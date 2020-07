In ihrer ersten Mitgliederversammlung widmeten sich die Worpsweder Grünen auch dem Schießstand in Waakhausen. Man beklagte mangelnde Transparenz und Überwachung. (Lars Fischer)

Worpswede. Vor vier Monaten wurde der Worpsweder Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen voller Elan gegründet, zwei Wochen später wurde dieser Elan durch die Corona-Pandemie brutal gestoppt, jetzt kehrt er zurück: 30 Mitglieder und Gäste trafen sich zur ersten Mitgliederversammlung im Schützenhof Hüttenbusch – mit dem vorschriftsmäßigen Abstand; trotzdem ist man sich hinreichend nahegekommen.

Die Vorstandssprecherin Almut Helvogt blickte auf die ersten vier Monate zurück: Nach der ersten Vorstandssitzung zwei Tage nach der Gründung traf man sich nur noch per Videokonferenz. Seit das politische Leben in der Gemeinde wieder angelaufen ist, besuchen die Vorstandsmitglieder die Sitzungen der Ausschüsse des Gemeinderats. „Wir stellen in der Fragestunde auch immer Fragen, damit man merkt, dass es uns gibt“, sagte Helvogt. Der Ortsverband habe sich auch schon bei einigen Gremien und Verbänden vorgestellt und sich mit der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) getroffen, die ungefähr die gleiche Wählerklientel anspricht.

Die stellvertretende Vorsitzende Kristina Teege berichtete von der Aktion „Worpswede räumt auf“, bei der der Ortsverband 400 Kilogramm Abfall sammelte, die beiden Kühlschränke, die irgendwo in Hüttenbusch im Grün gefunden wurden, nicht mitgerechnet. Im Mai fand ein digitaler Stammtisch statt, der möglicherweise wiederholt wird. Der Vorstandssprecher Michael Sawatzki sprach eine geplante Baumfällung in Überhamm an: Die Grünen versuchten den Eigentümer zu überzeugen, wenigstens einige Bäume stehenzulassen. Ein Ärgernis, so Sawatzki, sei der Neubau Bergstraße 12a. Dort befänden sich im Erdgeschoss keine Geschäfte, wie im Bebauungsplan vorgesehen, sondern zwei Wohnungen – besonders störend wirkten die Gardinen-Stores an den Fenstern der einen Wohnung. Auch die Geschäftsleute in der Nachbarschaft seien nicht erbaut über dieses Erscheinungsbild.

Ein landesweites Thema, bei dem sich die Grünen stark engagieren, ist das Volksbegehren zur Sicherung der Artenvielfalt. Zusammen mit dem Nabu, dem BUND und der UWG hat der Worpsweder Ortsverband eine Unterschriftenaktion gestartet. Wenn in Niedersachsen 610 000 Unterschriften zusammenkommen, muss eine Volksabstimmung anberaumt werden. Der Beisitzer Karsten Wacker befasste sich mit dem Verkehr im Ort: Die Ortsdurchfahrt von der Bremer Landstraße bis zur Osterweder Straße, heute Landesstraße 153, sollte zur Gemeindestraße herabgestuft werden, die Bergedorfer Straße dafür Landesstraße werden. Außerdem werde ein Rad- und Fußweg nach Neu Helgoland benötigt. „Ohne Auto zum Hammestrand zu kommen ist ein Abenteuer“, so Wacker. Laut der stellvertretenden Vorsitzenden Alexa Baro plant der Ortsverband Veranstaltungen und Vorträge zu Nachhaltigkeit, Geschlechterdiversität und Rassismus. Auch wolle man einen Ortsverband der Grünen Jugend ins Leben rufen, wofür Benjamin Bild der Ansprechpartner ist – in der Versammlung einer der wenigen Teilnehmer unter 40 Jahren.

Ein weiteres Thema war der Schießstand in Waakhausen. Michael Sawatzki beklagte mangelnde Transparenz und Überwachung. Die Biologische Station Osterholz (Bios) werde nicht beteiligt, in dem vom Landkreis in Auftrag gegebenen Gutachten werde der alte Sanierungswall, der besonders schadstoffbelastet sei, nicht berücksichtigt. Die Anlage müsse so schnell wie möglich saniert werden, größtenteils auf Kosten des Betreibers, und ein neuer Lärmschutzwall von 22 Meter Höhe werde abgelehnt. Das bestätigten die 22 Mitglieder einstimmig in einem Grundsatzbeschluss. „Das heißt nicht automatisch, dass wir grundsätzlich gegen Jäger und gegen den Schießstand sind“, erklärte Sawatzki.

Im September des nächsten Jahres dürfen die meisten Niedersachsen drei Wahlzettel ausfüllen: Neben der Bundestagswahl stehen auch die Kommunalwahlen an, zudem werden in vielen Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Bis September dieses Jahres solle der Ortsverband seine Schwerpunkte bestimmen, sagte Benjamin Bild, bis März 2021 müsse die Kandidatenliste stehen. Dazu wurden jetzt fünf Arbeitsgruppen gebildet, die sich als „Grüne Foren“ mit verschiedenen Themenbereichen beschäftigen werden. Im September soll dann die nächste Mitgliederversammlung stattfinden.