.

Bei der Neuauflage von Raumordnungsprogramm und Kreisentwicklungskonzept werde der Klimaschutz ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Es habe aber keinen Sinn, den Individualverkehr zu verteufeln. „Die Verkehrswende braucht Zeit“, sagt der Fraktionssprecher. Es müsse einkalkuliert werden, dass Elektroautos weiter keinen Massenmarkt haben und dass attraktiver ÖPNV nicht überall möglich sei. Urbane Konzepte wie Fahrradschnellwege seien ebenfalls nicht einfach auf die Fläche übertragbar. Außerdem gebe es auch im Landkreis Osterholz Mehrparteienhäuser, wo die Autos der Mieter nicht direkt vor der Tür parken. „Was soll ich da mit einer Wallbox?“

Wasserstofffahrzeuge wiederum seien wegen der hohen Kaufpreise einstweilen nichts für Otto Normalverbraucher, so der Sozialdemokrat. Er folgert: „Wir brauchen einen Mix.“ Es komme darauf an, Energieträger und Mobilitätsvarianten nicht gegeneinander auszuspielen: „Wer in dieser Situation nur die CO2-Preise erhöht, der dreht weiten Teilen der Bevölkerung den Hahn ab, ohne für Alternativen zu sorgen“, warnt der Politiker. Selbstverständlich seien die Wasserstoff-Projekte des Müllfahrzeugbauers Faun „einfach genial“. Eine weitere ökologisch sinnvolle Option biete aber auch die Erzeugung von Bio-Methan in der geplanten Heilshorner Vergärungsanlage.

Grobmaschiges Tankstellennetz

Es gebe längst serienreife und erschwingliche Erdgasfahrzeuge für den Massenmarkt. Doch bei den Händlern friste der CNG-Antrieb ein Schattendasein. Das hat Herrmann zufolge auch mit einem wenig attraktiven Tankstellen-Netz tun: Kreisweit gibt es gerade mal drei Standorte - darunter die Stadtwerke-Tanke in Osterholz-Scharmbeck, die nur dank privater Initiative gerettet werden konnte. Den Autobauern fehle zudem der Produktionsanreiz, weil der Biomethan-Anteil im CNG die Klimabilanz der Flotte nicht verbessere. „Bei grünem CNG sieht die Sache anders aus“, ist Herrmann überzeugt. Dessen CO2-Wert betrage im Vergleich zu fossilem Erdgas nur ein Zehntel.

Kreispolitik und Wirtschaftsförderung sollten nach den Vorstellungen des Fraktionschefs das Gespräch mit möglichen Betreibern von (Bio-)Gas-Tankstellen suchen, um das Netz zu verdichten. Nicht nur die Infrastruktur sei wichtig; auch der Bundesverkehrsminister sei gefordert, die Gas-Autos - analog zur Maut-Befreiung für Erdgas-Lkw - attraktiver zu machen. Stichwort Lkw: Herrmann wünscht sich Fördermittel für die Heilshorner Arbeitgeber wie Lidl und DHL, die es ihnen erleichtern würden, auf CNG-Antrieb umzustellen.

Aus Landkreis-Sicht sei Heilshorn geradezu ein Hotspot, und auch der neue Autohof Uthlede sei in die Gas-Überlegungen einzubeziehen. „Schon bei sieben Lkw-Volltankungen am Tag ist so ein Tankbetrieb kostendeckend.“ Beim Wasserstoff sei der Kreis dank Faun und Wirtschaftsförderung sehr gut aufgestellt. „Mehr kann man da nicht machen!“ Nötig sei mehr Aufmerksamkeit für eine Brückentechnologie wie CNG. „Es wird am Ende auf ein Mosaik hinauslaufen“, sagt Herrmann.

Für ihn steht fest: Der Individualverkehr im Landkreis Osterholz kann durch keine zentrale ÖPNV-Strategie ersetzt werden. Wer in Rade, Heudorf oder Vollersode wohne, wisse ein Lied davon zu singen. Mancherorts könne ein Mosaik-Baustein auch aus einem Angebot wie Moia bestehen - einer modernen Form des Anruf-Sammel-Taxis. Das sogenannte Ridesharing in elektrischen Kleinbussen funktioniert in Hamburg und Hannover ohne lange Wartezeit per App. „Vielleicht ist das auch für den ländlichen Raum umsetzbar.“

Ganz sicher aber sei es möglich, das sogenannte Carsharing planerisch zu begünstigen: In größeren Neubausiedlungen wie auf dem ehemaligen Kasernengelände in Schwanewede könnten die Kommunen damit zumindest „den typischen Zweitwagen zurückdrängen, der doch nur die meiste Zeit rumsteht“. Auch bei den Liniennetzen von Bus und Bahn sieht der SPD-Abgeordnete Luft nach oben. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen schneller zur Bahn kommen“, sagt Herrmann, der über den VBN-Zweckverband politisch Einfluss nehmen möchte und dabei auch eine bessere Anbindung Scharmbeckstotels im Sinn hat.

Bund und Länder wiederum seien bei den Schienenwegen gefordert, das Netz leistungsfähiger zu machen. Seit einigen Jahren sei der Optimierungsbedarf am Bahn-Kreuz Bremen gutachterlich erwiesen: Es ist für die Verkehre nach Bremerhaven und Farge nicht ausreichend dimensioniert.