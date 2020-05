Ein Landwirt verteilt Gülle auf einem Feld. Die Düngeverordnung des Landes gibt ihm und seinen Kollegen strenge Regeln vor, um das Grundwasser zu schützen. (Philipp Schulze / dpa)

Landkreis Rotenburg. Auf den Feldern im Landkreis Rotenburg landet nach wie vor mehr Dünger als erlaubt. Wie es im aktuellen Nährstoffbericht 2018/19 der Landwirtschaftskammer heißt, wurde beim Stickstoff erneut die nach der Düngeverordnung geltende Obergrenze von 170 Kilogramm je Hektar gerissen. Im Durchschnitt waren es 174 Kilogramm, sagte Heinz Hermann Wilkens von der Landwirtschaftskammer am Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Planung. Weil mehr Gülle auf die Flächen gebracht wird als die Pflanzen aufnehmen können, landet reichlich Nitrat im Grundwasser.

Nur die Landkreise Cloppenburg und Vechta haben in Niedersachsen noch höhere Werte. Unter anderem in diesen Landkreisen mit sehr großer Tierhaltung liegt auch ein Teil des Rotenburger Problems. Laut Wilkens würden nämlich „enorme Mengen an hochkonzentriertem Geflügelkot in den Landkreis Rotenburg gebracht“. Ohne diese Importe, die sich die Abnehmer gut bezahlen ließen, sähe die Bilanz in der Region viel besser aus, so Wilkens. Er gab zu bedenken, dass das Düngerecht mittlerweile fast so kompliziert sei wie das Steuerrecht, weshalb er den Landwirten eindringlich ans Herz legte: „Lassen sie sich beraten, beraten, beraten.“

Torsten Lühring von der Kreisverwaltung fragte, wie es denn überhaupt sein könne, dass in einzelnen Landkreisen so viel Gülle anfalle, dass diese exportiert werden müsse, weil die eigenen Flächen nicht ausreichten. Schließlich würden Ställe doch nur genehmigt, wenn die Flächen nachgewiesen würden. Landwirtschaftskammer-Mann Wilkens gab ihm Recht: „Das dürfte es nicht geben.“ Er empfahl eine engere Zusammenarbeit der Bauämter der Landkreise mit der Güllebehörde.

Der SPD-Abgeordnete Volker Kullik konnte darüber nur den Kopf schütteln: „Das System ist doch krank.“ Die hohe Belastung der Böden mit Stickstoff und Phosphor betrachte er mit großer Sorge: „Das lässt sich nicht aus dem Grundwasser zurückholen.“

Ulrike Jungemann vom Landkreis berichtete von mehreren Projekten zur Senkung der Nährstoffbelastung der Böden. Es gebe vielversprechende Feldversuche, bei denen es gelungen sei, den Düngereinsatz um 20 Prozent zu senken, ohne dass der Ertrag zurückgehe. Zudem liefen vom Land Niedersachsen geförderte Versuche, bei Biogasanlagen Mais teilweise durch Gülle zu ersetzen.