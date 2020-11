Eine zweite Lehrkraft der Grundschule Falkenberg ist positiv auf Corona getestet worden. (Hendrik Schmidt/dpa)

Lilienthal. An der Grundschule in Falkenberg ist eine zweite Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Landkreis am Freitag bestätigt. Demnach ist das positive Testergebnis am Vormittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz eingegangen.

Schon am Donnerstag hatte die Kreisbehörde vorsorglich alle 200 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer in Quarantäne geschickt. Angesichts der beiden infizierten Lehrkräfte habe es keine andere Möglichkeit gegeben - Kohortenprinzip hin oder her, sagt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Sie bestätigt, dass die Quarantänefrist unterschiedlich auslaufen werde, abhängig davon, wann der letzte Kontakt zur infizierten Person bestanden habe.