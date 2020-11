Nach einem Coronafall an der Grundschule Falkenberg werden alle Kinder zwei Wochen lang zu Hause bleiben müssen (Symbolfoto). (Georg Hochmuth/dpa)

Landkreis Osterholz. Nach einem Corona-Fall an der Grundschule Falkenberg in Lilienthal wird die Schule für 14 Tage vollständig unter Quarantäne gestellt. Das hat der Landkreis Osterholz am Donnerstagabend mitgeteilt. Für die rund 200 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelten, soll nun vom Gesundheitsamt ein Quarantänebescheid erstellt und per Post zugestellt werden. Bei der infizierten Person handelt es sich den Angaben zufolge um eine Lehrkraft, die Kontakte zu anderen Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler hatte.

Die Grundschule Falkenberg ist nach Landkreisangaben seit Beginn der Corona-Pandemie die erste Schule im Raum Osterholz, die aufgrund eines Infektionsgeschehens vorübergehend vollständig in das Home-Schooling wechseln muss. Die Schulleitung und die Lehrkräfte würden alle Erziehungsberechtigten über das weitere Vorgehen informieren. Dies gelte auch für ein freiwilliges Testangebot.

Alle Personen, die vom Landkreis Osterholz unter Quarantäne gestellt werden, dürfen laut Verwaltung in den kommenden 14 Tagen das eigene Haus oder die Wohnung und den dazugehörigen Garten nicht verlassen. Dringend notwendige ärztliche Termine könnten aber wahrgenommen werden; hier müsse aber zuvor der Arzt telefonisch kontaktiert und auf die Quarantäne hingewiesen werden. Für die Familienmitglieder der unter Quarantäne stehenden Personen bestehe keine Verpflichtung zur Absonderung. Bei dieser Personengruppe sei jedoch besonders auf eine verantwortungsvolle Kontaktminimierung hinzuweisen.

Nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Zahlen hat das Land Niedersachsen am Donnerstag einen Inzidenzwert von 107,1 für den Landkreis Osterholz festgestellt. Damit müssen Schulen mit einem aktuellen Infektionsgeschehen ab diesem Freitag in das sogenannte Szenario B gehen. Das bedeutet einen täglichen oder wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling in kleineren, festen Lerngruppen. Dies betrifft die Waldschule in Schwanewede und die IGS in Osterholz-Scharmbeck, wo es zu Wochenbeginn insgesamt drei bestätigte Infektionen gab. Darüber hinaus wurde am Donnerstag auch an der Grundschule Platjenwerbe in Ritterhude eine Coronainfektion bestätigt. Daher befindet sich eine erste Klasse in Quarantäne. Auch diese Schule wechselt ab Freitag in das Szenario B.

Wie Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mitteilt, gibt es eine vergleichbare Regelung auch für Ansteckungen in Kindergärten. So gebe es bestätigte Corona-Fälle in der DRK-Kita Wümmekieker in Lilienthal, wo sich eine Erzieherin infiziert hatte, und in der Kita Buschhausen.