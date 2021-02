Die Grundschule Tarmstedt soll erweitert und modernisiert werden. (Hans-Henning Hasselberg)

Tarmstedt. Mit einem neuen Bebauungsplan namens „Nummer 40 Schule und Oberstufe“ will sich die Samtgemeinde Tarmstedt Zugriff auf Flächen sichern, die sie möglicherweise für die Weiterentwicklung der Grundschule braucht. Das Gebiet liegt zwischen Hauptstraße und Kleine Trift und umfasst neben den kommunalen Grundstücken von Grundschule, KGS-Oberstufe, Doktorhaus und Kindergarten Schulstraße angrenzende Flächen von vier privaten Eigentümern. Weil die Gemeinde Tarmstedt auch gleich eine Veränderungssperre beschlossen hat, sind an den Gebäuden ab sofort nur noch Unterhaltungsmaßnahmen erlaubt, jedoch keine größeren Eingriffe wie Anbauten oder Abrisse. „Das ist praktisch eine Bausperre“, erklärt Bürgermeister Wolf Vogel.

Der weitreichende Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen, hat der Verwaltungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung gefasst. Und zwar anstelle des Gemeinderates, der aus Gründen des Infektionsschutzes in diesen Pandemiezeiten nicht tagen will. Die Gemeinde komme mit dem B-Plan einem Wunsch der Samtgemeinde Tarmstedt nach, erläutert Samtgemeindebürgermeister Frank Holle. „Wir hatten den Eindruck, dass einige Bewegung auf dem Grundstücksmarkt ist. Mit dem Bebauungsplan und der Veränderungssperre können wir verhindern, dass Grundstücke, die für die Schulentwicklung wichtig sein könnten, verkauft werden.“ Denn mit dem aktuellen Beschluss habe die Gemeinde auch ein Vorkaufsrecht für die Flächen, die jetzt beplant werden sollen. Die Grundstückseigentümer seien bereits informiert worden.

Wie berichtet, verfolgen Samtgemeinde und Grundschule Tarmstedt einen ehrgeizigen Plan: Die Grundschule will am 1. August 2023 mit dem Ganztagsbetrieb beginnen. Laut Schulleiter Tim Weidenfeld müssen bis dahin eine Mensa, fünf neue Unterrichtsräume sowie etliche Differenzierungsräume geplant, finanziert und geschaffen werden. Vorgesehen sei, dass jeder der zwölf Klassenräume einen eigenen Differenzierungsraum bekommt. Durch einen Fahrstuhl solle das Gebäude komplett barrierefrei werden. „Wir sitzen einmal im Monat mit der Verwaltung zusammen“, so Weidenfeld, „um die Planungen voranzutreiben.“ Bis Ende 2021 erwarte er die Baugenehmigung, 2022 könnte gebaut werden. Der Schulleitung schwebt auch die Einrichtung einer Kooperationsklasse für Schüler mit speziellem Förderbedarf vor. Gedacht ist an eine Kooperation mit der Helga-Leinung-Schule der Lebenshilfe mit dem Ziel, dass Kinder mit und ohne Behinderung in Tarmstedt gemeinsam lernen.

„Für all dies brauchen wir Platz“, sagt Holle. Ihm sei klar, dass die Veränderungssperre eine große Einschränkung für die Hausbesitzer bedeutet. Doch die Kommune habe schnell handeln müssen. In den vergangenen Jahren seien auch in Tarmstedt die Grundstückspreise stark gestiegen, was auch die Verkaufsbereitschaft steigen lasse. „Wir wollen als Kommune nicht in einen Bieterwettkampf hineingezogen werden“, so Holle. Hier gehe es um Schulbau, also ums Gemeinwohl, „und wir sichern Flächen, auf denen unsere Nachfolger die Modernisierung der Schule umsetzen können.“

Er spielt damit auf die Tatsache an, dass sowohl seine Amtszeit als auch die von Wolf Vogel im Herbst 2021 auslaufen: Holle tritt nach 15 Jahren in Tarmstedt bei der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister nicht mehr an, und Vogel zieht sich ganz aus der Politik zurück. Ein fertiges Konzept für den Schulumbau gebe es noch nicht, doch werde längst daran gearbeitet.