Das Ausbringen von Gülle gilt als zentraler Faktor, wenn es um Grundwasserbelastungen geht. Ein Gutachten kritisiert den Zustand des Messstellennetzes. (Philipp Schulze/DPA)

Landkreis Osterholz. Das Landvolk Niedersachsen sieht sich in seiner Kritik an dem Messstellennetz zur Beurteilung der Grundwasserqualität bestärkt. Ein Gutachten, das 23 Landvolkverbände aus Niedersachsen bei dem Büro Hydor Consult aus Berlin zum Zustand des Grundwasser-Messstellennetzes in Auftrag gegeben haben, bescheinigt erhebliche Mängel an den Messstellen. In dem Papier werden weitere Zweifel am Prüfkonzept zur Grundwasserqualität in Niedersachsen geäußert. Das Landvolk hat die Ergebnisse, die auch in der Region zu roten Flächen geführt haben, schon länger kritisiert. Daraus resultieren konkrete Einschränkungen beim Ausbringen von Dünger. Das gesamte Netz werde als wenig repräsentativ eingestuft und eigne sich somit nicht zur Festlegung der sogenannten roten Gebiete, erklärt das Landvolk Osterholz nun in einer Pressemitteilung.

Über 600 Messstellen überprüft

„Das Gutachten hat unsere Befürchtungen leider bestätigt: Die Grundwasser-Messstellen liefern in ihrem derzeitigen Zustand keine verlässlichen Ergebnisse“, fasst der Osterholzer Landvolk-Vorsitzende Stephan Warnken zusammen. „Wir fordern hier eine deutliche Nachbesserung von den Landesbehörden", so Warnken weiter. Die jetzige Datengrundlage für die Ausweisung der roten Gebiete mit ihren erheblichen Bewirtschaftungseinschränkungen für die Landwirte sei absolut unzureichend. Das müsse korrigiert werden. Das Landvolk will die Gebietsausweisung gerichtlich überprüfen lassen. Dafür liefere das Gutachten gute Argumente.

648 Messstellen wurden laut Gutachten auf ihre Qualität überprüft. Parallel dazu hat sich Hydor Consult nach eigenen Angaben die auf Grundlage dieser Messstellen beruhende Zustandsbeschreibung der Grundwasserkörper nach EU-Recht angeschaut. 190 der 648 überprüften Messstellen wiesen demnach gravierende Mängel auf, beispielsweise in den bautechnischen Anforderungen. Bei weiteren 194 Messstellen wurden dem Gutachten nach geringe Mängel gefunden. In 264 Fällen sei die Dokumentation der Ausbaupläne der Messstellen für eine Bewertung unzureichend. Die Gutachter kommen zu dem Schluss: Belastbare Aussagen zur Nitratbelastung dieser Messstellen sind nicht möglich. Das gelte auch bei einigen Brunnen im Landkreis Osterholz.

Auf Nachfrage teilt die Kreisverwaltung mit, sie sei für die Messstellen nicht zuständig. Die würden vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) errichtet und verwaltet. Die Pressestelle dort will auch nichts dazu sagen und verweist auf das Landesministerium in Hannover – wegen der politischen Relevanz. Man sei in Punkten nicht so weit von den Forderungen entfernt, erklärt ein Pressesprecher. Die Landesregierung habe ja bereits beschlossen, die Messstellen zu prüfen und sich die Kartierung noch mal anzuschauen. Niedersachsen präferiere zudem auch das Verursacherprinzip, das in die Düngeverordnung eingeflossen sei. Es ist auch eine Forderung der Landwirte. Ziel ist es, keine Betriebe mit Auflagen zu belegen, die nicht an der Belastung schuld seien. Dabei geht es aber nicht nur um die Messungen an sich. Denn Grundwasser ist in Bewegung, Ausbringungen bleiben nicht an Ort und Stelle. In einer früheren Pressemitteilung des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums wird festgestellt, dass „die durch Bund und Länder zu erarbeitende Verwaltungsvorschrift, sozusagen die Methodik der Umsetzung, erst zum 1. Januar 2021 vorliegen und umgesetzt sein“ muss. Dies bedeute drei Monate mehr Zeit, um die Ausweisung und Binnendifferenzierung der „Roten Gebiete“ mit der nötigen Sorgfalt vorzunehmen. Ende des Jahres dürften laut Presseabteilung Ergebnisse vorliegen.

Das Gutachten hat deshalb 41 Grundwasserkörper hinsichtlich ihres Zuschnittes mit den zugehörigen Typflächen/Teilräumen analysiert. Hydor kommt zu dem Ergebnis, dass die geringe Dichte der Messstellen in den Grundwasserkörpern nicht repräsentativ ist. Die ausgewiesenen Messstellen bildeten nicht die reale Landnutzung ab. Das unterirdische Fließverhalten des Grundwassers werde zudem bei der Abgrenzung der Grundwasserkörper nicht ausreichend beachtet, heißt es weiter.

Niedersachsen sei schon relativ weit, räumt Stephan Warnken ein. Es sei aber enttäuschend, wenn die Landwirtschaft die Sache in die Hand nehmen müsse. „Das ist schade. Es wäre besser gewesen, der Staat hätte es gemacht“, meint Warnken. Das Gutachten sei vor einem Jahr in Auftrag gegeben worden. Das habe die Politik in Niedersachsen wohl etwas in Zugzwang gebracht.

Das Landvolk will laut eigener Aussage seine Kritik gegenüber Umweltminister Olaf Lies und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast sowie dem NLWKN als zuständiger Fachbehörde gern erläutern. „Wir Landwirte sind absolut für Gewässerschutz. Aber die dafür vorgesehenen Maßnahmen müssen auch tauglich und wissenschaftlich fundiert sein“, betont Stephan Warnken. Und: „Wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir mit den verordneten Maßnahmen auch tatsächlich einen nachweisbaren Beitrag zum Schutz des Grundwassers leisten."