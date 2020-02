Insgesamt 17 Vereine und Einrichtungen kamen in den Genuss von Spendengeldern aus der Soziallotterie der Volks- und Raiffeisenbanken. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz/Rotenburg. Gute Stimmung herrschte im Öffentlichkeitsraum der Volksbank Osterholz Bremervörde an der Marktstraße. Vertreter von Vereinen und Einrichtungen, denen im vergangenen Jahr eine Spende des Geldhauses zuteil geworden war, waren dort zum Spenden-Neujahrsempfang zusammengekommen. Die Zuwendungen stammen aus der Soziallotterie der Volks- und Raiffeisenbanken.

Marketing-Mitarbeiterin Birgit Asmann und Marketingleiter Jens Themsen informierten die Gäste detailliert, wofür die Gelder eingesetzt worden sind. Die Fördersummen betrugen zwischen 500 und 1500 Euro. In diesem Fall sind in der Region Osterholz-Scharmbeck, Neuenkirchen, Lilienthal, Grasberg und Hambergen insgesamt 13 200 Euro ausgeschüttet worden.

Für die Aktiven beim SV Aschwarden gab es 500 Euro als Zuschuss für die Anschaffung neuer Trainingsanzüge für die Kinder- und Jugend-Fußballmannschaft. „Wenn alle den gleichen Anzug haben, können sich die Spieler leichter mit dem Sport und der Mannschaft identifizieren“, sagte Trainer Lars Hollmann vom Sportverein. Beobachtet hat er eine hohe Motivation seiner Fußballer. „Manche ließen sich aus 20 Kilometern Entfernung heranfahren, um zu trainieren und zu spielen.“ Drei seiner Spieler hätten es sogar in die Landkreis-Auswahl geschafft, freute sich Hollmann.

Auch andere Vereine benötigten Trainingsanzüge. So empfing der RV „Vorwärts“ Neuenkirchen eine Unterstützung von 750 Euro für Anzüge für die Hallenradsportmannschaft. An den Schützenverein Oldendorf gingen 1500 Euro für Sweatjacken. Die stachen Trainer Hollmann so sehr ins Auge, dass er sich bei der Trägerin Kira Suhling von den Schützen über das „wie“ und „von wem“ erkundigte. 500 Euro flossen nach Freißenbüttel. Laut Ortsvorsteher Martin Kock geht diese Summe an das Team „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Zuschuss diene der Anschaffung neuer Technik, speziell eines Whiteboards, für das Dorfgemeinschaftshaus. Damit werde der entsprechende Raum attraktiver, so Kock.

17 Vereine und Einrichtungen bedacht

Insgesamt 17 Vereine und Einrichtungen sind laut Marketingleiter Themsen in den Genuss der Zuwendungen gekommen. Das Spektrum reicht vom MGV „Frohsinn“ Sandhausen über die Biologische Station (BioS) Osterholz und den Nabu Hambergen bis hin zu den Heimatfreunden Neuenkirchen. Dabei gab es von den BioS-Mitarbeiterinen für jeden Teilnehmer eine Karte mit einer Sumpfohreule. Die BioS hat unter anderem das Projekt Eulenschutz auf den Weg gebracht.

Entschieden haben darüber die Regionalbeiräte der Mitglieder. Dazu erklärte Themsen noch einmal das Prinzip des Gewinnsparens: Mit fünf Euro im Monat könne jeder ab 18 Jahren mitmachen. Davon werden vier Euro gespart, und ein Euro ist für das Los beziehungsweise die Lotterie. Der Marketingleiter verwies darauf, dass 2019 der Losbestand in seinem Hause um 2000 Lose und damit auf mehr als 40 000 gestiegen sei. Dadurch sei ein Reinertrag von 108 000 Euro erzielt worden, so Themsen. Damit konnten nach seinen Worten 114 Einrichtungen, Vereine und Gruppen in Bremervörde, Gnarrenburg, in der Samtgemeinde Geestequelle und im Landkreis Osterholz bedacht werden.

Die meisten Förderungen sind schon 2019 abgewickelt worden. Den Abschluss bildeten nun die Spenden-Neujahrsempfänge jeweils für den Landkreis Osterholz und einer für Bremervörde. Laut des Marketingleiters können die begünstigten Vereine und Einrichtungen alle drei Jahre einen Antrag auf einen Zuschuss stellen. „Bezuschusst werden aber keine Baumaßnahmen oder Personalkosten“, stellte Themsen klar.