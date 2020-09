Ingelore Rosenkötter und Hans Adolf Cordes mit dem Gemälde von Agnes Sander-Plump, das jetzt in Trupe zu sehen ist. (Lutz Rode)

Lilienthal. Kurz vor Toresschluss hat die aktuelle Ausstellung der Kunstschau in Trupe noch einen unerwarteten Zuwachs erhalten: Zu sehen ist dort neuerdings und noch bis zum 11. Oktober ein Geschwisterpaar, das Agnes Sander-Plump 1937 in Worpswede gemalt hat. Die frühere Bremer Senatorin Ingelore Rosenkötter hat das Gemälde der Lilienthaler Kunststiftung als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Es ist ein Bild aus Familienbesitz und zeigt Rösenkötters Mutter Melita als zehnjähriges Mädchen und ihren zwei Jahre jüngeren Bruder Hans-Werner Gerken.

Die beiden Kinder wohnten damals nur 400 Meter vom Haus der Künstlerin entfernt. Eines Tages wurden sie dort mit der Idee vorstellig, Agnes Sander-Plump könne sie doch für ein Muttertagsgeschenk porträtieren. Doch ganz so einfach lief das nicht: Auf die Frage, was denn so ein Gemälde kosten würde, soll die Malerin gesagt haben, dass die Kinder das wohl kaum bezahlen könnten. Stattdessen bot sie an, sie könnten gegen Honorar Modell sitzen. Von diesem Erlös, so ist es überliefert, kauften die Kinder dann eine Sammeltasse für den Ehrentag. Vier bis fünf Mal besuchten sie die Künstlerin, lehnten sich in den Fensterrahmen, während sie Sander-Plump draußen malte. „Zwischendurch gab‘s für die Kinder in den Pausen Weingummi als Belohnung fürs brave Stillsitzen“, weiß Rosenkötter aus Erzählungen.

Das Gemälde selbst blieb zunächst bei der Künstlerin. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es ins Elternhaus der beiden porträtierten Kinder. Man kannte sich eben auf dem Dorf und so erfuhr Gerken junior eines Tages von einer Reinemachefrau, dass sich das Bild der Geschwister noch auf dem Dachboden im Haus von Sander-Plump befindet. Und dann soll es zu einem Tauschgeschäft gekommen sein: Gegen einen Korb voller Äpfel aus dem Garten wechselte das Ölgemälde den Besitzer, später übernahm Ingelore Rosenkötters Onkel das Bild. Seit dessen Tod im Jahr 2018 verwahrt es die frühere Bremer Senatorin für ihre Mutter, die gerade 93 Jahre alt geworden ist und in einer Worpsweder Seniorenresidenz lebt. Ingelore Rosenkötter freut sich, dass das Gemälde nach all den Jahrzehnten erstmals öffentlich gezeigt wird und sie einen Beitrag zur aktuellen Ausstellung mit Werken der Malerinnen Agnes Sander-Plump und Sophie Wencke leisten kann. Der Kontakt zum Stiftungsvorsitzenden Hans Adolf Cordes kam über die frühere Radio-Bremen-Moderatorin Monika Kluth zustande, mit der Rosenkötter befreundet ist. Die SPD-Politikerin, die von 2006 bis 2011 Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und davor 18 Jahre lang als Präsidentin des Landessportbunds Bremen tätig war, verfolgt aufmerksam das Geschehen in Worpswede, wo sie aufwuchs, ehe sie mit Anfang 20 nach Bremen zog und später in die Politik einstieg. Auch die WÜMME-ZEITUNG liest sie regelmäßig, berichtet die 67-Jährige.

Kunststiftungsvorsitzender Hans Adolf Cordes freut sich über die überraschende Leihgabe, die nun einen würdigen Platz in der Ausstellung finden soll. Das Gemälde wurde extra für die Präsentation in der Kunstschau aufbereitet. In der Worpsweder Restaurationswerkstatt von Sonja Toeppe ist neue Firnis aufgetragen und auch einige kleinere Macken sind ausgebessert worden.

Seit dem 23. Mai sind in Trupe die Gemälde von Agnes Sander-Plump und Sophie Wencke zu sehen. Die Ausstellung sollte am 4. Oktober enden, sie ist jetzt aber noch um eine Woche bis zum 11. des Monats verlängert worden.