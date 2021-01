Lilienthal. Immer noch Lockdown und kein Ende in Sicht. Viele Gewerbetreibende stehen nach den monatelangen Einschränkungen mit dem Rücken zur Wand. Wie ernst die Lage ist, haben Mitglieder der Kaufleutegenossenschaft Lilienthal Live der WÜMME-ZEITUNG in einer Videokonferenz verdeutlicht. Demnach geht es nicht allen schlecht, aber vielen. Damit es nicht noch schlimmer wird, fordern die Geschäftstreibenden die Politik vor dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag auf, die Beschränkungen zurückzufahren. Und sie wünschen sich die Treue ihrer Kunden. Die Botschaft: Kauft lokal!

Für Pessimismus ist Anke Haar normalerweise nicht zu haben. Mittlerweile beginnt aber auch die Inhaberin zweier Geschäfte für Haushalts- sowie für Spielwaren, sich Gedanken zu machen. „Die Stimmung im Einzelhandel sinkt von Woche zu Woche“, sagt Haar. Und die Perspektive einer Lockdown-Verlängerung bis Ostern mache ihr geradezu Angst. Natürlich sei sie bislang irgendwie durch die Krise gekommen. Das Weihnachtsgeschäft, das für ihre Läden eine große Rolle spiele, sei in Ordnung gewesen. Viele Kunden hätten die Einkäufe auf den Oktober und November vorgezogen, auch einige Neukunden habe sie begrüßen können. Mit dem 16. Dezember und dem Inkrafttreten strengerer Corona-Regeln sei es aber „wie abgeschnitten“. Jetzt biete sie einen Notdienst von täglich vier Stunden, Kunden könnten telefonisch oder per E-Mail bestellen und die Waren dann abholen.

Auch Blumenhändlerin Anja Behrens kann ihr Geschäft „Moorflowers“ derzeit nicht öffnen. Blumen bekommt man nur auf Bestellung, um sie dann abzuholen. Die Umsätze sind zurückgegangen, da ihr die Laufkundschaft fehlt, sagt Behrens. Allerdings machen ihr zwei Aspekte Hoffnung: Da in dem kleinen Betrieb außer ihr noch ihre Mutter und eine weitere Mitarbeiterin arbeiten, seien die Grundkosten überschaubar. „Außerdem haben wir den Vorteil, ein Produkt anzubieten, das über Amazon nicht so gut ankommt.“ Die Kunden seien treu und überbrächten auch mal Lob. Das gebe Kraft.



Beim Stichwort Amazon sehen viele Einzelhändler mittlerweile rot. Der Onlineriese profitiert von den geschlossenen Geschäften in den Ortszentren und kann seine Marktposition so noch weiter ausbauen. Die Errichtung eines neuen Lagers in Achim im Landkreis Verden verschlechtere die Lage der örtlichen Händler noch weiter, prophezeit der Lilienthaler Bekleidungshändler Carsten Meyer. Und die Arbeitsplätze, die dort entstehen, könnten den Arbeitsplatzverlust im örtlichen Handel nicht ausgleichen: „Beschäftigungspolitisch ist das eine Katastrophe.“

Meyer ist Inhaber des Geschäfts „Platzhirsch“ im Lilienthaler Ortskern. Auch er kennt treue Kunden. Er kann sie wegen des Lockdown derzeit aber nicht begrüßen. Und das sei gerade in der Bekleidungsbranche ein Problem: „Wir bieten eine Ware, die so verderblich ist wie Gemüse.“ Die Lager seien voll, und täglich riefen weitere Lieferanten an, um zu fragen, wann sie denn liefern dürften. Der Aufbau eines Onlineshops sei keine Option: „Wir leben von der Beratung“, sagt Meyer. Die Kunden kämen mitunter aus Bremen, um bei ihm einzukaufen. Seiner Meinung nach wäre das auch in Corona-Zeiten möglich. Er habe ein Hygienekonzept erstellt, das einen risikofreien Einkauf ermöglichen würde. Wichtig sei ihm nun, dass der Handel vor Ort wieder öffnen könne. Und dass die Kundinnen und Kunden sich bewusst machten, wie wichtig die Unterstützung der lokalen Einzelhändler sei: „Man sollte bei jeder Amazon-Bestellung darüber nachdenken, was man damit anrichtet.“



Hygienekonzepte gibt es auch in der Gastronomie. Carsten Rohdenburg steckt als Chef eines Gasthauses in Trupermoor und als regionaler Vorsitzender des Branchenverbandes Dehoga mittendrin. Die Lage sei schlecht, sagt Rohdenburg, und das trotz der staatlichen Unterstützung. Viele seiner Kollegen müssten sich verschulden und seien mit der Geduld am Ende. Häuser, die von Veranstaltungen leben, hätten seit März vergangenen Jahres keine Umsätze machen können. Der Gastronom hofft nun, bis Ende März wieder öffnen zu können, geht aber davon aus, das es einige nicht schaffen werden, die Krise zu überstehen. Manche Prognose, so Rohdenburg, sieht die Hälfte seiner Kollegen in Gefahr.

Dabei ist Gastronomie nicht gleich Gastronomie: Bernd Lindemann, Betreiber des Schnellrestaurants am Markt, zum Beispiel kommt nach eigenen Angaben bislang recht gut durch die Krise. Die Folgen der Pandemie habe er vor allem in Form von Lieferschwierigkeiten zu spüren bekommen. So seien zwischenzeitlich mal Pommes frites knapp geworden. Lindemanns Vorteil in dieser Pandemie-Zeit: Das Außer-Haus-Geschäft ist eines seiner Standbeine.

Dieses Standbein ist auch bei Holger Sudmann wichtiger geworden. Sein Fleischereibetrieb an der Falkenberger Landstraße verkauft in den vergangenen Monaten erheblich mehr Mittagstischgerichte als vor der Krise. Möglicherweise haben auch die geschlossenen Restaurants dazu geführt, dass sich mehr Menschen als vorher selbst versorgen. Das Geschäft ist offen, mitunter müssen die Kunden vor der Tür warten. Weggefallen ist der für seinen Betrieb sehr wichtige Partyservice, da infolge der Kontaktbeschränkungen viele Feiern ausfallen. „Der Mittagstisch läuft unheimlich gut“, sagt Sudmann, „er fängt aber die Einnahmerückgänge beim Partyservice nicht auf.“



Uwe Hansmann darf ebenfalls öffnen. Er betreibt in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck mehrere Apotheken. Sie haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen und sind daher von den Schließungen nicht betroffen. Die Pflicht zum Maskentragen habe das Geschäft in diesem Bereich angekurbelt, Hansmann gibt aber zu bedenken, dass andere Bereiche dafür schlechter liefen: Antibiotika, Sonnenschutz und Läusemittel würde er derzeit kaum noch verkaufen. Auch dies eine Folge der Verhaltensänderungen der Menschen.

Läusemittel gibt es bei Gunda Gefken nicht, die Betreiberin des „Futterhaus“ hat aber auch mit Tieren zu tun. Damit es Katze, Hund und den anderen gut geht, kann sie ihr Geschäft offen halten, da sich Tierhalter mit Tierbedarf versorgen müssen. „Wir können nicht jammern“, sagt Gefken. Sie sieht aber auch die Belastung für die Kunden und infolgedessen auch fürs Personal, das den Unmut über die Lage durchaus zu spüren bekomme. Menschen, die aus Gründen des Selbstschutzes nicht in ihren Laden kommen möchten, bietet sie einen Drive-In an: Wer vorher anruft, bekommt die Waren dann auf dem Parkplatz bis ans Auto gebracht und muss das Geschäft somit gar nicht erst betreten. Lieferschwierigkeiten kennt Gefken übrigens auch. Hatte Bernd Lindemann Probleme, Pommes zu bekommen, seien es im Tierfachhandel zum Beispiel Tierfutterzubereitungen mit Entenfleisch gewesen. Es seien halt weniger Enten geschlachtet worden.



Eher zu den Profiteuren der Krise zählt sich IT-Fachmann Torsten Rohlfs. Der Bedarf an Kommunikationslösungen, nicht zuletzt infolge des Homeoffice-Booms, habe sein Geschäftskundengeschäft zum Brummen gebracht und seinen Mitarbeitern in diesem Bereich viel Arbeit beschert. Aber auch dieses Geschäft sei endlich, denn irgendwann seien die Kunden mit allem Nötigen versorgt. Sein Ladengeschäft und der damit verbundene Privatkundenbereich steckten hingegen in Problemen. Die entsprechenden Mitarbeiter seien in Kurzarbeit.

Die Folgen der Krise und der beschlossenen Maßnahmen landen dann irgendwann auch im Büro von Immobilienmaklerin Sarina Arvanitidis. Die fehlenden Umsätze in den Geschäften und die Einkommensausfälle bei Arbeitnehmern infolge von Kurzarbeit führten vermehrt zu Anfragen auf eine Reduzierung oder Aussetzung von Mietzahlungen. In Schwierigkeiten gerate sie aber auch als Chefin: Denn ihre Mitarbeiterinnen hätten branchenbedingt keine Aussicht auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in Schulen und Kitas. Im Zuge der Kinderbetreuung zu Hause leide dann auch mal die Arbeit. Einbußen nicht ausgeschlossen.