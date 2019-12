In der winzigen Kneipen-Küche von Kornelia Staffeldt wird heute gekocht. Ungarische Gulasch-Suppe steht auf der Speisekarte. (CARMEN JASPERSEN)

Dichter Wasserdampf steigt auf, zieht durch das Küchenfenster der Blocklander Pusta-Stube und in dichten Schwaden weiter über die Wümme. In der winzigen Kneipen-Küche von Kornelia Staffeldt wird heute gekocht. Ungarische Gulasch-Suppe steht auf der Speisekarte, zubereitet nach einem uralten Familienrezept. Staffeldt macht daraus kein großes Geheimnis. Sie lässt sich beim Kochen über die Schulter schauen und drückt uns später ein Rezept für vier bis sechs Personen in die Hand. „Zum Nachkochen für die Silvester-Party“, sagt sie. Gute Idee.

Überliefert wurde das Rezept von den weltberühmten Trapezkünstlern Therese und Janos Hergott – Kornelia Staffeldts Eltern. Mit der Hochseiltruppe „Seven Hungarias“ tourten sie in den 1960er-Jahren mit dem ungarischen Staatszirkus durch die ganze Welt. „Der Legende nach wurde in dieser Zeit aber nur selten Gulaschsuppe vor dem Zirkuswagen gekocht“, berichtet Staffeldt, während sie Gemüsezwiebeln pellt. „Zu dieser Zeit wohnten meine Eltern meistens in Hotels.“ Das Artisten-Paar traf Sänger wie Frank Sinatra in New York, Revolutionär Ho Chi Minh in Vietnam und Revolutionsheld Che Guevara auf Kuba. Erst als sich Therese und Janos Hergott 1973 im Blockland niederließen, wurde wieder selbst gekocht.

„Gulaschsuppe ist in Ungarn so ein typisches Alltagsessen, so wie Spaghetti in Italien. Traditionell wird sie natürlich draußen am Lagerfeuer zubereitet“, erzählt Staffeldt, während sie am Herd die lodernden Gasflammen hochdreht. Zartes, fein geschnittenes Schweinefleisch fällt auf glasig angedünstete Zwiebeln. Ihre Großmutter habe das Rezept an die Eltern weitergegeben, erzählt Kornelia Staffeldt weiter. Die Großmutter hatte in den 1950er-Jahren einen der größten reisenden Zirkusse in Ungarn. Die Köchin gibt Tomatenmark zum Fleisch. Paprikagewürz landet im Topf neben vier duftenden Knoblauchzehen. Das vorgeschnibbelte Suppengemüse und eine extra Portion Möhren kommen samt Paprika und Rosenkohl dazu. Schließlich gießt die Köchin in Wasser eingelegte Kartoffelwürfel zum Fleisch. Die darin gelöste Stärke bindet die Suppe. Es dampft, Staffeldt öffnet das Fenster. Abgelöscht wird mit Rinderbrühe. Über vier Stunden lang hat die Brühe bei leichter Hitze geköchelt, „währenddessen wurde das Rindfleisch sanft vom Knochen gelöst“, erklärt die Köchin. Die abgeseihte Brühe kommt nun zum Gulasch dazu. Alles muss etwa eine Stunde lang köcheln. Abgelöscht wird mit Rotwein. „Mindestens einen Tag lang sollte alles durchziehen. Das ist das ganze Geheimnis“, flüstert die Köchin und lächelt.

Ein tannengrüner Bollerofen heizt die gemütliche Kult-Kneipe ein. Wer sich neben dem Ofen am Süßigkeiten-Tresen vorbeidrängelt, an Gläsern mit Mäusespeck, Zucker-Muscheln und Brause-Lollies vorbei, landet automatisch in der klitzekleinen Küche. Auf zwei mal vier Metern wird hier mehrmals in der Woche groß gekocht. In Einbauschränken verstecken sich unzählige Küchenutensilien hinter Gelsenkirchener Barock-Furnier. Staffeldt hat seit Jahrzehnten nichts verändert. Die Pusta-Stube steht unter Bestandsschutz. Zeitgleich mit der Kneipengründung wurde die Bremer Uni gebaut, berichtet die Köchin. Generationen von Studenten hätten hier schon zu Mittag gegessen. „In den 70er-Jahren standen oft 200 Fahrräder vor der Kneipe, und meine Mutter hat Tag und Nacht diese Gulaschsuppe gekocht. Es gab ja noch keine Mensa.“ Inzwischen seien die Studenten von damals längst pensioniert. „Und kommen immer noch.“ Die Suppe läuft seit Jahrzehnten auf der Speisekarte. „Früher war das Blockland ja sehr spießbürgerlich, die Kneipe war anders, hier gab es scharfe Suppe – nicht nur Bratkartoffeln“, scherzt Staffeldt. Schauspieler Moritz Bleibtreu habe die Suppe schon probiert, sie sei das Lieblingsgericht des Wirtschaftsexperten Rudolf Hickel und unzähliger „3 nach 9“-Promis. Auch der legendäre Studentenführer Rudi Dutschke und der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher hätten bereits in der Pusta-Stube gegessen – „aber ob das jetzt Gulasch-Suppe war?“, da ist sich Kornelia Staffeldt nicht mehr so sicher.

Das Rezept:

Zutaten für vier bis sechs Personen

300 Gramm Schweinegulasch, zwei große Zwiebeln, zwei Esslöffel Tomatenmark, je ein Esslöffel Paprikapulver edelsüß und rosenscharf, vier Knoblauchzehen, 300 Gramm Kartoffeln, in kleine Würfel geschnitten (in kaltem Wasser quellen lassen – Kartoffeln werden später samt Wasser hinzugefügt), 300 Gramm Möhren, zwei rote Paprikaschoten, Gemüse der Saison - hier Rosenkohl, ein Bund Suppengrün, selbstgemachte Rinderbrühe, ein Schuss Rotwein, Salz und Pfeffer.

