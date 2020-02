Daniela Laube (Mitte) freut sich über ihren Gewinn. Katja Meyerdierks (links) und Andrea Vogelsang freuen sich mit. (André Fesser)

Lilienthal. Wenn demnächst mal jemand mit einem nagelneuen E-Bike durch Lilienthal saust, dann könnte es sich um Daniela Laube handeln. Die Lilienthalerin ist die Hauptgewinnerin des Weihnachtsgewinnspiels, das die Genossenschaft Lilienthal Live (Lili Live) im Dezember veranstaltet hat. Laube hat einen Gutschein über ein E-Bike von Fahrrad-Kück im Wert von 1799 Euro erhalten. Bei Auto-Meyer in der Goebelstraße hat sie ihren Preis nun entgegen genommen.

Die Lilienthalerin war bei der Preisübergabe nicht allein. Neben ihr und den Vertreterinnen und Vertretern der Genossenschaft waren noch mehrere weitere Gewinner mit dabei. Sie erhielten Einkaufskörbe mit Spezialitäten aus der Region, einen Wassersprudler oder ein Einkaufsguthaben in Form sogenannter Lili-Taler im Wert von 300 Euro.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, haben sie in der Vorweihnachtszeit in Lilienthaler Geschäften eingekauft. Dafür wurden sie von den teilnehmenden Händlern mit Punkten belohnt, die die Kunden auf eine Karte kleben mussten. Wer die Karte komplett füllen konnte, durfte am Gewinnspiel teilnehmen. Daniela Laube hat nach eigener Auskunft auf den letzten Drücker noch die letzten Punkte erkauft. Dies sei ihr aber auch nicht schwer gefallen, denn sie lege, so erzählte sie, Wert auf den Einkauf vor Ort.

Dies haben offenbar auch noch viele andere Teilnehmer so gesehen. Denn laut Lili-Live-Vertreterin Katja Meyerdierks haben sich in diesem Jahr etwa tausend Menschen an dem Gewinnspiel beteiligt, deutlich mehr als noch im Jahr zuvor. Womöglich, so Lili-Live-Vorstand Andrea Vogelsang, sei dies ein Bekenntnis zum sogenannten Heimatshoppen, für das einige Händler in der Gemeinde in der jüngeren Vergangenheit verstärkt geworben hatten.

Wer sich von den Möglichkeiten im Ort überzeugen möchte, hat am 5. April eine gute Gelegenheit. Denn dann laden die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag. Daniela Laube ist eventuell auch mit dabei, und womöglich kommt sie sogar mit dem E-Bike vorbei. Eines musste sie Katja Meyerdierks am Ende noch versprechen: „Winken Sie mal, wenn Sie damit durch Lilienthal düsen!“