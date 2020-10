Die mehrmonatige Vakanz an der Spitze des Osterholzer Gesundheitsamts soll Anfang des kommenden Jahres enden. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Boris Friege, langjähriger Leiter des Gesundheitsamts der Segeberger Kreisverwaltung, soll neuer Leiter des Osterholzer Gesundheitsamts werden. Das teilte Landrat Bernd Lütjen am Ende der jüngsten Kreistagssitzung mit. Der Internist, Anästhesist und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen soll Lütjen zufolge Anfang kommenden Jahres den Platz von Nicole Sambruno Spannhoff einnehmen, die nach fünfeinhalb Jahren Anfang Mai ins Gesundheitsministerium nach Hannover gewechselt war. Seither führt Spannhoffs Stellvertreterin Judith Dannenbaum das Osterholzer Gesundheitsamt kommissarisch.

Wenn es nach der Osterholzer Kreisverwaltung geht, wechselt der Amtsarzt aus Schleswig-Holstein bereits zum 1. Januar 2021 an die Heimstraße nach Osterholz-Scharmbeck. „Es sind noch ein paar Dinge wegen der Kündigungsfristen zu klären“, erklärt Dezernentin Heike Schumacher auf Nachfrage. Friege, der zeitweilig auch ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Segeberg war, war seit Mai 2009 im dortigen Gesundheitsamt tätig. Er wurde dem Landkreis Osterholz über eine Hamburger Headhunting-Agentur vermittelt. Fach- und Führungskräfte im öffentlichen Gesundheitsdienst sind schwer zu finden: Bis zu Spannhoffs Amtsantritt hatte es zuvor eine 17-monatige Vakanz gegeben.

Stundenzahlen erhöht

So ist Schumacher erfreut, dass die Wiederbesetzung dieses Mal schneller klappt. Die 32 Beschäftigten hätten seit Corona besonders viel zu tun. Zwar wurde das Gesundheitsamt auch von anderen Verwaltungsteilen unterstützt, doch inzwischen sind die meisten Beschäftigten zu ihren eigentlichen Aufgaben zurückgekehrt. Die Lockerungen sowie erhöhte Stundenkontingente machten es möglich. „Fast alle Beschäftigten im Gesundheitsamt haben seit dem Frühjahr ihre Stundenzahlen bis auf Weiteres erhöht“, erläutert Schumacher. So kam ein Äquivalent von vier Vollzeitstellen heraus. Das sei vorteilhaft, denn so entfiel allerhand Einarbeitungszeit.

Inzwischen sei in der Verwaltung ein wenig Normalität zurück, erklärt die Dezernentin. Die Schuleingangsuntersuchungen für 2021 seien beispielsweise turnusgemäß angelaufen. „Wir fahren aber weiter auf Sicht“, setzt Schumacher hinzu. Die Verwaltung will das medizinische Fachpersonal im Gesundheitsamt vorübergehend weiter aufstocken. Momentan läuft eine Ausschreibung für mehrere Stellen im sogenannten Fallmanagement, in der Kontaktnachverfolgung und der Bürgerberatung. Die Jobs sind zunächst auf ein Jahr befristet und die Dezernentin sagt, sie sei zuversichtlich, eine Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt hinzubekommen. Je nach Stundenzahl soll es sich um eine Verstärkung von mindestens zwei Vollzeitstellen handeln.

Wie teuer Personal- und Stunden-Aufstockung im Gesundheitsamt letztlich genau sind, lässt sich laut Dezernentin nicht genau beziffern. Zwar hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung außerplanmäßige Mehrausgaben von 700 000 Euro bei den Personalkosten bewilligt. Das aber habe nicht allein mit Corona und dem Gesundheitsamt, sondern der gesamten Verwaltung zu tun, betont Schumacher. „Wir haben zum Beispiel eine Rufbereitschaft an Wochenenden eingerichtet, und es gab auch einen erhöhten Beihilfeaufwand“, erläutert die Vizechefin der Kreisverwaltung, die zugleich den Corona-Krisenstab leitet. Finanziert wird der Mehrbedarf aus den Schlüsselzuweisungen des Landes für 2019, die höher als erwartet ausgefallen sind.

Falls sich der Dienstbeginn des neuen Amtsleiters um einige Monate verzögern sollte, ist Schumacher nicht bange. „Die Herbst- und Wintermonate werden eine Herausforderung, das ist total klar.“ Aber die Behörde habe viel gelernt. An ihrer Aussage zum Weggang der bisherigen Amtsleiterin Spannhoff hält Schumacher auch fünf Monate danach fest: „Der Landkreis ist aktuell weiterhin gut aufgestellt, um die Corona-Pandemie zu managen.“

„Geld allein ist nicht entscheidend“

Heike Schumacher findet es wenig überraschend, dass der Marburger Bund Niedersachsen Anfang September das Fehlen von Amtsärzten angeprangert und erneut eine bessere Bezahlung gefordert hat. In Kliniken, so hatte die Standesvertretung moniert, verdiene ein Mediziner monatlich 1000 bis 1500 Euro mehr als im öffentlichen Dienst. Die Dezernentin bestreitet nicht, dass im öffentlichen Gesundheitswesen schlechter gezahlt wird und dass Amtsleitungen vielerorts gesucht werden. Aber, so Schumacher, die Arbeitsbedingungen seien im Klinikalltag eben auch andere. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe das Gesundheitsamt die Nase vorn.

Es sei eine andere Arbeit als das Behandeln oder Operieren, räumt Schumacher ein. Sie glaubt: Wenn amtsärztliche Aufgaben während der Mediziner-Ausbildung etwa durch Praktika bekannter gemacht würden, gäbe es auch mehr Interessenten. „Man kann hier in der Prävention viel voranbringen und gestalten.“ Und schlecht gezahlt werde in den Gesundheitsbehörden auch nicht. „Ich glaube nicht, dass das Finanzielle den Ausschlag gibt. Man muss diese Tätigkeit eben wollen.“ Dann sei es eine sehr befriedigende Aufgabe.

Aufmerksam hat die Erste Kreisrätin aktuelle Ankündigungen aus Berlin vernommen, in den Gesundheitsämtern der fast 400 Landkreise sollten bis Ende 2022 rund 5000 neue unbefristete Vollzeitstellen geschaffen werden, davon mindestens 1500 bis Ende 2021. Das geplante Hilfspaket umfasse auch Investitionen in Gebäude und Digitalisierung. Behauptungen, es sei in der Vergangenheit Fach- und Verwaltungspersonal in den Gesundheitsbehörden abgebaut worden, lässt Heike Schumacher für den Landkreis Osterholz nicht gelten: „Wir sind mit den Aufgaben gewachsen und haben natürlich nachgesteuert“, betont die Dezernatsleiterin. 2007 habe das Amt 15 Vollzeitstellen gehabt. Zu Beginn dieses Jahres standen 24,5 im Stellenplan.

Starke Strukturen

Im Moment habe sie den Eindruck, die Gesundheitsämter seien „die Sorgenkinder der Nation“, sagt Schumacher. „Da sollten wir die Kirche im Dorf lassen.“ Sie kenne etliche Kreise, die einen generellen Personalmangel im öffentlichen Gesundheitsdienst weit von sich weisen würden. Klar sei aber: „Man kann für eine Pandemie nicht permanentes Personal vorhalten.“ Natürlich würde der Landkreis versuchen, etwaige Mittel zu nutzen. Doch auch bei der Digitaltechnik sei man in Osterholz „gut aufgestellt, wie es sich gehört“.

Eine Pandemie, findet Schumacher, sei kein guter Zeitpunkt für Experimente oder die Ad-hoc-Einführung neuer Prozesse. Gerade Corona habe die Stärke der kommunalen Strukturen gezeigt: „Wir können auf die regionale Situation gut reagieren und sind in kürzester Zeit handlungsfähig.“