Die Schroeterschule in Lilienthal soll neu errichtet werden. Diese Empfehlung richtet der Bildungsausschuss an den Gemeinderat. Er soll im Februar abschließend entscheiden. (CARMEN JASPERSEN)

Sieh an, eine Entscheidung. Der Lilienthaler Bildungsausschuss legt sich fest und votiert für den Neubau der Schroeterschule. Damit könnte die zähe Auseinandersetzung über das Für und Wider von Neubau oder Sanierung ein Ende haben und die Schullandschaft in der sich verändernden Gemeinde weiter modernisiert werden. Gewiss muss die Debatte damit nicht abgeschlossen sein. Es gab ja auch gute Argumente, die für eine Sanierung sprachen. Und ob die Rechnung auch aufgeht, die den Neubau auf lange Sicht als wirtschaftlicher einstuft als eine Sanierung, muss sich erst noch zeigen. Die Erfahrung lehrt schließlich, dass derartige Investitionsprojekte auf dem Weg der Planung und Umsetzung schnell sehr viel teurer werden können, als man sich das am Anfang gedacht hat.

Das wäre dann auch ein Anlass, den Beschluss dieser Woche noch einmal hervorzuholen und zum Fehler zu erklären. Auch dafür gibt es Beispiele aus der Vergangenheit. Die Schließung der Grundschulen in den Lilienthaler Dörfern vor einigen Jahren müssen selbst Ratspolitiker, die mit dem Entscheidungsprozess gar nichts zu tun hatten, noch heute rechtfertigen. Und auch den Bau der Straßenbahn möchten manche Lilienthaler fünfeinhalb Jahre nach der Eröffnung der Linie-4-Verlängerung noch rückgängig machen. Womöglich waren es diese Erfahrungen, die die Ratsleute von heute bei der Entscheidung zur Schroeterschule so vorsichtig gemacht haben. Zumal es um eine Investition von mehreren Millionen Euro geht, die sich die Gemeinde in ihrer schwierigen finanziellen Lage eigentlich gar nicht leisten kann.

Ihrer Verantwortung zum sorgsamen Umgang mit den Ressourcen sind die Ratsleute mit ihren langen Diskussionen und dem Einholen von Gutachten gerecht geworden. Erst die Zeit wird zeigen, ob sie das richtige Ergebnis erzielt haben. Man darf aber auch nicht ständig Angst vorm Fehlermachen haben. Daher ist es gut, dass nun eine Entscheidung da ist, auf deren Grundlage die Arbeit weitergehen kann. Der Schulort Lilienthal braucht schließlich eine verlässliche Perspektive, gerade weil die Bildungsqualität einer der Standortfaktoren der Gemeinde ist.