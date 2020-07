Künstlerin Telly van der Smissen hat unter anderem mit Amelie diesen Stromkasten in Borgfeld bemalt. (CARMEN JASPERSEN)

Unter dem Motto Bunt statt Grau bekommen Borgfelds Stromkästen in den kommenden Wochen ein neues Gesicht. Telly van der Smissen streift mit Schülerinnen und Schülern der Borgfelder Grundschule gerade durch den Ortskern, um die Verteilerkästen unter die Lupe zu nehmen. Geplant ist eine Kunstmeile quer durch Borgfeld. Gemeinsam mit Finja und Amelie aus der Klasse 3c hat die iranisch-französisch-deutsche Künstlerin van der Smissen bereits vor den Sommerferien einen schmucklosen Kasten bunt bemalt. Vier weitere sollen folgen.

Vor Jaques‘ Weindepot an der Borgfelder Landstraße ist bereits ein Selbstporträt der Worpsweder Malerin Paula Modersohn-Becker zu sehen. „Wir haben die Werke von Paula im Unterricht interpretiert und nachgemalt. Die überzeugendsten Schülerinnen und Schüler dürfen sich mit ihren Werken im Ort verewigen“, erklärt van der Smissen das Projekt. Nach den Ferien soll die Werkreihe fortgesetzt werden. Vor der Boutique Ariva Mode in der Borgfelder Heerstraße soll eine Nachahmung des Gemäldes „Ein Mädchen mit Hut zwischen Birkenstämmen“ verewigt werden. In der Nähe des Obst- und Gemüsehändlers Hannig ist ein Stillleben mit Blattpflanze und Apfelsine geplant. Gegenüber der Eisdiele soll demnächst der Worpsweder Künstler Otto Modersohn mit Pfeife zu sehen sein. Und in der Borgfelder Querlandstraße werden Birkenstämme auf einen Kasten gemalt.

Gesponsert wird das Projekt von der Ortspolitik. Der Borgfelder Beirat steuert 250 Euro für die Kunstaktion aus den sogenannten Globalmitteln bei, teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe mit.