Im Tarmstedter Doktorhaus ist der Jugendtreff untergebracht. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Wenn sie wollte, könnte die Samtgemeinde Tarmstedt das alte Doktorhaus an der Hauptstraße samt Grundstück für einen Euro erwerben. Jedenfalls hat die Gemeinde Tarmstedt, der die Immobilie gehört, der Samtgemeinde ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Doch die Mehrheit der Entscheidungsträger der Samtgemeinde will auf diesen Deal nicht ohne Weiteres eingehen. Im nicht öffentlich tagenden Samtgemeindeausschuss wurden Vorbehalte geäußert und ein Gegenvorschlag beschlossen.

Das vermeintliche Schnäppchen-Angebot hat natürlich einen Pferdefuß, ist es doch mit einigen Forderungen verbunden. Seit Jahren wird im Rathaus überlegt, wie man aus der mehrfach erweiterten und nicht barrierefreien Grundschule, deren älteste Teile Mitte der 1950er-Jahre errichtet wurden, eine moderne Ganztagsschule machen könnte. Als elementar wird dabei der Bau einer Mensa angesehen, da sind sich Schulleitung und Schulträger einig. Doch der Platz um die Schule herum ist begrenzt, es bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder dehnt sich die Schule auf Kosten des Kindergartens an der Schulstraße aus, was aber nicht sehr sinnvoll erscheint, weil dann dafür Ersatz geschaffen werden müsste. Oder man reißt das betagte, stark sanierungsbedürftige Doktorhaus, das die Gemeinde einst zur Ansiedlung eines Arztes hat errichten lassen, ab und versetzt das Blockheizkraftwerk, das zwischen Schule und Doktorhaus steht.

Knackpunkt Jugendtreff

Schon im März hatte Frank Holle erklärt, dass er den Doktorhaus-Plan favorisiere. Holle hat im Tarmstedter Rathaus eine Doppelfunktion: Einerseits vertritt er als Samtgemeindebürgermeister die Samtgemeinde Tarmstedt, andererseits ist er als Gemeindedirektor Verwaltungschef der Gemeinde Tarmstedt. Als Gemeindedirektor hat er im Frühjahr in einer interfraktionellen Sitzung den Tarmstedter Gemeinderatsmitgliedern vorgeschlagen, das Doktorhaus abzureißen. Der dort untergebrachte Jugendtreff, bislang von der Gemeinde finanziert, solle in die Trägerschaft der Samtgemeinde übergehen. Denkbar sei ein Umzug des Jugendtreffs „in den Bereich der KGS“ – entweder in einen Neubau oder in die Schule, so Holle im März.

Der Jugendtreff scheint nun einer der Gründe zu sein, warum der Ein-Euro-Deal nicht so reibungslos funktioniert wie von der Gemeinde erwartet. Denn mit Übernahme der Trägerschaft hätte die Samtgemeinde nicht nur die Personalkosten in Höhe von 30 000 Euro im Jahr an der Backe, sondern müsste auch für neue Räume sorgen. „Entweder wir mieten was an“, sagte Holle auf Anfrage, diesmal als Samtgemeindebürgermeister, „oder wir stellen Container auf oder wir bauen was Neues. Auf jeden Fall verursacht das Kosten.“ Ansonsten wollte er sich zu den Inhalten der vertraulichen Sitzung nicht weiter äußern.

Gemeinde will Pauschale drücken

Das Angebot der Gemeinde Tarmstedt enthält aber offenbar noch mehr Knackpunkte, über die die Mehrheit im Samtgemeindeausschuss nicht hinwegsehen mochte. So erwartet die Gemeinde offenbar, dass sie künftig eine geringere Verwaltungskostenpauschale an die Samtgemeinde überweisen muss, wenn sie ihr schon das Doktorhaus schenkt. Derzeit zahlt die Gemeinde Tarmstedt an die Samtgemeinde 65 000 Euro im Jahr dafür, dass diese ihre Verwaltungsarbeiten ausführt. Und sie erwartet, dass bei der Erweiterung der Grundschule ein Multifunktionsraum mitgeplant wird, den beispielsweise die Landfrauen oder der Seniorenbeirat nutzen könnten.

Um mit den Planungen für den Ganztagsbetrieb weiter zu kommen, werde die Samtgemeinde der Gemeinde einen eigenen Vorschlag in Sachen Doktorhaus und Jugendtreff machen, kündigte Holle an. Das Schreiben – zum Inhalt will Holle im Moment nichts sagen – werde zeitig rausgehen, damit sich der am 1. Oktober tagende Verwaltungsausschuss der Gemeinde damit befassen könne. Und falls keine Einigung erzielt wird? „Wir werden uns schon einigen“, meint Holle. Das Thema sei vielschichtig, doch seien sich die Vertreter von Gemeinde und Samtgemeinde einig, dass die Schule weiterentwickelt werden müsse. Für Oktober sei zusammen mit der Schulleitung die Besichtigung einer Grundschule geplant, die den Wandel zum Ganztagsbetrieb bereits hinter sich habe.