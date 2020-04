Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: So wie 2019 wird in diesem Sommer auf Gut Sandbeck nicht gefeiert. Das Open-Air-Festival ist abgesagt. (FR)

Landkreis Osterholz. Der Verein für musikalische Nachwuchsförderung OHZ hat das diesjährige Gut-Sandbeck-Open-Air-Festival abgesagt. Die Benefiz-Veranstaltung war für 31. Juli und 1. August geplant. Das hat der Vorsitzende des Vereins, Georg Mikschl, der Redaktion mitgeteilt.

Das Konzert könne nicht stattfinden, weil die im Zusammenhang mit der Corona-Krise erforderlichen Maßnahmen zur gesundheitlichen Sicherung aus aktueller Sicht nicht erbracht werden könnten. Die Aktiven im Verein würden auch keine Möglichkeit sehen, das Festival auf einen anderen Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. Somit werde sich die Planung auf das kommende Jahr konzentrieren. Ein Termin steht auch schon fest: Der Konzertreigen soll am ersten Augustwochenende, Freitag und Sonnabend, 6. und 7. August 2021, stattfinden. Bereits erworbene Tickets können zurückgegeben oder für das nächste Jahr gutgeschrieben werden, bietet der Vorsitzende Georg Mikschl im Namen des Vereins an.

„Der Verein bedauert diese Entwicklung sehr, hat aber einstimmig entschieden, dem Schutz von Besuchern, Musikern und allen anderen Beteiligten absoluten Vorrang einzuräumen“, heißt es in der Mitteilung.

„Nun hoffen die Nachwuchsförderer, dass wenigstens das für den Scharmbecker Herbstmarkt geplante Kindermusikfest von möglichen gelockerten Beschränkungen umsetzbar ist.“ Der traditionsreiche Markt findet im September in Osterholz-Scharmbeck statt. Georg Mikschl und seine Mitstreiter blicken nach vorn: „Da durch den Ausfall des Festivals in diesem Jahr die Erlöse ausbleiben, muss zur Finanzierung der Fördertätigkeit verstärkt auf die Unterstützung von Sponsoren hingearbeitet werden.“ Der Verein wünscht „allen Freunden ein gutes Überstehen der Krise und freut sich auf ein Wiedersehen auf dem Gut Sandbeck Open Air 2021 bei bester Gesundheit“.

Der Förderverein hat unter anderem das Ziel, mit Festival-Einnahmen junge Bands und Künstler zu fördern. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Musikinstrumente angeschafft und Workshops angeboten. Vocal-Coaching-Angebote, Mitmachkonzerte und Verbesserungen für einen Übungsraum im Keller des Kulturzentrums am Kleinbahnhof gehörten ebenso zum Förderangebot. Weitere Infos unter www.gsoair.de.